【経営者必見】「経営課題洗い出しチェックリスト」を無料提供開始！売上・組織・利益・属人化を左右する“経営課題”を一目で整理

株式会社ルミッション

株式会社ルミッション（本社：東京都港区）は、

年商1億～100億規模の中小企業・成長企業の経営者向けに、

会社に潜む経営課題を整理・可視化できる

「経営課題洗い出しチェックリスト（無料）」を提供する

無償支援プログラムを開始しました。

本チェックリストでは、

売上・利益・組織・採用・営業・資金繰り・属人化・経営判断など、

企業経営に潜む“見えていない課題”を整理し、

「問題が多すぎて何から改善すればいいか分からない」

「毎日忙しいのに経営が前に進んでいる感覚がない」

といった経営者の悩みを、

“経営課題の構造整理という視点で体系的に可視化”します。

■無料配布の背景｜なぜ「経営課題」が整理できないのか

多くの企業では、以下のような状態が起きています。

・売上はあるのに利益が残らない

・社員が増えるほど管理負荷が増えている

・営業や顧客対応が属人化している

・採用しても定着しない

・現場対応に追われ経営改善が進まない

これらの問題の本質は、

経営課題が“構造的に整理されていないこと”にあります。

経営は単なる売上管理ではなく、

「商品 → 集客 → 営業 → 組織 → 管理 → 利益 → 経営判断」

という構造で成り立っています。

この構造が整理されていない場合、

場当たり的な改善が増え、

結果として同じ問題が繰り返され続けます。



本チェックリストは、

“なんとなく問題を抱えている状態”から

“本当の課題が明確な状態”へ変えるための整理ツールです。

■「経営課題洗い出しチェックリスト」とは

本チェックリストは、

企業経営に潜む課題を多角的に整理するフレームワークです。

主な内容（一部）

・売上・利益構造の課題整理

・営業・集客の属人化チェック

・組織・人材課題の可視化

・採用・教育の問題分析

・経営判断が遅くなる原因分析

・資金繰り・利益率の課題整理

・社長依存度の可視化

・優先順位の整理

チェックリストを進めることで、

・どこに問題があるのか

・利益が残らない原因

・成長を止めている構造

・今優先すべき改善ポイント

が明確になります。

■チェックリストで分かること

・利益が残らない本当の原因

・属人化している業務領域

・採用や組織のボトルネック

・経営改善が進まない理由

・本当に優先すべき経営課題

“努力量”ではなく、

“課題構造の整理”が経営改善を進めます。

■受け取った経営者の声（一例）

・「何が問題か初めて整理できた」

・「優先順位が明確になった」

・「感覚ではなく構造で見れるようになった」

・「社長依存している部分が見えた」

中には、

「会社の問題が可視化され改善の順番が見えた」

と評価する経営者もいます。

■なぜ“無料”で配布するのか

株式会社ルミッションは、

単なる売上改善ではなく、

経営構造そのものの整理を重視しています。

・再現性のある経営設計

・属人化しない組織構造

・継続的に利益が残る仕組み

その第一歩として、

会社の課題を整理するチェックリストを

無償で提供しています。

■無償配布プログラムの流れ

1．「社長の分身」無料登録（30秒）

2．経営個別相談（無料）

3．経営課題洗い出しチェックリストをダウンロード

▶ 無料シート受け取りはこちら

https://lp.lumission.world/

※先着対応のため、受付数に達し次第終了する場合があります。

■関連コンテンツ

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・社長の分身サービス

https://lp.lumission.world/

■今後の展開

・業種別経営課題チェックリストの開発

・成長ステージ別改善テンプレートの拡充

・経営改善支援の強化

・組織設計・利益改善との統合支援

■会社概要

会社名：株式会社ルミッション

所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F

事業内容：中小企業向け経営支援・コンサルティング

公式サイト：https://lumission.world/jp/