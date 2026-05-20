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清泉女子大学の日本語教員課程が登録実践研修機関・登録日本語教員養成機関に登録 ― 2027年度以降の入学生は登録日本語教員の基礎試験が免除に
清泉女子大学（東京都品川区、学長：山本達也）の日本語教員課程は2026年4月30日付で登録実践研修機関・登録日本語教員養成機関に登録された。今回の登録によって、同大に2027年4月1日以降に入学し、日本語教員課程を修了した学生は、登録日本語教員資格に必要な日本語教員試験（基礎試験・応用試験）のうち、基礎試験が免除となる。
登録実践研修機関・登録日本語教員養成機関とは、2024年4月施行の日本語教育機関認定法に基づき、質の高い日本語教育と教員養成を確保するために文部科学大臣が教育機関の認定を行う制度。教育機関は教育内容や施設について審査を受け、基準を満たすことで登録される。
今回の登録により、2027年4月1日以降に清泉女子大学に入学し、日本語教員課程を修了した学生は、登録日本語教員資格に必要な日本語教員試験（基礎試験・応用試験）のうち基礎試験が免除となる。
■入学年度ごとの資格取得のルートについて
【2027年度以降】
「日本語教員試験」のうち応用試験に合格することにより、国家資格「登録日本語教員」に登録可能。期限はなし。
【2019年度〜2026年度】
「日本語教育実習1〜3」を履修し、2033年3月末までに、「日本語教員試験」のうち応用試験に合格することにより、国家資格「登録日本語教員」に登録できる。
【2005年度〜2018年度】
2019年4月1日以降に日本語教育機関で1年以上の現職経験があれば、経過措置の対象となり、講習IIの受講および修了認定試験の合格と、国家試験「日本語教員試験」の応用試験の合格により、国家資格「登録日本語教員」に登録可能。経過措置期間は2029年3月末まで。
【2004年度以前】
2019年4月1日以降に日本語教育機関で1年以上の現職経験があれば、経過措置の対象となる（「日本語教育能力検定試験」の合格有無、合格年度により異なる）。経過措置期間は2029年3月末まで。
（参考）
・登録実践研修機関・登録日本語教員養成機関 登録結果（文部科学省Webサイト）
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/daigaku/toushin/attach/1420729_00020.htm
・登録日本語教員の資格取得に関する要件（経過措置期間）
https://www.mext.go.jp/a_menu/nihongo_kyoiku/mext_00219.html
・登録機関一覧（日本語教育機関法ポータルサイト）
https://www.nihongokyouiku.mext.go.jp/top/guide-registered-institution
▼本件に関する問い合わせ先
企画部 社会共創センター
宮澤 弥生
TEL：03-3447-5551（代）
FAX：03-5421-3469
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
登録実践研修機関・登録日本語教員養成機関とは、2024年4月施行の日本語教育機関認定法に基づき、質の高い日本語教育と教員養成を確保するために文部科学大臣が教育機関の認定を行う制度。教育機関は教育内容や施設について審査を受け、基準を満たすことで登録される。
■入学年度ごとの資格取得のルートについて
【2027年度以降】
「日本語教員試験」のうち応用試験に合格することにより、国家資格「登録日本語教員」に登録可能。期限はなし。
【2019年度〜2026年度】
「日本語教育実習1〜3」を履修し、2033年3月末までに、「日本語教員試験」のうち応用試験に合格することにより、国家資格「登録日本語教員」に登録できる。
【2005年度〜2018年度】
2019年4月1日以降に日本語教育機関で1年以上の現職経験があれば、経過措置の対象となり、講習IIの受講および修了認定試験の合格と、国家試験「日本語教員試験」の応用試験の合格により、国家資格「登録日本語教員」に登録可能。経過措置期間は2029年3月末まで。
【2004年度以前】
2019年4月1日以降に日本語教育機関で1年以上の現職経験があれば、経過措置の対象となる（「日本語教育能力検定試験」の合格有無、合格年度により異なる）。経過措置期間は2029年3月末まで。
（参考）
・登録実践研修機関・登録日本語教員養成機関 登録結果（文部科学省Webサイト）
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/daigaku/toushin/attach/1420729_00020.htm
・登録日本語教員の資格取得に関する要件（経過措置期間）
https://www.mext.go.jp/a_menu/nihongo_kyoiku/mext_00219.html
・登録機関一覧（日本語教育機関法ポータルサイト）
https://www.nihongokyouiku.mext.go.jp/top/guide-registered-institution
▼本件に関する問い合わせ先
企画部 社会共創センター
宮澤 弥生
TEL：03-3447-5551（代）
FAX：03-5421-3469
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/