6月9日（火）開催「NISHIUMEDA CANDLE NIGHT」詳報！

NISHIUMEDA CANDLE NIGHT 実行委員会※メインビジュアル

NISHIUMEDA CANDLE NIGHT 実行委員会（阪神電気鉄道株式会社、吉本ビルディング株式会社、株式会社サンケイビル、株式会社毎日新聞社、日本郵政不動産株式会社で構成）は、2026年6月9日（火）に大阪市北区西梅田エリアにて開催するキャンドルナイトイベント「NISHIUMEDA CANDLE NIGHT」の詳細コンテンツをお知らせします。

街全体がキャンドルアートギャラリーになる「キャンドル回廊」、想いの詰まった行燈（あんどん）を灯す「西梅行燈」、西梅田公園でのCANDLE JUNE インスタレーションなど、西梅田エリアの各所でさまざまなキャンドルが灯るほか

、今回もキャンドルづくりワークショップや音楽ライブ・コンサート、限定のダイニング企画やマルシェなど、多彩なプログラムを展開します。また、当日はコカ・コーラ1本無料ドリンク券のプレンゼント企画もございます。

灯りの文化と人の手による温もりを大切にしながら、未来へとつながる西梅田ならではのキャンドルナイトが生み出す特別な時間を、心ゆくまでお楽しみください。

コンテンツ詳細１. キャンドル作品展示＆インスタレーション

街そのものが、灯りの回廊へ。「キャンドル回廊」

西梅田エリア一帯の沿道に、関西のクリエイターや学生たちによる個性豊かなキャンドルアートが並び、街が幻想的な“灯りの回廊”へと姿を変えます。歩くだけで心がほどける特別な夜。今年も注目企画「NISHIUMEDA CANDLE AWARD」を開催し、多彩な作品が街を彩ります。

時間｜17:00～21:30

会場｜西梅田エリア一帯

＜参加一覧＞

【アーティスト】19作品

桜井トモヒロ、KEIKO IKARI、櫻井洋仁、現代美術家 シュウ、藤原正和、こやまともえ、岸田リサ、高田雄平、silsil（シルシル）、灰野ゆう、オカジマ・ヨシコ、Peace Candle、Mariya Suzuki、Hayato Teraguchi、U-go、アナロギア、エトリケンジ、Kazuw、YAKOs

※順不同

【学生・一般】16作品

Clinical Art & Music CODOMODUS（1、２の2チーム）、ODA INT（大阪デザイナー・アカデミー、A～Dの4チーム）、Shinmachi Activate Project (SAP、同志社大学 政経学部・社会学部の計５チーム）、月華、カラーパンチ、ディアマンテ優子、kehaiworks、桜木スミヨ

※順不同

想いの灯りが街をつなぐ「西梅行燈（にしうめあんどん）」

本イベントを象徴する恒例コンテンツ。日本古来のあかり「行燈」にヒントを得た、ペーパーバッグに描かれるイラストやメッセージのひとつひとつに込められた想いや願いの灯りは、見る者の心を打ちます。都会の中で、ふと立ち止まりたくなる温かな灯りの風景をお楽しみください。

時間｜17:00～21:30

会場｜ハービスPLAZA B1 ハービス広場

CANDLE JUNEが創り出す、灯りの非日常空間「西梅田公園 インスタレーション」

西梅田公園では、総合ディレクター・CANDLE JUNEによる幻想的なインスタレーションを展開。CANDLE JUNEが手がけるなかでも最大級規模で、たくさんのキャンドルの灯りが生み出す美しさに包まれながら、いつもの街とは違う“静かな時間の流れ”を体験いただけます。

時間｜17:00～21:30

会場｜西梅田公園

コンテンツ詳細２. 音楽ライブ・コンサート ※いずれも無料

「大和ハウス工業株式会社 presents 大阪交響楽団 金管五重奏」

西梅田公園で実施するCANDLE JUNEのインスタレーションの灯りが灯るなかでお届けする生演奏。音に揺れる無数の灯りとともに、心落ち着く五重奏をお楽しみください。

時間｜１.18:00～ ２.21:00～ ※各回約20分

会場｜西梅田公園 インスタレーション横

出演｜大阪交響楽団

「キャンドルナイトコンサート～祈りとともに～」

ヒルトンプラザで開催の恒例コンサート。祈りをテーマにした生演奏をお楽しみください。

時間｜１.19:30～20:00 ２.20:30～21:00

会場｜ヒルトンプラザイースト 1F アトリウム

出演｜ソプラノ：中嶋康子、ピアノ：安達萌

「オルガンコンサート」

シアターオルガンの生演奏をお楽しみいただけるオルガンコンサートを開催いたします。キャンドルのゆらめきとともに、心に残る名曲をお楽しみください。

＜演奏曲＞「リトルマーメイド」「アイーダ」など

時間｜１.19:00～ ２.20:00～ ※各回約30分 ※雨天の場合10（水）に順延

会場｜ハービスPLAZA 1F オルガン広場

出演｜オルガン：亀井 優

コンテンツ詳細３. ワークショップ・体験企画

ワークショップ「キャンドルホルダー 涼雨 作り」 ※要事前予約

雨模様のキャンドルホルダーづくり。お好みで植物などお好きなものをグラスに入れて、オリジナル作品づくりをお楽しみください。

時間｜１.13:00～ ２.15:30～ ※約60～80分

定員｜各回6名

講師｜蝋燭作家 Mai Ikura （Instagram：mai_ikura(https://www.instagram.com/mai_ikura/)）

料金｜5,500円（税込）

予約｜Nordic Garden (info@nordicgarden.jp）

（お名前、希望時間、人数を記載ください。締切は前日まで。空きがあれば当日参加可能です）

会場｜ブリーゼブリーゼ 1F メディアコート

※雨天順延の場合も実施

「日本キャンドル協会プロデュース キャンドルワークショップ」※予約不要

キャンドルのある時間を、もっと身近に。さまざまなキャンドル作りを気軽に体験できるワークショップを開催します。灯りをとおしてキャンドルの魅力にふれてみませんか。

実施内容：

【JCAキャンドルスタジオ 大阪校】キラキラ輝くパウダーアロマキャンドル作り

【candle tomato】シマエナガキャンドルづくり

【一般社団法人ジェルキャンドル協会】オリジナル ジェルキャンドルづくり

時間｜16:00～ ※所要時間15～20分

料金｜1,500円（税込）

「メッセージキャンドル」 ※予約不要

自分自身の願い事や大切な人へのメッセージを書いて灯しませんか。

時間｜18:00～21:30

料金｜300円（税込・お持ち帰り不可）、500円（税込・お持ち帰り可）

会場｜ブリーゼブリーゼ 1F 北側

※先着500個限り（無くなり次第終了）

※キャンドルカップの売上は、(一社) LOVE FOR NIPPONを通じて能登半島の支援活動資金に充てられます

「想いの灯（ひ）」 ※予約不要

CANDLE JUNEのインスタレーションに参加しませんか？白いキャンドルホルダーにそれぞれの想いを書いて一緒に灯してみませんか。

時間｜16:00～21:30

料金｜500円（税込）

会場｜西梅田公園

※キャンドルカップの売上は、(一社) LOVE FOR NIPPONを通じて能登半島の支援活動資金に充てられます

「ソニーストア カメライベント」

ソニーのミラーレス一眼カメラを使った記念フォトプレゼントや、撮影体験・専門講師によるカメラ講座など、１日限りのスペシャルイベントを開催します。

●キャンドル写真館 ～NISHIUMEDA CANDLE NIGHTで記念写真を撮ろう～

無数のキャンドルが灯る幻想的空間で記念撮影をしませんか？お写真はデータでプレゼントします。

集合場所｜ハービスPLAZA ENT 1F グッチ前プロムナード

時間｜17:30～20:00 ※雨天中止

参加費｜無料 ※予約不要

問合せ｜ソニーストア 大阪 050-3754-9620

※早い時間帯の場合、写真が明るく写る可能性がございます。

●光を活かす動画撮影 ※要予約

★ソニー α / Cinema Line / VLOGCAM ユーザー限定★

会場を彩るキャンドルの光を活かした動画撮影を、実践形式で学べるイベントです。ご自身のカメラで、撮影方法による映像の違いも体験いただけます。

集合場所｜ハービスPLAZA ENT 4F ソニーストア 大阪

時間｜18:00～20:00 ※雨天順延

参加費｜無料

参加方法｜下記の二次元バーコードより事前予約

※カメラ貸出しなし

★イベント参加者限定で撮影素材を使った編集イベントへご招待！

詳細は撮影イベント当日にご案内します。

コンテンツ詳細４. ダイニング・カフェ

「ヒルトンプラザ キャンドルダイニング」

期間中に特別メニューをご用意し、客席をキャンドルで灯します。またイベント当日には、各店舗2,000円以上ご利用のお客様 先着20名様に「メッセージキャンドル」をプレゼントします。

日時｜6月5日（金）～6月9日（火） 各参加店舗のディナータイム

※雨天順延の場合、6月10日（水）まで実施

参加店舗｜12店舗（詳しくはヒルトンプラザHP(https://www.hiltonplaza.com)をご確認ください）

「ムレスナティー 大阪」

ハービスの人気カフェ、紅茶大国スリランカ有数のティーブランドの専門店「ムレスナティー 大阪」。テイクアウトにて、若葉を贅沢に使用したミルクティーを販売します。

時間｜11:00～21:00 (L.O. 20:00)

※雨天時はムレスナティー大阪のテイクアウトメニューはございません。

場所｜ハービスPLAZA B1

「ザ・リッツ・カールトン大阪」

次世代を担う若手シェフたちが、この日のためだけに特別なテイクアウトメニューをご用意します。キャンドルの柔らかな灯りに包まれながら、ホテルメイドの珠玉の味わいをご堪能ください。

時間｜17:00～20:30

場所｜ザ・リッツ・カールトン大阪「ザ・ロビーラウンジ」側入口前

コンテンツ詳細５. マーケット

POP UP SHOP「灯と夏の序奏」Nordic Garden 夏マーケット

淡路島を拠点に活動されている蝋燭作家 Mai Ikuraさんの四季折々の言葉がつけられた作品を販売します。Nordic Gardenセレクトのリネン商品やカゴバッグなど夏のアイテムが登場します。

日時｜6月5日（金）～6月10日（水）11:00～19:00

※イベント当日6/9（火）は11:00～21:00

会場｜ブリーゼブリーゼ 1F メディアコート

問合せ｜Nordic Garden (info@nordicgarden.jp）

「CANDLE PARK MARKET」

CANDLE JUNEのキャンドル販売や、被災地支援団体「LOVE FOR NIPPON」のチャリティーショップ、ハンドメイドキャンドルのショップなど個性豊かなマーケットを展開します。

時間｜16:00～21:30

会場｜西梅田公園

「日本キャンドル協会プロデュース キャンドルマーケット」

ハンドメイドキャンドル作家のオリジナル作品が並ぶマーケット。ひとつひとつ丁寧に仕上げたキャンドル作品の数々が並びます。心ほどけるひとときと、手の中に残るあたたかな灯りをお持ち帰りください。

出店者｜JCAキャンドルスタジオ 大阪校、candle tomato、eclat、HarmonicGlow、一般社団法人ジェルキャンドル協会

時間｜16:00～21:30

会場｜西梅田公園

コンテンツ詳細６. ライトオフ

西梅田エリアの近隣ビルの協力のもと、街の灯りを一時的に落とすライトオフを実施。いつもは気づかない“夜の暗さ”の中で、キャンドルの揺らめきがより美しく浮かび上がります。ほんの少し立ち止まって、やさしい灯りに心を委ねる時間をお楽しみください。

時間｜20:00～21:30

会場｜西梅田地区 近隣ビル他各所

当日の各コンテンツ実施スケジュール（予定）

■開催概要

・名称：NISHIUMEDA CANDLE NIGHT

・日時：2026年6月9日（火）16:00～21:30

※キャンドル点灯 17:00～（予定） ※雨天時は翌日に順延

・場所：大阪市北区西梅田一帯

（ヒルトンプラザ イースト/ウエスト、JPタワー大阪、ハービス PLAZA/PLAZA ENT、ブリーゼブリーゼ、毎日新聞社、西梅田公園、他）

・主催：NISHIUMEDA CANDLE NIGHT 実行委員会

（阪神電気鉄道株式会社、吉本ビルディング株式会社、株式会社サンケイビル、株式会社毎日新聞社、日本郵政不動産株式会社）

・共催：阪急阪神ホールディングス株式会社

・協賛：カメヤマキャンドルハウス

・後援：大阪府、大阪市、大阪商工会議所

・入場：無料

※開催情報は、下記公式サイト及び公式SNSで随時更新します。

▽公式HP https://nishiumeda-candlenight.com

▽公式Instagram @candle_nishiumeda(https://www.instagram.com/candle_nishiumeda/)

▽公式Facebook @candle.night.osaka(https://www.facebook.com/candle.night.osaka)

▽公式X（旧Twitter） @candle_osaka(https://x.com/candle_osaka)

本イベントは、参加者ひとりひとりの想いを灯りに込め、「みんなが主役のまちづくり」を体現する取り組みとして、西梅田エリアの地域活性を継続的に推進してまいります。21年続く灯りの文化を次世代へとつなぐ挑戦として、今後の展開にもぜひご期待ください。