【SMYTHSON】Smythson × Peter Rabbit(TM)

株式会社ルックホールディングス

株式会社ルックが展開する英国発のステーショナリー・レザーグッズブランド「SMYTHSON（スマイソン）」は、2026年5月22日 (金)、ピーターラビットの作者ビアトリクス・ポター生誕160周年を記念し、スマイソンのシグネチャーであるステーショナリーに ピーターラビットとその仲間たちを描いた特別なコラボレーションを発表いたします。

(C)SMYTHSON

コレクションには、ピーターラビット (Peter Rabbit)、赤りすのナトキン (Squirrel Nutkin）、あひるのジマイマ（Jemima Puddle-Duck）、ねずみのアプリイ・ダプリイ (Appley Dapply）など、ビアトリクス・ポターの代表的なキャラクターが登場し、さらにミス・ポター自身の愛らしい言葉の数々もあしらわれています。

本コラボレーションは、スマイソンが長年にわたり文学の世界と深く結びついてきた歴史を称えるものでもあります。ブランドは1920年代にすでにビアトリクス・ポターと関係を築いており、当時はブロンズ製の小さな彫像や、アイコニックな物語絵本を収めるためのミニチュアのピーターラビット用ブックシェルフなどを販売していました。今回の最新コレクションでは、スマイソンのデザインチームがビアトリクス・ポターのアーカイブを精査し、イラストやスケッチ、プリントからインスピレーションを得て、それらをタイムレスなステーショナリースタイルへと昇華しています。

本コラボレーションのノートコレクションでは、「パナマノートブック」「チェルシーノートブック」「ソーホースケッチブック」の3型を展開いたします。

「パナマノートブック」は、ナイルブルー、シャーベットグリーン、チョークカラーで展開され、ピーターラビット、赤りすのナトキン、あひるのジマイマのモチーフがゴールドスタンプであしらわれています。

また、「チェルシーノートブック」2種にはビアトリクス・ポターの言葉を配し、内側には1920年代にデザインされたピーターラビットと仲間たちの森のプリントをライニングとして施しています。

(C)SMYTHSON(C)SMYTHSON

さらに、「ソーホースケッチブック」には、ビアトリクス・ポターの才能とドローイングへの情熱を称え、「One Must Always Draw（常に描くことを忘れてはならない）」という言葉を表紙に配し、中面にはミス・ポターによるウサギのスケッチを収録。創作のインスピレーションを添えています。

(C)SMYTHSON

ステーショナリーコレクションでは、ピーターラビット、あひるのジマイマ、ねずみのアプリイ・ダプリイをあしらった「コレスポンデンスカード」も展開されます。ナイルブルー、フューシャ、シャーベットグリーンのカラーをハンドスプレーでボーダーデザインに仕上げ、手作業によるティッシュライニングを施した封筒が付属します。

さらに、ピーターラビットの「Thank Youカード」もラインナップに加わり、Frederick Warne & Coのシグネチャープリントをあしらった封筒とセットになっています。封筒の内側のプリントは、1920年代にビアトリクス・ポターがデザインしたクレトン布の柄に着想を得たものになります。

(C)SMYTHSON(C)SMYTHSON

本コラボレーションでは、英国のクラフツマンシップに受け継がれる卓越した技術と伝統を称えています。ブック類はスマイソンのハートフォードシャー工房にてハンドメイドで製作され、職人によるエングレービング加工が施されたステーショナリーはウィルトシャーのファクトリーにて生産されています。

(C)SMYTHSON

Available online and in stores from 22.05.2026

2026年5月22日より、公式オンラインストアおよび店舗にてお取り扱い開始

PANAMA NOTEBOOK - Peter Rabbit \20,900PANAMA NOTEBOOK - Jemima Puddle-duck \20,900PANAMA NOTEBOOK - Squirrell Nutkin \20,900CHELSEA NOTEBOOK \31,900CHELSEA NOTEBOOK \31,900SOHO SKETCH NOTEBOOK \57,200

CORRESPONDENCE CARDS - Peter Rabbit \8,800CORRESPONDENCE CARDS - Jemima Puddle-duck \8,800CORRESPONDENCE CARDS - Appley Dapply \8,800Thank You 10 Card Set\8,800

[ 取り扱い店舗 ・オンライン]

スマイソン店舗

https://www.smythson.jp/stores

・伊勢丹新宿店 メンズ館

・銀座三越

・日本橋三越本店

スマイソン公式オンラインストア

https://www.smythson.jp/

【ABOUT SMYTHSON】

1887年にイギリス・ロンドンのボンド・ストリートにて創業された上質なステーショナリー＆レザーグッズブランド。王室御用達の称号を持ち、その卓越した技術と高い品質でイギリス王室をはじめとする世界中の著名人に愛されてきました。シンプルかつエレガントなデザインが特徴で、そのタイムレスなスタイルはクラシックでありながら現代のライフスタイルにも調和し、長年親しまれています。

すべてのアイテムは細部まで丁寧に仕上げられ、耐久性と美しさを兼ね備えています。そのクラフトマンシップと質の高い素材に対するこだわりは現在も変わらず、伝統と革新を兼ね備えた製品を提供し続けています。

また、イニシャルやモチーフの刻印を施すことで、パーソナライズされたアイテムは 製品をより個性的で特別なものに仕上げます。

[SMYTHSON日本公式アカウント]

Website: https://www.smythson.jp/

LINE: https://lin.ee/xVPCbqK