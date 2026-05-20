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学園創立100周年・大学開学60周年記念敬愛大学が5月25〜29日まで「学食100円・お弁当60円企画」を実施 ― 学園創立100周年・大学開学60周年記念事業の一環 ― 学生への感謝を込めて
敬愛大学・敬愛短期大学（千葉市稲毛区／学長：中山幸夫）は5月25日（月）から29日（金）まで、学生生活支援企画「学食100円・お弁当60円企画」を実施する。これは、同大などを設置する学校法人千葉敬愛学園（千葉市稲毛区／理事長：三幣利夫）の創立100周年と、同大の開学60周年を記念する事業の一環で、学生食堂の日替わり定食およびカレーを各100円、テイクアウト用の日替わり弁当を60円で提供。学生とともに節目の年を盛り上げることを目指す。
敬愛大学などを運営する学校法人千葉敬愛学園は1926年、西郷隆盛の座右の銘である「敬天愛人」を建学の精神に掲げて誕生。以来100年にわたり、同学園は学生・生徒・園児の無限の可能性を信じ、一人ひとりを敬愛し、その可能性を最大限に引き出すとともに、社会の発展に積極的に貢献する人材を育成することを教育の基本理念として歩んできた。
また、敬愛大学は1966年に千葉敬愛経済大学経済学部（現在の敬愛大学経済学部）として開学。その後1988年には「敬愛大学」に大学名を変更し、2016年に創立50周年を迎えた。現在では、4学部・5学科・13コースを有する大学として発展を遂げている。
同大ではこのたび、100周年・60周年という節目の年を、学生・教職員が一体となって盛り上げる記念事業の一環として「学食100円・お弁当60円企画」を実施する。期間中は、学生食堂の日替わり定食およびカレーを各100円、テイクアウト用の日替わり弁当を60円で提供。昨今の物価高騰により学生生活への影響が続く中、学生の経済的負担軽減を図るとともに、仲間との交流やキャンパスで過ごす時間をより豊かなものにしてほしいという思いが込められている。
「学食100円・お弁当60円企画」の概要は下記の通り。
◆「学食100円・お弁当60円企画」概要
【実施期間】
5月25日（月）〜5月29日（金）
【提供時間】
11:00〜14:00
※売り切れ次第終了
※食券販売機の稼働は9:00から
■提供内容
【学生食堂】
・カレーライス 100円（期間中毎日提供）
・日替わり定食 100円
＜日替わり定食メニュー＞
5月25日（月） 照りマヨハンバーグ
5月26日（火） ボルガライス
5月27日（水） メンチカツ＆フライ
5月28日（木） 豚肉の生姜焼き
5月29日（金） ロコモコ丼
【弁当販売（テイクアウト）】
・日替わり弁当 60円
＜日替わり弁当メニュー＞
5月25日（月） 唐揚げ丼
5月26日（火） 豚丼
5月27日（水） タコライス
5月28日（木） 唐揚げ丼
5月29日（金） 味噌カツ丼
なお同大ではこのほかにも学生参加型の企画を展開しており、大学ホームページや広報物、記念グッズ等で活用される大学のマスコットキャラクターを公募。最優秀作品には副賞として10万円を進呈する。
（参考：敬愛大学公式サイト内）
・学園創立100周年・大学開学60周年を記念したイベントで盛り上がろう
https://www.u-keiai.ac.jp/events/202604125-29878/
敬愛大学では「敬天愛人」の建学の精神のもと、学生一人ひとりに寄り添った教育・学生支援を大切にしてきた。創立100周年、大学開学60周年という歴史ある節目を迎えるにあたり、これまで同大を支えてきた地域・卒業生・関係者への感謝を胸に、今後も地域社会に貢献する教育機関として歩みを進めていく。
●学園創立100周年特設サイト
https://gakuen.u-keiai.ac.jp/keiai_100th/
▼本件に関する問い合わせ先
IR・広報室
住所：千葉市稲毛区穴川1-5-21
TEL：043-284-2335
FAX：043-284-2261
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
また、敬愛大学は1966年に千葉敬愛経済大学経済学部（現在の敬愛大学経済学部）として開学。その後1988年には「敬愛大学」に大学名を変更し、2016年に創立50周年を迎えた。現在では、4学部・5学科・13コースを有する大学として発展を遂げている。
同大ではこのたび、100周年・60周年という節目の年を、学生・教職員が一体となって盛り上げる記念事業の一環として「学食100円・お弁当60円企画」を実施する。期間中は、学生食堂の日替わり定食およびカレーを各100円、テイクアウト用の日替わり弁当を60円で提供。昨今の物価高騰により学生生活への影響が続く中、学生の経済的負担軽減を図るとともに、仲間との交流やキャンパスで過ごす時間をより豊かなものにしてほしいという思いが込められている。
「学食100円・お弁当60円企画」の概要は下記の通り。
◆「学食100円・お弁当60円企画」概要
【実施期間】
5月25日（月）〜5月29日（金）
【提供時間】
11:00〜14:00
※売り切れ次第終了
※食券販売機の稼働は9:00から
■提供内容
【学生食堂】
・カレーライス 100円（期間中毎日提供）
・日替わり定食 100円
＜日替わり定食メニュー＞
5月25日（月） 照りマヨハンバーグ
5月26日（火） ボルガライス
5月27日（水） メンチカツ＆フライ
5月28日（木） 豚肉の生姜焼き
5月29日（金） ロコモコ丼
【弁当販売（テイクアウト）】
・日替わり弁当 60円
＜日替わり弁当メニュー＞
5月25日（月） 唐揚げ丼
5月26日（火） 豚丼
5月27日（水） タコライス
5月28日（木） 唐揚げ丼
5月29日（金） 味噌カツ丼
なお同大ではこのほかにも学生参加型の企画を展開しており、大学ホームページや広報物、記念グッズ等で活用される大学のマスコットキャラクターを公募。最優秀作品には副賞として10万円を進呈する。
（参考：敬愛大学公式サイト内）
・学園創立100周年・大学開学60周年を記念したイベントで盛り上がろう
https://www.u-keiai.ac.jp/events/202604125-29878/
敬愛大学では「敬天愛人」の建学の精神のもと、学生一人ひとりに寄り添った教育・学生支援を大切にしてきた。創立100周年、大学開学60周年という歴史ある節目を迎えるにあたり、これまで同大を支えてきた地域・卒業生・関係者への感謝を胸に、今後も地域社会に貢献する教育機関として歩みを進めていく。
●学園創立100周年特設サイト
https://gakuen.u-keiai.ac.jp/keiai_100th/
▼本件に関する問い合わせ先
IR・広報室
住所：千葉市稲毛区穴川1-5-21
TEL：043-284-2335
FAX：043-284-2261
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/