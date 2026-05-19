【M&Aベストパートナーズ×100万人のクラシックライブ】47都道府県ツアー第2弾！5月23日(土)本門佛立宗 妙深寺にて開催

株式会社M&Aベストパートナーズ

製造、建設、不動産、医療・ヘルスケア、物流、ITに特化したM&A仲介を行う株式会社M&Aベストパートナーズ(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：齋藤 達雄 以下M&Aベストパートナーズ)と、一般財団法人100万人のクラシックライブ(東京都千代田区、代表理事：蓑田秀策 以下100万人のクラシックライブ)は、日本全国の皆様に生の音楽の感動を届ける「100万人のクラシックライブ 47都道府県ツアー」の第2弾を、5月23日(土)16:00より、神奈川県の本門佛立宗 妙深寺にて開催することをお知らせいたします。

4月29日のKITTE丸の内でのツアー始動を経て、次なる舞台はお寺の本堂です。歴史ある空間とクラシック音楽が融合する、特別なひとときをお届けします。

100万人のクラシックライブ 47都道府県ツアー

M&Aベストパートナーズと100万人のクラシックライブは、音楽を通して“心がおどる”生の音色にときめく「場」の創出、感動の分かち合い、笑顔の人の輪を広げていくことを目指しています。これまでもショッピングモールや、寺院、空港といった幅広い世代が集う場所でライブを開催してまいりましたが、4月29日からはその活動を全国47都道府県へと拡大いたします。私たちは本ツアーを通じて、音楽活動を通じた社会貢献と、演奏家と社会をつなぐ機会の創出を目指します。全国各地の皆様と、生の音色にときめく「心おどる瞬間」を共有できることを楽しみにしております。

ツアーの特長

- プロによる至近距離の演奏ヴァイオリンやピアノなど、プロの演奏家による迫力ある音色を間近で体感いただけます。- 全世代が楽しめる解説付きライブ演奏家自らによる楽曲解説を交え、クラシックに馴染みのない方や、小さなお子様（赤ちゃん）からお年寄りまで、誰もが楽しめるプログラムを提供します。- 地域コミュニティの活性化商業施設や地域の交流拠点など、身近な場所をコンサート会場に変えることで、地域の人々が感動を分かち合う「場」を全国に創出します。

【M&AベストパートナーズのCSR活動】

M&Aベストパートナーズは、「M&Aで、企業成長を加速させる」というストラテジーのもと、「常に「誠実」であれ」、「常に「全力」であれ」、「常に「主役」であれ」の3つのバリューを大切にしております。ステークホルダーとの長く深く良好な関係を築き、地域、社会への貢献を図ってまいります。

CSR活動の開催を希望される、参加団体・企業さまを募集しております。

受付フォーム :https://mabp.co.jp/csr/#entry



*：2023年4月7日：【M&Aベストパートナーズ×100万人のクラシックライブ】全国各地にクラシックライブをお届けする活動をスタート。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000048.000088537.html

開催概要

内容：100万人のクラシックライブ 47都道府県ツアー

日時：2026年5月23日(土)

開場 15:30～／開演 16:00～

場所：本門佛立宗 妙深寺 第二本堂

住所：〒221-0856 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町22-1

参加費：1000円（中学生以下は無料。乳幼児でもご参加できます。）

主催：本門佛立宗 妙深寺

共催：株式会社M&Aベストパートナーズ

協力：一般財団法人100万人のクラシックライブ

詳細URL：https://1m-cl.com/concert/data/?c=0000008135

演奏家プロフィール

上里 なごみ（ヴァイオリン）

小学3年より桐朋学園大学付属「子供のための音楽教室」鎌倉教室に所属。

第13回Kアンリミテッド音楽コンクール弦楽器部門第1位。第24回大阪国際音楽コンクールデュオ部門3位。2024 EUROASIA YOUNG ONLINE COMPETITION IN TOKYO 22歳以下の部第2位。第18回セシリア国際音楽コンクール大学生の部1位、セシリアIMC審査委員長賞:コンチェルト賞。コンチェルト賞受賞者による夢の協演コンサートにてオーケストラと共演。同コンクール室内楽部門第1位、大阪国際音楽賞。第13回デザインK音楽コンクール大学、一般の部第2位。

東京藝術大学の学内オーディションを経て、第51回藝大定期室内楽演奏会に出演。

東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校、東京藝術大学音楽学部卒業。現在、桐朋学園大学大学院在学中。これまでに吉川朝子・名倉淑子・三上亮・林悠介・清水高師の各先生に師事。

熊井 麗音（ピアノ）

東京都に生まれる。3歳より母のてほどきを受け、5歳よりピアノのレッスンに通い始める。桐朋学園子供のための音楽教室市川分室、仙川教室で学ぶ。桐朋女子高等学校音楽科を経て、桐朋学園大学卒、同研究科修了。これまでにピアノを大野京子、加藤伸佳、高橋多佳子、下田幸二、中井恒仁の各氏に師事。また、練木繁夫氏からもレッスンを受ける。また、室内楽を小澤英世、江藤アンジェラ、藤井一興より学ぶ。スイス ローザンヌ音楽院より奨学金を得て夏季セミナーに参加。その他にもザルツブルグモーツァルテウム音楽院、トマム、鯵ヶ沢の講習会等に参加し、研鑽を積む。第2回横浜国際ピアノコンクールをはじめ数々のコンクール、オーディションで入賞。2007年、江戸川フィルハーモニーオーケストラと共演。また、2011年『江戸川区ゆかりの音楽家によるチャリティコンサート』メンバーに選出される。ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポンエリアコンサート、 台場メモリアルツリー点灯式、松屋銀座ファッションウィーク、丸ビル、oazo、ブリックスクエア、新宿駅西口広場、横浜ベイブリッジ、横浜ベイクオーター、横浜スタジアム、丸亀町商店街(香川県)、かちかちワイド(サガテレビ)、名古屋マリオットアソシアホテルクリスマスコンサート、所沢ゆめあかり音楽会2016、等で演奏。

FM浦和『吉武大地のミラクルミュージック』、sky music Tuesday 『violinist Tsukasaの星が降るころに』ゲスト出演。日本テレビ系列ドラマにおいて手の吹替、複数のドラマサウンドトラックにおけるレコーディングに参加。 また、全国各地でのスクールコンサートに出演。2011年より東北とピアノでつながり音楽を届けるプロジェクト『Rusing Sun』音楽メンバー。被災地でのボランティアコンサート、東京でのチャリティコンサートに出演している。

100万人のクラシックライブ概要

法人名：一般財団法人100万人のクラシックライブ

活動内容：クラシック音楽を通じた感動の共有、演奏家と社会をつなぐ演奏機会の創出、地域コミュニティの活性化のためのライブ企画・運営など

所在地：〒101-0065 東京都千代田区西神田3-5-3 ラ・トゥール千代田2612

代表理事：蓑田 秀策

URL：https://1m-cl.com/

子どもたちに音楽を届けるプロジェクト：https://1mcl.jp/kids

会社概要

M&Aベストパートナーズは、「日本の経営に、世紀の躍進を。」をビジョンに掲げ、事業承継だけでなく、成長の選択肢としてのM&Aを提案しております。2018年に創業後、日本全国に8カ所(札幌、仙台、金沢、名古屋、大阪、広島、福岡、沖縄)の支店を展開し、製造、建設、不動産、医療・ヘルスケア、物流、ITのM&Aにおいて、日本全国のお客様を積極的にご支援させていただいております。

会社名：株式会社M&Aベストパートナーズ

所在地：〒100-7022 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー22階

代表取締役社長：齋藤 達雄

事業内容：中堅中小企業などにおけるM&A仲介

URL：https://mabp.co.jp

採用ページ：https://mabp.co.jp/recruit

インターンページ：https://mabp.co.jp/recruit/int

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