ALGO ARTIS、バス業界向け計画業務DXパッケージの正式販売を開始～「2026バステクフォーラム」に出展

株式会社 ALGO ARTIS

株式会社 ALGO ARTIS(https://www.algo-artis.com/)（アルゴ・アーティス、代表取締役社長：永田健太郎、本社：東京都千代田区、以下「ALGO ARTIS」）は、計画業務DXソリューション「OPTIUM」シリーズにおいて、バス事業者向け交番作成支援パッケージの正式販売を開始しました。





本パッケージは、交番（運転手の勤務割）作成業務をAIで支援・自動化するもので、改善基準告示や労使協定、運転手ごとのスキル・休暇予定など複雑な条件を考慮しながら、効率的かつバランスの取れた交番作成を可能にします。

ALGO ARTIS(https://www.algo-artis.com/) では、これまで個社ごとのオーダーメイド開発を通じて、業界知見やノウハウを蓄積。さらに、さまざまなバス事業者との議論を重ね、汎用的なシステムとして開発することで、従来の個別開発型と比較して短期間・低コストでの導入が可能となりました。

なお、2026年5月22日に大阪で開催される「バステクフォーラム2026」(http://www.portepub.co.jp/tour.htm)に出展し、本パッケージについてご紹介します。

■ バス業界における計画業務の課題

- 複雑かつ多岐にわたる要件の同時考慮交番作成業務では、改善基準告示や労使協定への対応に加え、運転手ごとのスキル・休暇予定・働きやすさなど、多数の条件を同時に考慮しながら調整を行う必要があります。複雑な割付の調整や運転手との変更内容確認で多大な時間を要するだけでなく、ベテラン担当者への依存や属人化、引き継ぎや後継育成の困難が課題となっています。- 慢性的な人員不足運転手の高齢化や採用難、法令の厳格化により、多くのバス事業者で人員不足が慢性化しています。限られた人員で運行を維持するため、高度な調整業務が求められています。- 見落としや漏れを防ぐための確認作業負荷臨時便や欠勤対応など日々変動する情報を反映しながら、改善基準告示や労使協定への適合確認を行うには、多大な確認作業が発生します。手入力や目視確認による運用負荷も大きく、見落としや入力漏れなどのヒューマンエラーにつながる可能性もあります。

■パッケージの概要・特長【主な機能】

【導入による効果】

- AIによる交番自動作成- - 改善基準告示や労使協定、運転手ごとのスキル・休暇予定、働きやすさへの配慮など、複雑かつ多岐にわたる条件を同時に考慮しながら、バランスの取れた交番を自動作成します。- 仕業の分割・結合にも対応- - 必要に応じてAIが仕業の分割・結合を行い、限られた人員での運行を支援します。- 事業者・営業所ごとの条件カスタマイズ- - AIが考慮する条件は、事業者や営業所ごとの運用ルールに応じて柔軟に設定可能です。- 直感的なUIによる調整操作- - クリックやドラッグ＆ドロップなど簡易な操作で、AIによる自動割当結果の確認や人手による調整を行うことができます。- 改善基準・労使協定チェック機能- - 改善基準告示や労使協定への適合状況をシステムが随時チェックし、アラート表示することで見落としを防止します。- 既存システムとのデータ連携- - 勤務管理システムなどとのデータ連携により、目視確認や手入力による作業負荷・入力ミスを抑制します。- - 勤務実績データを取り込むことで、より実態に即した確認・運用にも対応可能です。AIによる交番作成支援機能の画面イメージ交番業務の高度化・効率化・属人化解消を支援- 交番作成業務の大幅な時間短縮- 交番作成担当者の省人化・負荷軽減- 運転手とのコミュニケーションや運行管理業務への時間創出- ベテラン担当者への依存軽減による属人化解消- 新規・若手担当者の育成負荷軽減と業務定着支援- 改善基準告示や労使協定への適合確認強化- コンプライアンス遵守状況の可視化

■「バステクフォーラム2026」でデモ展示

「バステクフォーラム2026」にて、本ソリューションを紹介します。

当日は、AIによる交番作成支援機能のデモンストレーションを実施予定です。実際の画面や操作感をご覧いただきながら、交番業務の高度化・効率化・属人化解消に向けた活用イメージをご紹介します。

また、クリックやドラッグ＆ドロップによる調整など、実際の操作を体験いただけます。

【開催概要】

日時：2026年5月22日（金）10:00～16:10

会場：舞洲スポーツアイランド 空の広場（大阪市此花区）

入場：無料

展示場所：株式会社メイテツコムブース内

公式サイト：http://www.portepub.co.jp/tour.htm