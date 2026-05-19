日本で唯一、ディズニーランドとUSJ出身のテーマパークコンサルタント・清水群が、ファンを沼らせる「２％の法則」を体系化した『「沼るファン」のつくり方』を6月3日にかんき出版から発売！

株式会社スマイルガーディアン

株式会社スマイルガーディアンの代表取締役であるテーマパークコンサルタント・清水群による新刊『１割の顧客で９割売り上げる「沼るファン」のつくり方』が2026年6月3日に、かんき出版より刊行されます。

AIが答え、便利さが加速する時代に「選ばれ続ける」ための唯一の武器

「品質には自信があるのに、なぜか選ばれない」「SNSでバズっても一過性で終わる」「丁寧に対応しているのに、あっさり他社に乗り換えられてしまう」--。

AIやテクノロジーの進化により、商品・サービスの機能的な差は急速に縮まっています。「誰でもいい」「どこでもいい」という顧客の無関心が広がる中、これまでのマーケティング常識は通用しなくなりました。

本書は、そんな時代に「あなたじゃなきゃダメだ」と沼るほど熱狂されるブランドを作るための実践書です。

本書の特徴

著者からのコメント

- 「２％の法則」で熱狂的なファンを生み出す 本書の核心は、著者がディズニーランドとUSJでの学びを体系化した「２％の法則」です。98％の人が気づかない狂気的なこだわり（ゲスト側の２％）と、目の前の顧客の2%ほどの微差に気づく観察力（スタッフ側の２％）--この２つを組み合わせることで、価格競争の泥沼から抜け出し、継続的に支持される存在になれます。- 大企業だけの話ではない 「草を10本抜く」「名乗られる前に名前を呼ぶ」など、お金をかけずに明日から中小企業・個人事業主が実践できる具体的なアクションプランを豊富に収録しています。- 組織づくりまで網羅 ノウハウだけでなく、読者の実践を目的として、スタッフに理念を浸透させ自発的な行動を引き出すための組織改善の仕組みも解説。現場のリーダー・経営者にとっての実用書でもあります。

「AIによって自分の仕事はなくなるのかと不安になったり、『これがしたい！』より『これでいいか』が口癖になったり、便利になったのに心にぽっかり穴が開いているような時代だからこそ、非合理的に見えるほどのこだわりと、目の前の人への気づきが、次の経済を動かす力になると信じています。この本を通じて、誰かの心を動かせる人が一人でも増えることを願っています。」（清水群）

書籍概要

目次構成（一部）

- タイトル：１割の顧客で９割売り上げる「沼るファン」のつくり方- 著者：清水群- 発売日：2026年6月3日- 出版社：かんき出版- 価格：1,980円（税込）- Amazonにて予約販売中：https://www.amazon.co.jp/dp/4761278773

第1章：好きなだけではファンになってくれない時代がやってきた

「浅い共感」が通用しない現代のサービス構造

第2章：ただのファンではなく“沼る”ファンが必要な３つの理由

熱狂的な支持が事業の未来を拓く

第3章：ゲスト側の２%

「気づかれない」徹底したこだわりが、人を沼へと誘う

第4章：スタッフ側の２%

「気づき」という最速の期待超えで人を熱狂させる

第5章：凡庸を打ち破る実践のアクションプラン

「２％の法則」は中小・個人にも武器となる

第6章：沼るファンを生み続ける「２%の美学」

一流のプロたちが持つ哲学

著者プロフィール：清水群（しみず ぐん）

株式会社スマイルガーディアン代表取締役。中小企業診断士。

ディズニーランドとUSJを経験した日本で唯一のテーマパークコンサルタント。株式会社オリエンタルランドでアトラクション運営・メンテナンスを担当後、株式会社ユー・エス・ジェイに転職。新エリア建設プロジェクト参画やテーマパーク内業務改善を手がける。2016年に独立。広島県の地方遊園地「みろくの里」代表取締役副社長を務め二桁の増収を実現。現在はコンサルティング・年間50回の講演・著書出版など多方面で活動。

会社概要

会社名：株式会社スマイルガーディアン

代表取締役：清水群

所在地：〒600-8223 京都市下京区七条通油小路東入大黒町227番地第2キョートビル402

事業内容：テーマパーク・体験施設のコンサルティング、講演、組織開発支援

URL：https://www.gunsul.jp/

電話：075-934-7511

メールアドレス：info@gunsul.jp