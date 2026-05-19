【シーホース三河】ともに会場を盛り上げた「Super Girls」からMISA、MIYUU、RIKOが卒業

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

皆さまと共に、シーホース三河の一員として会場を盛り上げていた「Super Girls」から、3名の卒業が決まりましたのでお知らせいたします。

MISA

今シーズンをもちまして、Super Girlsを卒業いたします。

5年間、皆様と一緒にシーホース三河へ青援を送ることができた日々はとても幸せでした。

私は5歳からクラブチームで競技チアを始め、13年間続けてきました。

ですが、コロナ禍で最後の大会がなくなってしまい、「これまでの努力は何だったのだろう」と、自分の中で気持ちの整理がつかず、大好きだったダンスさえ、心から楽しめなくなってしまった時期がありました。

そんな時にSuper Girlsとして活動を始め、皆様と一緒にダンスや青援を通してチームを応援する中で、技術や結果だけではなく、“想いが誰かに届くことの嬉しさ”を、改めて感じることができました。

5年間を通して皆様のおかげでまたダンスを心から楽しめるようになりました！

そして今シーズン、天皇杯決勝、CSホーム開催という特別な景色を皆様と一緒に経験し、心が熱くなる瞬間を何度も味わうことができました。

ここまで勝ち進み、たくさんの感動と夢を見せてくれたチームに感謝の気持ちでいっぱいです。

私は青援をリードする立場でしたが、本当はいつも、皆様からたくさんの元気や勇気をもらっていました！

会場で声をかけていただいたこと、目が合って手を振り返してくださったこと、その会場での当たり前が私にとってはとっても幸せでした！

そして、メンバー、HARUNAさん、SAEMIさんには沢山支えてもらい本当に助けてもらうことばかりでした。

私にとって本当に頼れるとっても心強い存在でした！

ブースターの皆さん、スタッフの皆さんと一つになって青援を送る瞬間や会場の雰囲気はこれからもずっと忘れない、大切な記憶です。

この景色が当たり前ではなかったことを、今、改めて強く感じています。

本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

このチームの一員として活動できた事、とっても誇りに思います！

5年間、本当にありがとうございました。

これからもシーホース三河を応援しています！

MIYUU

いつもシーホース三河・Super Girlsへ温かいご青援をありがとうございます。

今シーズンをもちまして卒業させていただきます、MIYUUです。

2020-21シーズンから2025-26シーズンまでの5年間、本当にありがとうございました。

皆さんに少しでも元気やパワーを届けられましたでしょうか？ダンス一筋で、バスケットボールのルールも知らなかった私が、この5年間でシーホース三河の魅力に惹かれ、AWAY観戦にも足を運ぶほどシーホース愛が深まりました。

ブースターの皆さまの温かさ、そしてチームや運営スタッフの皆さまの熱い想いとプロとしての覚悟に触れ、このチームの一員として活動できたことを心から誇りに思いますし感謝の気持ちでいっぱいです。

2020年、シーホース三河に骨を埋める覚悟で挑んだオーディション。合格の連絡をいただいた日の喜び、初めてコートに立った時の感動は、今でも鮮明に覚えています。

コロナ禍でのリモートゲームやマスクでのパフォーマンス、2023-24シーズン最終戦で勝利しCS出場を決めたあの瞬間、天皇杯の舞台で分かち合った悔しさ、CSホーム開催獲得の瞬間、QFで青に染まった景色と皆さんと一緒に全てを出し切った大青援、たくさん笑ってたくさん泣いた、どれもかけがえのない大切な皆さんとの思い出です。

そして、どんな時も応援し支えてくださったファンの皆さま、本当にありがとうございました。温かいお言葉やお手紙、プレゼント、たくさんの愛に何度も何度も背中を押していただきました。

大好きなチームを離れるのはとても寂しいですが、これからは一人のブースターとして、皆さまと一緒に客席から大青援を送り続けたいと思います。会場で見かけた際は、ぜひお声をかけていただけたら嬉しいです。

最後に、子どもの頃からご指導くださったHARUNA先生、共に駆け抜けてきたメンバー、支えてくださったスタッフの皆さま、5年間全試合足を運んで見守ってくれた家族、関わってくださったすべての皆さまに、心から感謝しています。

さいっっっこうに輝けた5年間。

本当に本当にありがとうございました。

RIKO

今シーズンで卒業しますSuper Girls のRIKOです。

「これまで支えてくださったHARUNAさん、SAEMIさん、メンバーのみんな、そしてシーホース三河のチアとして応援させていただく中で出会ったすべての皆さん、本当にありがとうございました。

どんな瞬間も一緒に乗り越えてきた仲間と過ごした時間、そして会場で温かい青援を送ってくださったブースターの皆さんの存在は、私にとってかけがえのない力でした。

特にQFのホーム開催で見た景色や、会場全体が一つになって戦っていたあの熱気は、ずっと忘れられません。あの瞬間をシーホース三河のチアとして同じ場所で感じることができたことを、心から誇りに思います。

応援する立場でありながら、気づけばたくさんの元気や勇気をいただいていて、この場所で過ごせたことの大きさを今改めて実感しています。

チアを通して、仲間と一つの目標に向かって努力することの大切さや、どんな時でも前を向き続ける強さを学びました。思うようにいかず悔しさでいっぱいになった日もありましたが、そのたびに支えてくれた仲間の存在に何度も救われてきました。

シーホース三河のチアとして過ごした日々は、楽しかったことも、悔しかったこともすべてが大切な思い出であり、これから先の自分を支えてくれる宝物です。ここで得た経験と感謝の気持ちを胸に、これからの新しい道でも自分らしく、一歩一歩前に進んでいきたいと思います。

この場所で過ごしたすべての瞬間を胸に、これからも自分らしく輝き続けます。

本当に本当にありがとうございました。