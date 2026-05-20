日本の重機部品市場規模、シェア分析、成長機会および予測見通し 2025年～2035年
KD Market Insightsは、『日本の重機部品市場の将来動向および機会分析 - 2025年～2035年』と題した市場調査レポートを発表できることを嬉しく思います。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう構成されています。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合企業のベンチマーク分析、およびそれら企業のGo-to-Market（GTM）戦略の理解を行いました。
重機部品には、建設業や鉱業などで使用される大型・高耐久機械を構成する個別部品、サブアセンブリ、およびシステムが含まれます。これには、エンジン、油圧ポンプ、トランスミッション、制御システムなどが含まれ、掘削、吊り上げ、資材運搬などの作業を行うために機械を稼働させる役割を担っています。
トヨタや日産など、日本の主要自動車メーカーは、業務効率と生産性向上を目的としてジャストインタイム（JIT）生産方式を広く採用しています。JIT生産方式は、必要な量の商品を必要な時に必要な場所へ供給することを目的としており、高品質な重機部品への需要を促進しています。
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日本の重機部品市場規模およびシェア
日本の重機部品市場は、インフラ開発の拡大、鉱業活動、産業オートメーションの進展、および建設機械メンテナンス需要の増加により、着実な成長を遂げています。
日本の重機部品市場は、2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.1％で成長し、2035年末までに市場規模が79億米ドルに達すると予測されています。
重建設機械分野は、継続中の大型インフラプロジェクトや都市再開発活動により、2025年には総設備需要の約68.9％を占め、市場最大のシェアを有しています。
アフターマーケットおよび交換部品分野は、老朽化した機械設備群において頻繁な整備、保守、部品交換が必要となることから、急速に拡大しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349824/images/bodyimage1】
主な市場成長要因
インフラ開発：
高速道路、鉄道、港湾、スマートシティ、都市再開発プロジェクトへの大規模投資により、重機および交換部品への需要が大幅に増加しています。
老朽化した建設機械設備群：
多くの日本の建設業者が旧型機械を継続使用しているため、交換用エンジン、油圧システム、フィルター、履帯、耐摩耗部品への持続的需要が生じています。
自動化およびスマート機械：
IoT、AI、テレマティクス、機械学習の重機への統合により、高度な電子部品および高精度設計部品への需要が拡大しています。
建設業界における労働力不足：
日本の高齢化した労働力と熟練労働者不足により、自動化および遠隔操作機械の導入が加速しており、高度技術部品への需要が増加しています。
鉱業およびマテリアルハンドリング分野の成長：
鉱業、物流、産業用マテリアルハンドリング分野における活動拡大が、重機交換部品および保守サービス需要を支えています。
再生可能エネルギープロジェクトの拡大：
洋上風力発電所、太陽光発電設備、エネルギーインフラプロジェクトでは、クレーン、吊り上げ機器、特殊機械部品が必要とされています。
スマート建設に対する政府支援：
重機部品には、建設業や鉱業などで使用される大型・高耐久機械を構成する個別部品、サブアセンブリ、およびシステムが含まれます。これには、エンジン、油圧ポンプ、トランスミッション、制御システムなどが含まれ、掘削、吊り上げ、資材運搬などの作業を行うために機械を稼働させる役割を担っています。
トヨタや日産など、日本の主要自動車メーカーは、業務効率と生産性向上を目的としてジャストインタイム（JIT）生産方式を広く採用しています。JIT生産方式は、必要な量の商品を必要な時に必要な場所へ供給することを目的としており、高品質な重機部品への需要を促進しています。
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日本の重機部品市場規模およびシェア
日本の重機部品市場は、インフラ開発の拡大、鉱業活動、産業オートメーションの進展、および建設機械メンテナンス需要の増加により、着実な成長を遂げています。
日本の重機部品市場は、2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.1％で成長し、2035年末までに市場規模が79億米ドルに達すると予測されています。
重建設機械分野は、継続中の大型インフラプロジェクトや都市再開発活動により、2025年には総設備需要の約68.9％を占め、市場最大のシェアを有しています。
アフターマーケットおよび交換部品分野は、老朽化した機械設備群において頻繁な整備、保守、部品交換が必要となることから、急速に拡大しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349824/images/bodyimage1】
主な市場成長要因
インフラ開発：
高速道路、鉄道、港湾、スマートシティ、都市再開発プロジェクトへの大規模投資により、重機および交換部品への需要が大幅に増加しています。
老朽化した建設機械設備群：
多くの日本の建設業者が旧型機械を継続使用しているため、交換用エンジン、油圧システム、フィルター、履帯、耐摩耗部品への持続的需要が生じています。
自動化およびスマート機械：
IoT、AI、テレマティクス、機械学習の重機への統合により、高度な電子部品および高精度設計部品への需要が拡大しています。
建設業界における労働力不足：
日本の高齢化した労働力と熟練労働者不足により、自動化および遠隔操作機械の導入が加速しており、高度技術部品への需要が増加しています。
鉱業およびマテリアルハンドリング分野の成長：
鉱業、物流、産業用マテリアルハンドリング分野における活動拡大が、重機交換部品および保守サービス需要を支えています。
再生可能エネルギープロジェクトの拡大：
洋上風力発電所、太陽光発電設備、エネルギーインフラプロジェクトでは、クレーン、吊り上げ機器、特殊機械部品が必要とされています。
スマート建設に対する政府支援：