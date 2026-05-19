株式会社ツインエンジンとSBIホールディングス株式会社による資本業務提携に向けた基本合意書の締結に関するお知らせ

株式会社ツインエンジン

株式会社ツインエンジン（本社：東京都新宿区、代表取締役：山本 幸治、以下「ツインエンジン」）とSBIホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：北尾 吉孝、以下「SBIホールディングス」）は、IP創出、アニメ映像コンテンツ制作領域において協業すべく、資本業務提携に向けた基本合意書を締結いたしましたのでお知らせいたします。

1. 本提携の背景と目的

ツインエンジンは、企画、制作、宣伝、配給、セールス、商品化展開、イベントなど、アニメーションに関わる全ての機能をグループ内に持つプロデュース会社です。「作り手を主役にする」という事業ポリシーを「スタジオファースト戦略」として打ち出し、グループ内に18のスタジオ・クリエイティブユニットを有する国内最大級の制作グループとなっています。今年に入り『超かぐや姫！』『日本三國』『とんがり帽子のアトリエ』『劇場版モノノ怪』と、業界トップレベルのクオリティーの作品を連続して送り出しました。特に『超かぐや姫！』は、完全オリジナルの作品としては異例の大ヒットとなり、Netflixの配信で11週連続TOP10入り、興行収入は25億円を突破しています。

SBIホールディングスは、傘下にグループのメディア・エンタテインメント・マーケティング関連事業を統括する中核会社としてSBIネオメディアホールディングス株式会社を設立した後、韓国のIPプロダクションBLISSOOとの戦略的提携を皮切りに、タレントエージェンシーのTWIN PLANET、国内最大規模の興行を手掛けるSBI MUSIC CIRCUS、出版・映像・グッズ・ゲーム制作等20社以上に及ぶエンタテインメント関連企業を傘下に擁するカルチュア・エンタテインメント グループ等が加わり、グローバル規模でネオメディア生態系を拡大させてきました。

本提携は、ツインエンジンが掲げる「グローバルIPを継続的に創出・育成する」という戦略方針と、SBIグループのネオメディア生態系構築に向けた取組の方向性が一致したことを背景としております。

ツインエンジンは、本提携を通じて、マンガ、小説、インディーゲームなど複数の原作開発ルートから新たなIPの種を創出し、アニメや実写映像を含む多様な映像コンテンツへ展開してまいります。加えて、SBIグループのネオメディア生態系との連携を活かし、企画開発にとどまらず、プロモーション、商品化、海外展開など多面的な事業展開を推進することで、IP価値の最大化を目指します。

SBIグループとツインエンジンの強みを掛け合わせることで、IP創出・価値向上においてシナジーが発揮でき、SBIネオメディア生態系の更なる拡大を通じて両者の企業価値の向上に繋がることから、資本業務提携に向けた基本合意書を締結することになりました。

2. 業務提携の内容

(1) 次世代オリジナルIP創出に向けたJV（ジョイントベンチャー）の設立

ツインエンジンが有する「企画・プロデュース力」と、SBIグループの「資本・金融テクノロジー」を融合させたJVを設立します。同JVでは、世界市場をターゲットとしたオリジナルアニメIPの開発を主導し、制作の初期段階からSBIグループの金融スキームを組み込むことで、クリエイターが創作に専念できる持続可能な制作環境を構築します。

(2) 「SBIネオメディア生態系」によるIP価値の最大化

ツインエンジンが制作する高品質なアニメーションIPを核とし、ネオメディア生態系各社との連携を通じて、スピーディーな多角的チャネル展開を行います。

(3) 1,000億円規模のコンテンツファンドとの連携支援

SBIグループが設立を計画している1,000億円規模のコンテンツファンドに対し、ツインエンジンがアニメ業界における専門的な知見やクリエイティブの目利き力（ソーシング・ハンズオン支援）を提供します。投資先企業やコンテンツ制作プロジェクトの価値を最大化させ、日本のコンテンツ産業全体の底上げを図ります。

(4) グローバルネットワークを活用した海外展開の加速

SBIグループのアジア、中東をはじめとする世界各国の拠点および提携ネットワークを最大限に活用し、ツインエンジン作品の海外配信、イベント、グッズ展開等のグローバル展開を支援します。特に成長著しい海外市場において、金融インフラとコンテンツを一体化させたビジネスモデルを推進します。

(5) デジタルメディアおよびイベント領域での連携

SBIグループが保有・展開するデジタルメディアと、ツインエンジンの作品群を連携させ、相互のユーザー流入を促進します。

(6) 地域創生の活性化

SBIグループの「地方創生」ネットワークと、ツインエンジンの地方スタジオ戦略の拡充を通じて、地域における新規雇用創出と産業の活性化を推進し、地域経済への波及効果を最大化します。

3. 各社の概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32680/table/130_1_7f3e9aae5e3ec722fe5952146418cb8d.jpg?v=202605200451 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/32680/table/130_2_bc7ed7bdd35f90253b5ca2b99136638c.jpg?v=202605200451 ]

以上