株式会社ニコン・エシロール（本社：東京都墨田区、代表：梶原 望）は、2026年６月11日（木）に子ども用近視ケアレンズ「エシロール® ステレスト®」を発売いたします。

6月は「こどもの目の日」（6月10日）が制定されており、学校健診でも視力検査が行われるなど、子どもの「見え方」への関心が高まる時期でもあります。ニコン・エシロールは、本製品の発売を通じて、子どもの目を取りまく環境や日常の見え方について、改めて考えるきっかけを提供したいと考えています。

現代の子どもの目を取り巻く環境に着目した、新発想のレンズ設計

スマートフォンやタブレット端末の普及、屋外活動時間の変化などにより、子どもの目を取り巻く視環境は大きく変化しています。そのような背景のもと開発された「エシロール® ステレスト®」は、エシロール社が長年培ってきた光学設計技術をもとに、独自のH.A.L.T.*（Highly Aspherical Lenslet Target）テクノロジーを採用した眼鏡レンズです。

レンズ表面には、1,021個の微小な非球面レンズレットを11層の同心円状に配置。中心部には単焦点レンズのように鮮明な視界を確保するゾーンを設け、周辺部に高度非球面レンズレットゾーンを配置することで、学校生活や屋外活動など、日常のさまざまなシーンで快適に使用できるよう設計されています。







それぞれの非球面レンズレットの直径は約1.1㎜で、レンズ表面積の約40%を占める。

＊H.A.L.T. 高度非球面レンズレットターゲット

製品情報

製品名：エシロール® ステレスト®

テクノロジー：H.A.L.T.*

球面度数／円柱度数：SPH [+2.00†; -12.00]; CYL [0.00; -4.00] † SER ≤ 0の場合[0.00; +2.00]

プリズム：2Δ / レンズ

レンズ径：Ø55mm、 Ø60mm、 Ø65mm、 Ø70mm

コーティング：Crizal® ROCK™

素材：Airwear® 1.59 (ポリカーボネート)

屋外をもっと楽しく、おしゃれに 「エシロール® ステレスト® サン」

― 屋外では、肌と同じように目も日差しからケアすることが大切です ―

屋外活動の機会が増える季節に向けて、屋外活動を快適に楽しめるように、カラーレンズの「エシロール® ステレスト® サン」をご用意しています。

子どもの目は大人と同様に屋外でまぶしさを感じることがあり、また、紫外線の影響を受けやすいとされています。ステレスト® サンは、これからの季節に増加する紫外線に配慮し、屋外でも快適な視界をサポートする設計を採用しています。

さらに、グレープ、プラム、グレーグリーン、グレーミスト、ブラウン、グレーブルーの全6色を用意。さまざまなフレームに合わせやすいカラーラインナップとなっています。

耐キズ性や防汚性に配慮したハイスペックコートを採用するなど、日常使いにも配慮。登校時や外遊び、休日の外出など、子どもの日常のさまざまなシーンに寄り添う選択肢のひとつとして提案します。









製品情報

製品名：エシロール® ステレスト® サン

テクノロジー：H.A.L.T.*

球面度数／円柱度数：SPH [+0.00; -6.00]; CYL [0.00; -2.00]

プリズム：2Δ / レンズ

レンズ径：Ø70mm

コーティング：Crizal® Sun X-Protect™

素材：Airwear® 1.59 (ポリカーボネート)

「6月11日発売」 子どもの目を取り巻く環境を見直すきっかけとして

子どもの視力や見え方は、日々の生活と密接に関わっています。

「エシロール® ステレスト®」は、眼科医の処方に基づき、所定のトレーニングおよび認定を受けた取扱店を通じて提供される製品です。

ニコン・エシロールは、製品提供にとどまらず、正しい情報発信と専門家との連携を通じて、視生活の質向上に貢献する取り組みを今後も続けてまいります。

本件に関するお問い合わせ

株式会社ニコン・エシロール

日本ビジネス本部 国内マーケティング 担当：大橋

〒130-0026 東京都墨田区両国2-10-8 住友不動産両国ビル

TEL：0570-025-230

URL：https://www.nikon-essilor.co.jp