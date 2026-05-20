学園創立100周年・大学開学60周年記念敬愛大学が5月25〜29日まで「学食100円・お弁当60円企画」を実施 ― 学園創立100周年・大学開学60周年記念事業の一環 ― 学生への感謝を込めて

学園創立100周年・大学開学60周年記念敬愛大学が5月25〜29日まで「学食100円・お弁当60円企画」を実施 ― 学園創立100周年・大学開学60周年記念事業の一環 ― 学生への感謝を込めて