累計来場者32万人を突破した『たべっ子どうぶつLAND』のポップアップストアが、JR池袋駅構内で5月26日から期間限定開催！販売開始直後から大人気のぺたぺたシールやランダムグッズなど注目アイテムが登場

株式会社TWIN PLANET

株式会社ギンビスのロングセラービスケット「たべっ子どうぶつ」の世界観が楽しめる体験型屋内イベント『たべっ子どうぶつLAND』が、ポップアップストア「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」となって、5月26日(火)から6月8日(月)まで期間限定でJR池袋駅構内南通路 池袋南改札前206に登場いたします。

「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」で販売されるのは、これまで『たべっ子どうぶつLAND』のグッズショップで人気を集めてきた数々のアイテムたち。

2023年の初開催から最新の2025年夏の開催まで、過去4回におよぶ『たべっ子どうぶつLAND』のオリジナルグッズを購入いただけます（※1）。

また、「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」内で商品を税込3,000円以上購入すると、どうぶつさんの「社員証（全9種）」をランダムで1点プレゼントするお買い上げ特典もございます（※2）。社員証にはキーリングが付属しており、お好きなアイテムを組み合わせて、自分好みにカスタマイズすることができます。



期間限定の特別なポップアップストアをお楽しみください。

※1 お取り扱い商品について

・一部お取り扱いのない商品もございます。あらかじめご了承ください。

※2 お買い上げ特典注意事項

・お会計の合算/分割はできません。

・お一人様1会計につき、1点のお渡しとなります。

・数に限りがございますので、無くなり次第終了となります。

■「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」人気アイテムを紹介！

ぺたぺたシール 全6種 726円(税込)

2枚の紙を重ね合わせた、名前の通り「ぺたぺた」と貼りたくなる2層レイヤーシール。 思わず触ってしまうような立体感が、どうぶつさんたちの愛らしさを引き立てます。

【LAND25】カラフルミニ巾着 <ランダム13種> 500円(税込)

ポップなカラーが弾けるミニ巾着。シークレットを含む全13種のランダムグッズで、どのどうぶつさんに出会えるかはお楽しみ。小物入れやアクセサリーポーチとしてはもちろん、コレクションしてもお楽しみいただけます。

【LAND25】ビスケットメタルチャーム <ランダム11種> 500円(税込)

たべっ子どうぶつのビスケットをモチーフにした、ぷっくりとかわいいメタルチャーム。全11種のランダムグッズで、2種のシークレットもご用意しています。

「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」では、他にも、どうぶつさんをモチーフにしたアクセサリーや日用雑貨など、『たべっ子どうぶつLAND』のグッズショップで人気を集めてきたアイテムを豊富に取り揃えています（※3）。

※3 掲載商品について

・掲載商品は一部抜粋となります。

■「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」開催概要

店舗名 ：「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」

期 間 ：2026年5月26日(火)～2026年6月8日(月)

場 所 ：東京都豊島区南池袋1丁目28-2 JR池袋駅構内南通路 池袋南改札前206

営業時間：10:00～21:00（初日 13:00 OPEN / 最終日 18:00 CLOSE）

入場料 ：無料



最新情報は『たべっ子どうぶつLAND』公式SNSをご覧ください。

『たべっ子どうぶつLAND』公式SNS

公式X（https://x.com/tabekko_land）

公式Instagram（https://www.instagram.com/tabekko_land/）

■『たべっ子どうぶつLAND』とは

フォトスポットやフード・ドリンク、グッズなど「たべっ子どうぶつ」の世界観を楽しめる体験型屋内イベント。「たべっ子どうぶつ」の生誕45周年を記念して、2023年3月から5月に東京ドームシティ Gallery AaMoにて初めて開催し、2023年7月から9月には横浜・ASOBUILD（アソビル）でも開催。好評につき、2024年7月から9月、また2025年7月から9月に再び横浜・ASOBUILD（アソビル）で開催。これまでの累計来場者は32万人を突破しています（企画・運営：ツインプラネット）。

■会社概要

・株式会社ギンビス

代表取締役社長：宮本 周治

設立 ：1930年（昭和5年）5月5日

所在地 ：東京都中央区日本橋浜町3-23-3

事業内容：ビスケット、クッキー、クラッカー、チョコレート類、スナック等の製造・販売、海外事業展開

ＵＲＬ ：https://www.ginbis.co.jp

・株式会社スレッド

代表取締役社長：土屋 世央

設立 ：2022年（令和4年）6月6日

所在地 ：東京都渋谷区宇田川町2-1 渋谷ホームズ8F

事業内容：イベントの企画運営/グッズ制作/キャラクターライセンス関連

ＵＲＬ ：https://www.thread-tokyo.co.jp/

・株式会社TWIN PLANET（ツインプラネット）

代表取締役：矢嶋 健二

所在地 ：東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル12階

事業内容：Intellectual Property（知的財産権）を軸に、エンターテインメント分野において幅広い事業を展開するIPプロダクション

ＵＲＬ ：https://twinplanet.co.jp