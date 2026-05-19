【米国のBtoB最前線】AIで「ABM」はどこまで進化したのか。シンフォニーマーケティング庭山一郎氏が、世界最新トレンドを緊急解説

株式会社イプロスhttps://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d2-a-5(https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d2-a-5?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260519_iprosai2026summer_prpress&utm_content=seminar_detail_link1&rg_src=20260519_iprosai2026summer_prpress)

株式会社イプロス（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤 光之）は、2026年7月30日（木）に有明GYM-EXにて開催する「第2回 AI/DX 営業・マーケティング展(https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/sales-marketing?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260519_iprosai2026summer_sm_prpress&utm_content=top_link1&rg_src=20260519_iprosai2026summer_sm_prpress)」（イプロスAI 2026 夏 内）において、約36年間にわたり600社以上のBtoBマーケティング支援を手がけてきた庭山 一郎 氏（シンフォニーマーケティング株式会社 代表取締役）を招聘した特別講演を開催いたします。

生成AIの急速な普及により、BtoBマーケティングの主軸である「ABM（アカウント・ベースド・マーケティング）」は今、劇的な進化を遂げています。本講演では、2026年4月に米国で開催された世界最高峰のカンファレンス「Forrester B2B Summit North America」の現地最新動向をもとに、日本企業が今すぐ押さえるべき“AI時代のBtoB戦略”を緊急解説します。

■ 開催の背景：なぜ今、ビジネスシーンで「ABM×AI」が注目されているのか

従来のBtoBマーケティングは「不特定多数からのリード（見込み客）獲得」が重視されてきましたが、近年では「重要顧客との深い関係構築」を重視する動きが広がっています。その代表的な考え方として注目されているのが「ABM（アカウント・ベースド・マーケティング）」です。

特に米国では、生成AIの進化により、顧客分析や提案最適化、コンテンツ生成など、営業・マーケティング活動へのAI活用が加速しています。

一方で、日本国内においては「AIを具体的にどうBtoBマーケティングに落とし込むべきか分からない」「ツールを導入したものの、成果に繋がっていない」という声を未だ多く耳にします。

こうした背景を受け、本講演では、2026年4月に米・フェニックスで開催された「Forrester B2B Summit North America」の最新動向をもとに、AI時代におけるBtoBマーケティングの変化と、日本企業が押さえるべき視点について解説します。

■ 本講演の見どころ

◆【米国トレンド】2026年春、Forrester現地で語られた「AI×ABM」のリアル

4月開催「Forrester B2B Summit North America」で語られた、最新BtoBマーケティング動向を紹介。

◆【AI×BtoB】マーケティング先進国では、人とAIはどう連携しているのか

AI活用が進む海外企業における、営業・マーケティングの実践事例を解説。

◆【日本企業向け】グローバル潮流を、日本企業はどう取り入れるべきか

世界最先端のBtoBマーケティングを知る庭山氏が、日本企業に必要な視点を語ります。

■ セミナー概要

日本企業が押さえるべき米国の最新情報 ─ AIが変革するBtoBマーケティングの主流「ABM」

講師：庭山 一郎（シンフォニーマーケティング株式会社 代表取締役）

日時：2026年7月30日（木）15:00～15:40

会場：有明GYM-EX（ジメックス） A会場

【 セミナー詳細ページ 】：https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d2-a-5(https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d2-a-5?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260519_iprosai2026summer_prpress&utm_content=seminar_detail_link2&rg_src=20260519_iprosai2026summer_prpress)

■ 講師プロフィール

庭山 一郎 （にわやま いちろう）氏

1990年、シンフォニーマーケティング株式会社を設立。36年間で約600社の企業に対しBtoBマーケティングのコンサルティングを実施。国内外に向けたマーケティング&セールス戦略立案、組織再編、人材育成などを支援している。海外のBtoBマーケティング関係者との深いネットワークを持ち、世界最先端のマーケティングを日本に紹介。中央大学大学院ビジネススクール客員教授、早稲田大学大学院 WASEDA NEO講師。著書に『法人営業は新規を追うな 重要顧客と最高の関係を築くABM』（日経BP）など。

■ 「第2回 AI/DX 営業・マーケティング展」について

営業・マーケティング領域におけるAI/DX活用をテーマに、SFA/CRM、MA、営業AI、パーソナライズドマーケティング、対話AIなど、企業の売上拡大と業務変革を支援するソリューションが集結する展示会です（「イプロスAI 2026 夏」内にて開催）。

開催概要

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1332/table/140_1_e54f1fe8106c37b517385bfe20aa5b92.jpg?v=202605200451 ]

会社名：株式会社イプロス

代表者：代表取締役社長 佐藤 光之

所在地：〒105-0022 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング21階

URL：https://marketing.ipros.jp/company/