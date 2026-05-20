Venionaire Capital、KISABの次回グロース資金調達ラウンドの組成を受託





KISABがBPDフリーの8インチSiCウエハー・プラットフォームを推進する中、グロース資金調達ラウンドは、グロース・プライベート・エクイティ投資家および戦略的投資家を対象に

ウィーンおよびストックホルム--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- Venionaire Capitalは、Kiselkarbid i Stockholm AB（「KISAB」）から、同社の次回グロースラウンドの組成および支援を受託しました。この受託業務には、グロース・プライベート・エクイティ投資家および戦略的投資家を対象とする、インベスター・リレーションズ、投資家向けコミュニケーション、戦略的資金調達に向けた準備が含まれます。

KISABは、スウェーデンを拠点とする炭化ケイ素（SiC）半導体材料企業で、パワー・エレクトロニクス向けの先進SiC基板に注力しています。同社はBPDフリーの8インチn型SiCウエハーを対外的に打ち出しており、8インチ・プラットフォームは、次世代の高性能パワー・エレクトロニクスに向けた重要な技術的ステップに位置付けられます。

KISABはこれまで、複数回の資金調達ラウンドを通じて約2,400万ユーロを調達しています。公表されている投資家には、Fairpoint Capital、Industrifonden、Ingka GreenTechが含まれます。KISABの高品質SiCウエハーへの需要が急激に高まる中、Venionaire Capitalは今後、スウェーデン、米国、日本におけるより大規模な生産施設の整備と連動する次の成長段階に向けて、KISABのエクイティ・ストーリーを磨き上げ、投資家との対話を体系化し、この投資機会を明確に位置付けることを支援します。

KISABおよび今後のグロース資金調達ラウンドの詳細に関心をお持ちの投資家および戦略的パートナーは、Venionaire Capitalに直接お問い合わせいただけます。

KISABについて

Kiselkarbid i Stockholm AB（「KISAB」）は、スウェーデンを拠点とする炭化ケイ素（SiC）半導体材料の開発・製造企業であり、ストックホルム近郊のキスタに本社を置いています。

Venionaire Capitalについて

Venionaire Capitalは、投資家、創業者、機関・団体向けの、起業家精神を備えたパートナーであり、ベンチャー・キャピタル、プライベート・エクイティ、トランザクション・アドバイザリー、ハイテク・イノベーションを専門としています。

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Source: Venionaire Capital