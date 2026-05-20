「ブロスタ 世界一決定戦 2026(Brawl Stars World Finals 2026)」11月に東京で開催決定

東京, 2026年5月19日 /PRNewswire/ -- 競技エンターテインメント企業のブラスト（BLAST）と人気モバイルゲーム『ブロスタ（Brawl Stars）』は18日、「ブロスタ 世界一決定戦 2026（Brawl Stars World Finals 2026）」を2026年11月20日から22日にかけて東京で開催することを発表した。大会には世界最強の『ブロスタ』eスポーツチームが集結し、世界王者の座と賞金総額100万米ドルを懸けて戦う。

「ブロスタ 世界一決定戦 2026」は、2026年の「ブロスタ チャンピオンシップ（Brawl Stars Championship）」シーズンを締めくくる大会であり、今年はSupercell史上最大規模のオフラインイベントとなる予定だ。日本での開催は今回が初となり、ブラスト（BLAST）ならではのダイナミックな配信演出とハイレベルなライブ競技を融合。これは、スーパーセル（Supercell）とブラスト（BLAST）が『プロスタ』eスポーツを世界的にさらに発展させる取り組みの一環でもある。来場者はファンゾーンやイベント限定のオリジナルグッズに加え、"東京ならでは"の新たな特別コンテンツも楽しめる予定で、詳細は後日発表される、

今回の発表は、先週末にドイツのベルリンで開催された「Brawl Cup」のチケット完売という大盛況直後に行われた。同大会ではHMBLEが優勝し、EMEA（欧州・中東・アフリカ地域）に追加の世界一決定戦への出場枠が与えられた。会場となったウーバーイーツ・ミュージックホール（Uber Eats Music Hall）は3日間にわたり、世界トップレベルの『ブロスタ』eスポーツを観戦するファンで満員となった。そしてファンの関心は今、ブロスタ世界王者の栄冠をかけたトッププレイヤーたちの戦いの舞台となる、日本へと向けられている。

『ブロスタ』のeスポーツマネージャー、Kim Jensenは「Brawl Cupに出場した全選手たちに大きな拍手を送りたいです。本当に素晴らしい熱気に包まれた大会となりました。ウーバーイーツ・ミュージックホール（Uber Eats Music Hall）が完売したことで、11月の東京大会への期待もさらに高まっています。『ブロスタ 世界一決定戦 2026（Brawl Stars World Finals 2026）』は、私たちにとって過去最大のオフラインイベントになるでしょう。日本を開催地に選んだのは自然な流れでした。この地域における『ブロスタ』の成長、そして現地プレイヤーやファンの情熱は本当に素晴らしいものがあります。さらに、Crazy Raccoonが地元開催で王座防衛に挑むこともあり、東京大会への期待はますます高まっています」とコメント。

BLASTで『ブロスタ』のプログラム・ディレクターを務めるアン・バンスバック（Anne Banschbach）は、「BLASTチーム一同、『ブロスタ チャンピオンシップ』のグランドフィナーレを東京で開催できることを非常に楽しみにしています。これはBLASTにとって日本初開催のイベントであり、新たな地域で私たちのプロダクションを届け、新しいファンコミュニティと交流できることを心待ちにしています。ベルリンで開催されたBrawl Cupの完売という成功を受け、その経験を活かしながらSupercellと協力し、2026年シーズンを最高の形で締めくくりたいと考えています」と話した。

「ブロスタ 世界一決定戦 2026（Brawl Stars World Finals 2026）」には、190以上の国と地域で開催される公「ブロスタ チャンピオンシップ」公式サーキットを通じて各地域を勝ち抜いたチームが出場する。10チームが地域別のリーダーボード（ランキング）から出場権を獲得し、さらに10月開催予定の「ラストチャンス予選（LCQ）」を経て2チームが世界一決定戦進出を決める。

来場ファンは、世界最高峰の競技シーンに加え、ファンに向けた演出、会場内のアクティビティ、限定『ブロスタ』グッズなど、"ブロスタ尽くし"のイベントを楽しむことができる。大会に関するさらなる詳細は、今後数カ月以内に順次発表される予定。

『ブロスタ』はSupercellが開発した、テンポの速い3対3対戦およびバトルロイヤル形式のモバイルゲームで、世界累計ダウンロード数は10億を突破している。eスポーツシーンでの拡大を続けており、ベルリンで開催されたBrawl Cupも完売となった。

ファンは『ブロスタ』eスポーツ公式SNS

Brawl Stars Esports X および Brawl Stars Esports Instagramで最新情報を確認できるほか、event.brawlstars.com にてライブ配信の視聴や報酬獲得が可能となっている。

ブロスタについて

『ブロスタ（Brawl Stars）』は、Supercell が手がけるテンポの速いチーム制のモバイルゲームです。多彩なマップとゲームモードで繰り広げられるバトルは、短時間で手軽に楽しめるアクション性が魅力。個性豊かな必殺技を持つキャラクターたちが登場し、2018年のグローバルリリース以降、累計ダウンロード数は10億件を突破し、世界中に情熱的なコミュニティを築いてきました。新キャラクターや新機能、多様なプレイスタイルなど、常に進化を続ける『ブロスタ』は、モバイルゲームの可能性を広げ続けています。日本では特に10代・20代を中心に支持を集めており、プレイヤー同士の対戦・協力を通じたコミュニティの広がりやeスポーツタイトルとしての競技性が特徴です。

Supercellについて

Supercellは、フィンランドのヘルシンキに本社を置くゲーム会社で、サンフランシスコ、ロンドン、ソウル、上海にオフィスを構えています。2010年の設立以来、『ヘイ・デイ』、『クラッシュ・オブ・クラン』、『ブーム・ビーチ』、『クラッシュ・ロワイヤル』、『ブロスタ』、『スクワッド・バスターズ』の6つのタイトルをグローバルリリースしています。Supercellは誰もが末永く楽しめ、永遠に記憶に残るゲームを世に送り出すことを目指しています。

BLASTについて

BLASTは、eスポーツやゲーム、その他の新たな競技フォーマットを次のレベルへ引き上げることを目指す、グローバル競技エンターテインメント企業。高品質なプロダクション、大胆なクリエイティブ、そしてファンファーストの演出でeスポーツ業界を牽引しており、世界最高峰のチームやスター選手たちが、ロンドン、シンガポール、オースティン、リオなど世界各地の大型アリーナで、数百万ドル規模の賞金と栄光を懸けて戦う舞台を創り上げている。コペンハーゲン（本社）、ロンドン、ベルリン、ムンバイ、マルタ、ニューヨークにオフィスを構え、Epic Games、Valve、Supercell、Ubisoftなど世界有数のゲームパブリッシャーと提携。『Rocket League』『Fortnite』『Rainbow Six』『Brawl Stars』『Dota 2』『Counter-Strike 2』などのeスポーツ大会の企画・制作・運営を手掛けている。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com