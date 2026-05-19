INAC神戸レオネッサ×ヒュンメルによる、ミモザシャツ スペシャルオークションを開催

株式会社モバオク

株式会社モバオク（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:小一原 宏樹、以下モバオク）が運営するオークションサービス「モバオク」にて、株式会社エスエスケイが実施する国際女性デーを記念したオークション「INAC神戸レオネッサ×ヒュンメル ミモザシャツ スペシャルオークション」を、2026年5月19日（火）から開始いたします。

オークション特設サイトはこちら :https://www.promo.mbok.jp/hummel202605-inac

INAC神戸レオネッサ×ヒュンメル ミモザシャツ スペシャルオークション

ヒュンメルは、“Change the World Through Sport”（スポーツを通して世界を変える）をビジョンに、人権、ジェンダー、平和をテーマに取り組みを行っています。その一環として、この春国際女性デーの取り組みを実施。

今回オークションの商品となるのは、国際女性デーのシンボルのひとつにもなっている、ミモザを全面にデザインしたミモザシャツ。INAC神戸レオネッサの選手たちが、3月14日（土）の2025-26 WEリーグクラシエカップのHOMEゲーム ちふれASエルフェン埼玉戦でウォーミングアップ時などに着用したミモザシャツに、選手のサインが入りました。

オークションの売上すべては、INAC神戸レオネッサが開催するサッカー教室に使用されます。

【INAC神戸レオネッサ×ヒュンメル ミモザシャツ スペシャルオークション 概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/88331/table/311_1_f9de0cf560757214e657be789f65c595.jpg?v=202605200551 ]

【INAC神戸レオネッサについて】

神戸市及び兵庫県におけるスポーツコミュニティの担い手を育成し、国際的な活動も展開していく総合スポーツクラブとして2001年4月にINAC（INternational Athletic Club）として設立。女子サッカーチーム「レオネッサ」は同年11月に誕生。2011年からなでしこリーグ3連覇、2013年にはシーズン3冠に加え、国際女子サッカークラブ選手権でも優勝。2020年にはチーム創設20年を迎え、エンブレムを刷新。25周年を迎えた2025-26シーズンには、4シーズンぶり2度目のリーグ優勝を達成した。

【OFFICIAL WEBSITE】https://inac-kobe.com/

【ヒュンメルについて】

デンマークのスポーツブランド「hummel(ヒュンメル)」は、世界で初めてスタッド付きのフットボールブーツを開発し、1923年に誕生。革靴でサッカーをしていた当時、真っ平らな靴底にスタッドを付け、グリップ力の飛躍的向上をもたらし、今までできなかったプレーを可能にしました。そこで重過ぎるために理論上飛べないとされるマルハナバチ（ドイツ語でhummel）が努力を重ねて飛べるようになったという逸話を重ね合わせ、ブランドネーム＆ロゴに採用。100年の歴史を経て、現在は、「CHANGE THE WORLD THROUGH SPORT（スポーツを通して世界を変える）」をビジョンに、独自のブランドストーリーを展開。新しいチャレンジを続けています。

【OFFICIAL WEBSITE】https://www.hummel.co.jp/

【モバオクについて】

2004年にサービスを開始したインターネットフリマ・オークションサービスです。モバオクでは、手数料無料、月額330円（Google Play決済/iTunes決済は月額360円）のみで出品・落札が可能です。

「人・モノ・社会をつなげ誰もが自分だけのモノ語りを見つけられる新しいマーケットを共創する」をミッションとして掲げ、ユーザーに新しいオークション体験を提供するとともに、チャリティー×オークションの仕組みを活用した社会課題の解決やSDGs目標の実現に向けて積極的に取り組んでいます。

https://www.mbok.jp/

【モバオクのチャリティー/イベントオークションについて】

モバオクでは、企業や団体、自治体が主催するオークションの開催を募集しております。CSR活動の一環としてチャリティーオークションをご検討したい企業・団体など多くの皆様にご活用いただいています。また、20年にわたるオークションサービス運営の実績を活かし、告知サイトの作成および商品の出品、梱包発送等をモバオクが代行いたします。

是非気軽にご相談ください。

https://www.promo.mbok.jp/contact