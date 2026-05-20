乳製品市場は 健康志向・機能性乳製品・プロバイオティクス需要拡大が牽引する成長戦略市場（CAGR 3.32%）2026 to 2035 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
乳製品市場は、2025年の5,457億9,000万米ドルから2035年には7,566億1,000万米ドルへ拡大すると予測されており、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）3.32％で成長すると見込まれています。近年、世界的な健康志向の高まりにより、タンパク質、カルシウム、ビタミンなどを豊富に含む乳製品への需要が加速しています。特に、日常的な栄養補給や筋力維持、免疫機能向上を目的とした消費行動が拡大しており、牛乳、ヨーグルト、チーズ、バターなどの基本乳製品の需要を支えています。さらに、スポーツ栄養市場や機能性食品市場との融合も進み、乳製品メーカーは高付加価値商品の開発を積極化させています。
都市化と所得向上が新興国の乳製品消費を急拡大させる重要要因
アジア、中南米、中東・アフリカを中心とした新興国では、急速な都市化と可処分所得の増加が乳製品市場の拡大を後押ししています。特に中間所得層の増加に伴い、栄養価の高い食品への支出比率が高まっており、乳製品はその中心カテゴリーとして位置付けられています。中国やインドなど人口規模の大きい国々では、牛乳やヨーグルトが日常食として定着しており、乳製品消費量の増加が市場成長に直結しています。また、冷蔵物流網や近代的小売チャネルの整備により、地方都市でも高品質な乳製品へのアクセスが向上しています。こうした社会構造の変化が、長期的な市場成長の基盤を形成しています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/dairy-products-market
ヨーグルトと機能性乳製品が次世代成長セグメントとして存在感を拡大
製品タイプ別では、2025年時点でミルクセグメントが最大の市場シェアを維持していますが、予測期間中はヨーグルトセグメントが特に高い成長性を示すと見込まれています。近年、腸内環境改善や免疫強化に対する消費者意識が高まり、プロバイオティクスを含むヨーグルト製品の需要が急増しています。加えて、低糖質、高タンパク、植物由来成分を組み合わせた機能性ヨーグルトも市場投入が進んでいます。欧州や日本ではプレミアムヨーグルト市場が拡大しており、健康管理や美容意識の高い消費者層から支持を獲得しています。今後は個別栄養ニーズに対応したパーソナライズ乳製品の開発競争も加速すると予測されています。
植物由来代替品の台頭が乳製品メーカーに新たな戦略転換を要求
乳糖不耐症や乳製品アレルギーへの関心拡大に加え、環境負荷低減への意識向上が、植物由来代替品市場を急成長させています。アーモンドミルク、オーツミルク、ソイヨーグルトなどの代替乳製品は、特に若年層やヴィーガン消費者を中心に支持を拡大しています。さらに、酪農業における温室効果ガス排出や土地利用問題への懸念が、持続可能性を重視する企業戦略を加速させています。このため、大手乳製品メーカーは従来型乳製品に加え、植物由来ブランドへの投資やカーボンフットプリント削減技術への取り組みを強化しています。今後の市場競争では、「栄養価」と「サステナビリティ」を両立できる企業が優位性を確立すると考えられています。
主要企業のリスト：
● Arla Foods Amba
● Nestle
● Danone
● Fonterra
● Lactalis
● Frieslandcampina
● DMK Group
● GCMMF
● Dairy Farmers of America, Inc.
都市化と所得向上が新興国の乳製品消費を急拡大させる重要要因
アジア、中南米、中東・アフリカを中心とした新興国では、急速な都市化と可処分所得の増加が乳製品市場の拡大を後押ししています。特に中間所得層の増加に伴い、栄養価の高い食品への支出比率が高まっており、乳製品はその中心カテゴリーとして位置付けられています。中国やインドなど人口規模の大きい国々では、牛乳やヨーグルトが日常食として定着しており、乳製品消費量の増加が市場成長に直結しています。また、冷蔵物流網や近代的小売チャネルの整備により、地方都市でも高品質な乳製品へのアクセスが向上しています。こうした社会構造の変化が、長期的な市場成長の基盤を形成しています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/dairy-products-market
ヨーグルトと機能性乳製品が次世代成長セグメントとして存在感を拡大
製品タイプ別では、2025年時点でミルクセグメントが最大の市場シェアを維持していますが、予測期間中はヨーグルトセグメントが特に高い成長性を示すと見込まれています。近年、腸内環境改善や免疫強化に対する消費者意識が高まり、プロバイオティクスを含むヨーグルト製品の需要が急増しています。加えて、低糖質、高タンパク、植物由来成分を組み合わせた機能性ヨーグルトも市場投入が進んでいます。欧州や日本ではプレミアムヨーグルト市場が拡大しており、健康管理や美容意識の高い消費者層から支持を獲得しています。今後は個別栄養ニーズに対応したパーソナライズ乳製品の開発競争も加速すると予測されています。
植物由来代替品の台頭が乳製品メーカーに新たな戦略転換を要求
乳糖不耐症や乳製品アレルギーへの関心拡大に加え、環境負荷低減への意識向上が、植物由来代替品市場を急成長させています。アーモンドミルク、オーツミルク、ソイヨーグルトなどの代替乳製品は、特に若年層やヴィーガン消費者を中心に支持を拡大しています。さらに、酪農業における温室効果ガス排出や土地利用問題への懸念が、持続可能性を重視する企業戦略を加速させています。このため、大手乳製品メーカーは従来型乳製品に加え、植物由来ブランドへの投資やカーボンフットプリント削減技術への取り組みを強化しています。今後の市場競争では、「栄養価」と「サステナビリティ」を両立できる企業が優位性を確立すると考えられています。
主要企業のリスト：
● Arla Foods Amba
● Nestle
● Danone
● Fonterra
● Lactalis
● Frieslandcampina
● DMK Group
● GCMMF
● Dairy Farmers of America, Inc.