【発売後即重版決定】直木賞作家・小川哲の初エッセイ『斜め45度の処世術』ひねくれ者の、ひねくれ者による、ひねくれ者のための処世術。尾崎世界観さん推薦！

株式会社ＣＥメディアハウス

株式会社CEメディアハウスは、SF作家・小川哲氏の初エッセイ『斜め45度の処世術』(https://www.amazon.co.jp/dp/4484221594)について、ネット書店・リアル書店ともに2026年4月17日の発売日以降の売上好調につき、このたび重版を決定いたしました。

本書は、昨年10月刊の新書『言語化するための小説思考』（講談社)がベストセラーとなり、本屋大賞入賞作『君のクイズ』（朝日新聞出版）が現在映画公開中の作家・小川哲氏が、過去３年間にわたって雑誌Penで連載していた内容を再編集。

タイトルには「処世術」とありますが、「斜め45度の」という枕詞の通り、世間一般のビジネスマナーや世渡り術とは一線を画す内容になっています。

ネット書店好調！Amazon売れ筋 本ランキングー第１位- 常識・マナー部門

本書は4月17日の発売日以降、リアル書店とともにネット書店も好調で、Amazonにてランキング1位を獲得しました。

「Amazon 売れ筋 本ランキング 常識・マナー (本) - 1位」(2026/5/11～5/14調べ)

※AmazonおよびAmazon.co.jpは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です

尾崎世界観さん推薦！

「まえがき」と「あとがき」が中身を食ってしまうほど面白いって、さすがひねくれてるなと思って読み返したら、やっぱり中身もかなり面白くて、ただ最初から最後まで手を抜かずに書かれているだけだった。

コンテンツ紹介

【目次】

15°ーーー

無意味な雑談を避ける方法 / 自分語りの活用法 / なぜこの人の話はつまらないのか / 説明上手になるために必須な２つの能力 / たとえ話の精度を上げる前提条件 / 経歴は美化して喋っていい / 自称”グルメ”に注意 / ”お薦め”は信頼に関わる / レジの人に意志を奪われたくない / 好き嫌いは言語化しないほうがいい / 誹謗中傷されても”喰らわない”考え方

30°ーーー

社会人になっても友人関係を続けるには / 友人と縁を切るタイミング / 人間関係に悩むのは傲慢である / 他人を見下してしまいそうになったら / 「失敗は成功のもと」ではない / いい人か悪い人かの判断基準 / ”正直者”は嘘が得意 / 聖人君子には見えないもの / ”性格がいい”ってなんだろう / 人間関係を「漫画型」と「小説型」で考える

45°ーーー

人間にできて、AIにできないこと / 運動神経とメンタル神経 / 口が臭い可能性から気づいたこと / 失恋は早めに済ませたほうがいい / 部屋を綺麗に保つ方法は２つしかない / 手土産の代わりに現金を渡してはいけない理由 / 潜在的な価値観を浮き彫りにする方法 / ひねくれ者がこじらせた末路 / 脳内を悟られたくない / 「七転び八起き」は数が合わない / 「あけましておめでとう」を言いたくない / ”変な人”に憧れてしまう問題 / 年下の成功に焦らなくていい / 黒歴史を恥じるべからず / 完璧な計画書（プロット）はない / 「コスパがいいか」は最期までわからない

プロフィール

小川哲 (おがわ さとし)

1986年、千葉県生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程退学。2015年に『ユートロニカのこちら側』で第３回ハヤカワＳＦコンテストの〈大賞〉を受賞しデビュー。2018年に『ゲームの王国』で第38回日本ＳＦ大賞と第31回山本周五郎賞を、2022年に『地図と拳』で第13回山田風太郎賞を、2023年に同作で第168回直木三十五賞を、『君のクイズ』で第76回日本推理作家協会賞〈長編および連作短編集部門〉を受賞。2026年5月には同作が映画化。他の著作に『嘘と正典』『君が手にするはずだった黄金について』『スメラミシング』『火星の女王』『言語化するための小説思考』などがある。

【書誌情報】

書誌名：斜め45度の処世術

著者：小川哲

定価：1650円（税込）

判型・ページ数：四六判・176P

ISBN:978-4-484-22159-5

発売日：2026年4月17日(金)

発行元：CEメディアハウス

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4484221594

楽天ブックス： https://books.rakuten.co.jp/rb/18578460

★電子書籍も発売中

【本件に関するメディア関係者からのお問い合わせ先】

◆CEメディアハウス広報窓口◆

株式会社C-パブリッシングサービス 広報宣伝部

pr★c-pub.co.jp（★は＠に変換してお送りください）