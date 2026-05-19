Ai Sensing社「画像センシング展 2026」に出展

Ai Sensing 合同会社

昨今のAI技術は、現実の物理世界で自律的に動く「フィジカルAI」のフェーズへと劇的な進化を遂げています。その進化の最前線で、計算基盤としてのプラットフォームで圧倒的な存在感を示しているのが、NVIDIA Jetson Thor シリーズ です。

本展示会では、「～AIの次のフロンティア～フィジカルAI」をテーマにし、NVIDIAの長年にわたるエリートパートナーとして、高性能カメラモジュールを次々と発表している、Leopard Imaging社のカメラを中心に展示致します。実際に、Nvidia Jetson Thorと接続し、デモンストレーションを行う予定ですので、Leopard Imaging社が提唱する「AIの眼」をご覧いただけます。

また、Leopard Imaging社からスピンアウトした、エッジAIセンシング系スタートアップ企業の

AglaiaSense社のカメラの展示も行います。「エッジAIカメラが都市と産業を変える～GS500が実現する“分散知能インフラ” ～」をテーマに、都市インフラ向けのGS500カメラのデモンストレーションを行います。ソニーの IMX500 インテリジェントビジョンセンサーが搭載された、GS500の精度の高い交通管理（車両識別、台数、スピード）の解析をご覧いただけます。

■開催概要

展示会名 ：画像センシング展 2026

会場 ：2026年6月10日 (水)～6月12日(金) 10:00 - 17:00

場所 ：パシフィコ横浜 展示ホールD

ブース番号：RT-1

URL ：https://www.adcom-media.co.jp/iss/

■会社概要・問い合わせ先

会社名：Ai Sensing 合同会社

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティW22階

事業内容：米国Leopard Imaging社の日本の代理店/ 最先端のイメージング技術を取り扱う専門商社

公式サイト：https://www.aisensing.jp/

Ai Sensing社は、商社でありながら自社内に経験豊富なエンジニアを擁しています。

そのため、製品選定から導入後の技術サポートまで一貫して対応可能な体制を構築し、お客様の高度なニーズにも柔軟に対応しております。

是非、お気軽にお問い合わせください。