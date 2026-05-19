Windowsログインの多要素認証を実現する『UserLock 13.0』最新版リリース

株式会社オーシャンブリッジ

株式会社オーシャンブリッジ（本社: 東京都港区、代表取締役社長:澤紀和、以下オーシャンブリッジ）は、 Active Directoryと連携し多要素認証と多彩なログイン管理を実現するUserLockの最新版「UserLock 13.0」（ユーザーロック13.0）を2026年5月18日にリリースし、提供を開始しました。

UserLock 13.0では、デザインが一新され、直感的な操作を実現するインターフェイスと日本語に対応した管理コンソールを実装しました。

「UserLock 13.0」の新機能および強化点

■日本語対応の新デザインの管理コンソール

UserLock 13.0の新しい管理コンソールはシンプルで直感的なインターフェイスにデザインがリニューアルされました。オンプレミス、またハイブリッドなAD環境においてスムーズに運用ができるよう設計されています。

そして、既存の英語・フランス語の言語に加え、ご要望の多かった日本語に対応しました。これにより、日本国内のお客様に、より使いやすいUIを提供いたします。

日本語に対応した新しい管理コンソール

■証明書対応

UserLock 13.0は、オンプレミス、またはリモート環境での安全性を高める強力な証明書ベースの認証オプションを導入しました。

UserLock SSOは、SaaSアプリケーションへのログイン時にユーザー証明書の検証をサポートし、アカウントの保護を強化します。また証明書を発行する認証局（CA）によって発行された証明書を、ログイン時に必須とするか、または自動的に検証することが可能です。

UserLock Anywhereは、脆弱性が指摘されるNTLMの代替手段としてクライアント（マシン）証明書認証をサポートします。これにより、有効なActive Directory（AD）発行証明書を持つドメインで信頼されたPCのみがUserLockサーバーと安全に通信できるようになり、NTLMの廃止を見据えた環境に対応します。

■レポート・監査機能の強化

ユーザーアカウント制御（UAC）セッションにおけるログイン拒否イベントのレポート管理機能が追加されました。

また、管理者の操作および設定変更に関するレポートが追加されました。管理者専用のレポート機能を使えば、「特権的な管理者」に対しても、誰が、いつ、どこから何をしたのかを確認できます。

- 監査およびコンプライアンス準拠のための管理上の変更を追跡- 不正または予期しない設定変更の検出- 内部説明責任の強化

■UserLock Anywhere Cloud（ベータ機能）

UserLock Anywhereは、社内ネットワークに接続されていないリモート環境（オフライン）のWindows PCに対して、インターネット経由でUserLockサーバーと通信し、多要素認証（MFA）やログイン制限をリアルタイムに適用・管理する機能です。

これまでUserLock Anywhereを使用する場合、IISサーバーが必要となり、お客様自身でサーバーや証明書、パブリックIPをご用意いただく必要がありましたが、ベータ版として提供されるUserLock Anywhere Cloudでは、開発元のサーバーを経由することでサーバー準備が不要となり、手軽にお使いいただけるようになります。



■UserLockについて

社内ネットワーク（LAN）に接続しているユーザーと端末を一元管理するActive DirectoryはIT資産管理において重要性が高い機能の1つです。しかし、Active Directoryとグループポリシーだけでログイン権限やアクセス権限などの複雑な設定や企業レベルの高いセキュリティ管理を行うのは、ITの専門知識と大変な労力が必要になります。

「UserLock」は、このActive Directoryと連携してユーザーのログインを簡単に管理できるログイン見える化ソリューションです。使いやすいインターフェイスと、さまざまな機能で簡単にセキュアなログイン管理を実現します。



■UserLock製品サイト

▼製品情報はこちら

https://www.isdecisions.jp/userlock

▼製品に関するお問い合わせはこちら

https://www.isdecisions.jp/contact

▼無料体験版はこちら

https://www.isdecisions.jp/trial



■株式会社オーシャンブリッジについて

オーシャンブリッジは、「つかえるITを、世界から。」をミッションとして、日本でまだ紹介されていない海外製ソフトウェアの発掘と、日本における事業開発・マーケティング・販売・技術サポートを行っています。

先進的・効率的なマーケティング手法を取り入れ、パートナーシップを組んでいる50社超の国内大手ITベンダーを通じ、大手企業を中心とする15,600社の顧客に対して、幅広く事業を展開しています。



【主な取り扱い製品】

・Web拡張プラットフォーム「webfuse」

・パワーポイント最適化ツール「Slidewise」

・Ansible Playbook プラットフォーム「Steampunk Spotter」

・Windowsログイン管理ツール「UserLock」

・ファイル監査・セキュリティ強化ツール「FileAudit」

・データ圧縮ソフト「NXPowerLite」

・Web画面共有ツール「Surfly」

・リモートコントロールツール「ISL Online」

・高速・多機能ビューア「Brava」



【会社概要】

社名：株式会社オーシャンブリッジ

住所：〒107-0051 東京都港区元赤坂1-5-12 住友不動産元赤坂ビル7階

代表取締役社長：澤 紀和

URL：https://www.oceanbridge.jp/

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社オーシャンブリッジ UserLock担当まで

userlock@oceanbridge.jp