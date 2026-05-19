2026年3月期から義務化へ。人的資本可視化指針の改訂と「経営戦略に連動したスキルデータ活用」を解説する共催ウェビナーを5月26日に開催

Luvir Consulting株式会社

組織・人事コンサルティングを行うLuvirConsulting株式会社（本社：大阪府北区、代表取締役：中川裕貴、以下「Luvir」）は、株式会社ギブリー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：井手 高志、以下「ギブリー」）と共同で、2026年5月26日（火）に「人的資本可視化指針改訂が問う"本質" 開示だけでは不十分？ースキル可視化から始まる人事戦略ー」と題した無料ウェビナーを開催いたします。

■ 開催の背景：数値の羅列から「経営戦略との連動」が問われる時代へ

2026年3月、内閣官房・金融庁・経済産業省より「人的資本可視化指針（改訂版）」が公表されました。2022年の初版以来、多くの企業が指標の開示を進めてきましたが、3年が経過した現在、「数値を並べるだけでは企業価値の向上に繋がらない」という課題が浮き彫りになっています。

今回の改訂では、開示の重心を「指標の網羅性」から「経営戦略との連動性」へ転換することが求められており、2026年3月期からは経営戦略と連動した人材戦略の開示が義務化されます。本ウェビナーでは、この転換期において企業が取り組むべき「スキルデータの可視化」と「戦略的活用」について、理論と実践の両面から解説します。

■ ウェビナーの主な内容

１.「人的資本可視化指針」2026年改定の本質と、企業が取り組むべきこと

120社を超える支援実績を持つ弊社岡田が、改訂の背景と今後の対応方針を専門的な視点で解説します。

２."スキルデータ可視化"から始まる人事戦略の具体的な手法

ギブリー社の広瀬氏より、スキルデータを起点に採用・育成・配置をどのように経営戦略と連動させるか、具体的な「How」を紹介します。

■ このような方におすすめ

- 人事責任者、CHRO、経営企画、IR担当者様- 人的資本開示の改訂内容を正しく理解し、自社の対応方針を固めたい方- 人材のスキルデータ可視化やタレントマネジメントを経営戦略に接続したい方

■ 開催概要

日時：2026年5月26日（火）12:00～13:00

形式：オンライン開催（Zoom）

参加費：無料

特典：アンケート回答者の中から抽選で、岡田幸士著『図解 人的資本経営』をプレゼント

詳細・お申し込み：https://tracks.run/seminar/sprint354/

■ 登壇者プロフィール

LuvirConsulting株式会社 共同経営者/COO 岡田 幸士

日本マクドナルドで人事を経験。16万人の社員・アルバイトの人財マネジメントに携わる。その後、デロイトの組織・人事コンサルティング部門に移り、2年で全社トップ3%の評価を受け、2020年に独立して現職。これまで数十人～数万人の企業、上場前の急成長企業から更生中・再生中の企業など120社超、売上累計80兆円以上にのぼる企業様をご支援。著書『図解 人的資本経営』は第6刷を超え、韓国語版も出版。30回を超える人的資本セミナーでは、理論と実践を繋ぐ分かりやすさで定評を得ている

株式会社ギブリー 人的資本インテリジェンス事業

エヴァンジェリスト 広瀬 由衣

グロービス経営大学院経営研究科経営専攻修了（MBA） 大学卒業後、日本マクドナルドに入社。店長として現場を経験後、ハンバーガー大学にて人材育成のキャリアをスタート。事業再生プロジェクトやビジネスアナリストとしてデータと実践の両面からビジネスの成長に貢献。グロービスでは経営人材育成・組織開発を一気通貫で支援。NTTデータ経営研究所で次世代事業構想に伴走した後、2025年8月よりギブリーに参画。DX人材育成やタレントマネジメント・プラットフォームを起点とした組織・人材開発に従事。

■ 会社概要

LuvirConsulting株式会社

所在地：〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪北館6F

代表者：代表取締役 中川裕貴

URL：https://luvir.jp/

事業内容：戦略・組織・人事コンサルティング事業、M&A仲介・PMI支援

TEL：06-7639-1480 ／ Email：info@luvir.jp

株式会社ギブリー

所在地：東京都渋谷区南平台町15-13 帝都渋谷ビル8F

代表者：代表取締役 井手 高志

URL：https://givery.co.jp/

事業内容：コンサルティング／システム開発事業、AX（AIトランスフォーメーション）事業、マーケティングDX事業、人的資本インテリジェンス事業、サイバーセキュリティ事業

■ 本件に関するお問い合わせ先

LuvirConsulting株式会社 広報担当

TEL：06-7639-1480 ／ Email：info@luvir.jp