ドン・キホーテ店頭に並ぶ17LIVE公式商品のパッケージモデルに！激戦のバスボムイベント第4位にONECARAT所属「るぅ ️Ruu🧁(ハート)」が輝く

株式会社AEGIS GROUP

株式会社AEGIS GROUP（本社：東京都渋谷区）が運営するライバー事務所「ONECARAT（ワンカラット）」は、所属ライバー「るぅ ️Ruu🧁(ハート)」が、ライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」にて開催されたイベント『ドンキホーテで発売！ライバーバスボム2026』において、第4位に入賞し、「17LIVEオリジナルバスボム」のパッケージ掲載権を獲得したことをお知らせいたします。

本イベントは、17LIVEオリジナル商品として発売される「ライバーバスボム」のパッケージモデルを決定する大型企画として、多くの注目を集めました。完成した商品は2026年9月～10月頃にかけて、東京都および大阪府のドン・キホーテ店舗にて販売が予定されています。

激戦を制し、店頭に並ぶパッケージ＆限定ステッカー出演へ

イベントでは、上位5名のみがパッケージへ掲載されるという非常に狭き門が設けられていました。そんな中、「るぅ ️Ruu🧁(ハート)」は16日間にわたる激戦の中、リスナーと一丸となって最後まで熱い配信を展開。見事1,073万ポイント超という驚異的な応援を積み上げ、堂々の第4位を獲得しました。

今回、見事勝ち取ったプライズは以下の通りです。

・17LIVE ライバーバスボム パッケージ掲載

・キラキラホログラム入り オリジナルステッカー掲載（名前入り）

実際に店頭へ流通する公式商品のモデルとして、プロのカメラマンによる撮影を経てパッケージに登場予定。“17LIVE”にちなんで選ばれた上位17名のみのステッカー企画においても、見事上位10名に食い込んだことで「ホログラム仕様」の特別デザインでの同封が決定しました。

数々の大型イベントで結果を残し続ける実力派ライバー

るぅ ️Ruu🧁(ハート)

「るぅ ️Ruu🧁(ハート)」は、これまでにも広告掲載・モデルイベント・大型オーディション企画など、数々のイベントで上位入賞を重ねてきた、ONECARATきっての実力派ライバーです。 今回も長期戦となるイベント期間の中で安定した応援を集め続け、店頭流通商品のパッケージ出演という大きな結果へと繋げました。

るぅ ️Ruu🧁(ハート) のライブ配信はこちら(https://17.live/ja/profile/u/f3cfc728-73b5-47da-b217-b82bf71a9449)

ONECARATは今後も、所属ライバーの挑戦と可能性を広げ、配信の枠を超えた新たな活躍の場を創出してまいります。

【株式会社AEGIS GROUPについて】

2018年7月に設立した株式会社AEGIS GROUP（イージスグループ）は、YouTuberのラファエルが顧問を務めるライバー事務所「ONECARAT」を運営しています。

「ONECARAT」は、12,000人以上のライバーが所属しており、ライバーごとに担当マネジャーをつけ、配信企画の相談など活動全般のマネジメントを行っております。



実績としては、学生や主婦、会社員、インフルエンサーなど、男女問わず多彩なライバーが所属しており、様々な人気配信アプリで多数のTOPライバーを輩出しています。



ライバー活動を軸に、様々なタレント活動へ挑戦できる！夢の様な収入を得るチャンスがある！そんなONECARATで、あなたも新しい自分を見つけてみませんか？



株式会社AEGIS GROUP運営

・会社HP

https://aegis-group.jp



・ONECARAT公式サイト

https://www.one-carat.com



・LIVER CAMPUS（ライバーキャンパス）

https://one-carat.com/campus



・TALENT NAVI（タレントナビ）

https://talent-navi.com



・IDOL NAVI（アイドルナビ）

https://navi-idol.com



・ラファエル公式YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCgQgMOBZOJ1ZDtCZ4hwP1uQ



・CAREER BASE（キャリアベース）

https://careerbase-agent.jp