(株)インボイス、2026年5月26日(火) ~ 5月29日(金)に 「税理士がホワイトボードで解説！ 財務分析について」の再配信を発表

株式会社インボイス

約16,000社に対して通信費や水道光熱費などの一括請求サービス「Gi通信」「OneVoice公共」を提供する、株式会社インボイス（代表取締役：仁多見 斎 本社：東京都千代田区）は、アクタス税理士法人（代表：粕谷 直人 本社：東京都港区）の藤田 益浩氏にご登壇いただいた「税理士がホワイトボードで解説！ 財務分析について」の再放送を期間限定のオンデマンド形式で配信することをお知らせ致します。

申込み・詳細：https://media.invoice.ne.jp/seminar/20260526.html

■セミナー概要

◆配信期間：2026年5月26日(火) 9:00 ～ 5月29日(金)18:00 まで

◆再生時間：約60分

◆講演テーマ：税理士がホワイトボードで解説！ 財務分析について

◆参加費：無料

◆開催形式：オンデマンド

■セミナー詳細

決算業務も落ち着いてきたのも束の間、法人税・消費税などの申告や納付などでまだまだ多忙なこの時期。

メイン業務に追われながらも、下記のようなお悩みをお持ちではありませんか？

「部下に財務分析の方法を、どう分かりやすく説明すれば良いか悩んでいる…」

「新入社員や若手に財務分析の実践的な見方を教える時間が取れない」

このような課題をお持ちの経理担当者や管理職の方へ。

本セミナーでは、単なる財務指標の解説に留まらず、税理士が「なぜその数字を見るのか」「その数字から会社の何がわかるのか」という本質的な視点を、ホワイトボードでの図解を交えながら分かりやすく講義形式で解説します。

貸借対照表（B/S）と損益計算書（P/L）の繋がりを時間軸やお金の流れで捉え直し、企業の財務データを可視化することで、安全性や収益性のバランスを直感的に理解する手法を学びます。

経理担当者として、数字の裏側にある経営のストーリーを読み解き、より付加価値の高い業務を目指すためのヒントが満載です。

分析力向上や、若手社員の経営視点の育成に、ぜひ本セミナーをお役立てください。

■このセミナーでわかること

■こんな方にオススメ

- 財務分析の各指標（安全性、効率性、収益性）が持つ、実務的な意味- 流動比率、自己資本比率、ROAなど主要な財務指標の、本質的な意味- 分析結果から企業の「強み」や「課題」などを見つけ出す考え方- 分析指標の知識を、実際の経営判断に活かせるスキルへと高めたい経理担当者の方- 部下に財務分析の考え方を実践的に教えたい管理職の方- 客観的なデータに基づいて自社の強み・弱みを把握したい経営企画・経営層の方

申込み・詳細：https://media.invoice.ne.jp/seminar/20260526.html

関連サービス

○通信料金一括請求サービス【Gi通信】

https://gi.invoice.ne.jp/

○公共料金一括請求サービス【OneVoice公共】

https://onevoice.invoice.ne.jp/

○クラウド型請求書発行システム【OneVoice明細】

https://onevoice.invoice.ne.jp/lp/

〇サステナビリティ部門向けBPOサービス【OneVoiceエナジーデータ】

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○会計処理業務を効率化するプラットフォーム【OneVoice Palette】

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運営メディア

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本件に関する問合せ先

株式会社インボイス マーケティング推進部

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メールアドレス：inv-mktg@invoice.ne.jp