【経営者必見】「経営課題洗い出しチェックリスト」を無料提供開始！売上・組織・利益・属人化を左右する“経営課題”を一目で整理
株式会社ルミッション（本社：東京都港区）は、
年商1億～100億規模の中小企業・成長企業の経営者向けに、
会社に潜む経営課題を整理・可視化できる
「経営課題洗い出しチェックリスト（無料）」を提供する
無償支援プログラムを開始しました。
本チェックリストでは、
売上・利益・組織・採用・営業・資金繰り・属人化・経営判断など、
企業経営に潜む“見えていない課題”を整理し、
「問題が多すぎて何から改善すればいいか分からない」
「毎日忙しいのに経営が前に進んでいる感覚がない」
といった経営者の悩みを、
“経営課題の構造整理という視点で体系的に可視化”します。
■無料配布の背景｜なぜ「経営課題」が整理できないのか
多くの企業では、以下のような状態が起きています。
・売上はあるのに利益が残らない
・社員が増えるほど管理負荷が増えている
・営業や顧客対応が属人化している
・採用しても定着しない
・現場対応に追われ経営改善が進まない
これらの問題の本質は、
経営課題が“構造的に整理されていないこと”にあります。
経営は単なる売上管理ではなく、
「商品 → 集客 → 営業 → 組織 → 管理 → 利益 → 経営判断」
という構造で成り立っています。
この構造が整理されていない場合、
場当たり的な改善が増え、
結果として同じ問題が繰り返され続けます。
本チェックリストは、
“なんとなく問題を抱えている状態”から
“本当の課題が明確な状態”へ変えるための整理ツールです。
■「経営課題洗い出しチェックリスト」とは
本チェックリストは、
企業経営に潜む課題を多角的に整理するフレームワークです。
主な内容（一部）
・売上・利益構造の課題整理
・営業・集客の属人化チェック
・組織・人材課題の可視化
・採用・教育の問題分析
・経営判断が遅くなる原因分析
・資金繰り・利益率の課題整理
・社長依存度の可視化
・優先順位の整理
チェックリストを進めることで、
・どこに問題があるのか
・利益が残らない原因
・成長を止めている構造
・今優先すべき改善ポイント
が明確になります。
■チェックリストで分かること
・利益が残らない本当の原因
・属人化している業務領域
・採用や組織のボトルネック
・経営改善が進まない理由
・本当に優先すべき経営課題
“努力量”ではなく、
“課題構造の整理”が経営改善を進めます。
■受け取った経営者の声（一例）
・「何が問題か初めて整理できた」
・「優先順位が明確になった」
・「感覚ではなく構造で見れるようになった」
・「社長依存している部分が見えた」
中には、
「会社の問題が可視化され改善の順番が見えた」
と評価する経営者もいます。
■なぜ“無料”で配布するのか
株式会社ルミッションは、
単なる売上改善ではなく、
経営構造そのものの整理を重視しています。
・再現性のある経営設計
・属人化しない組織構造
・継続的に利益が残る仕組み
その第一歩として、
会社の課題を整理するチェックリストを
無償で提供しています。
■無償配布プログラムの流れ
1．「社長の分身」無料登録（30秒）
2．経営個別相談（無料）
3．経営課題洗い出しチェックリストをダウンロード
▶ 無料シート受け取りはこちら
https://lp.lumission.world/
※先着対応のため、受付数に達し次第終了する場合があります。
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https://lp.lumission.world/
■今後の展開
・業種別経営課題チェックリストの開発
・成長ステージ別改善テンプレートの拡充
・経営改善支援の強化
・組織設計・利益改善との統合支援
■会社概要
会社名：株式会社ルミッション
所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F
事業内容：中小企業向け経営支援・コンサルティング
公式サイト：https://lumission.world/jp/