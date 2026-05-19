令和8年度最新版の自治体DX事例冊子を無償配布開始！5/28疲弊しないDXセミナー開催

プレイネクストラボ株式会社

プレイネクストラボ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：柏 匠）は、全国180以上の自治体に導入されている自治体DXソリューション「スマート公共ラボ」の最新事例を網羅した『スマート公共ラボ 事例冊子（2026年5月改訂版）』の無料配付を開始いたします。

また、導入後の運用の壁や属人化に悩む自治体職員様を対象に、現場が疲弊しない持続可能なDX運用のポイントを解説するオンラインセミナー「現場が疲弊しない自治体LINEのDXとサポート体制」を2026年5月28日（木）に開催いたします。

最新版『スマート公共ラボ事例冊子』の注目トピック

本冊子では、住民の利便性と職員の業務効率化を両立させるため、180以上の支援実績から得られた最新ナレッジを凝縮した『事例冊子』をアップデートいたしました。広報のセグメント配信や電子申請、予約システム、さらに最新の生成AI技術を活用した窓口対応まで、幅広い分野での劇的な業務削減効果を掲載しています。

・ 「スマート公共ラボ AIコンシェルジュ」の先行事例

Chat GPTとRAG検索を活用し、自然な対話で24時間365日の問い合わせ対応を可能にする次世代型窓口。従来のチャットボットで最も職員の負担となっていた「膨大なFAQの手動作成」を不要にし、窓口業務の省力化を実現した最新プロセスを紹介。

・ LINE完結の電子申請による業務削減

開始わずか1週間で96%の住民がLINE経由で給付金を申請した事例や、物価高騰対策の給付金業務を70%削減した実例など、手作業の事務処理を大幅に効率化したケーススタディ。

・ 役所内部の働き方改革（職員専用メニュー）

選挙の投票数取りまとめ業務にかかる時間を90%以上カットした事例など、住民向けだけでなく「職員の負担を直接減らす」ための裏方DXの活用法。

5月28日(木)セミナー概要

仕様書だけでは見えない「実際の使い勝手」や、職員が自走できるための「サポート体制」が運用成果に与える影響について、実際の自治体現場で起きた課題と解決の知見を交えてご紹介します。

- セミナー名: 現場が疲弊しない自治体LINEのDXとサポート体制- 開催日時: 2026年5月28日（木）14:00～15:00- 開催場所: オンライン（Zoom）- 参加費: 無料- 対象: 自治体職員の皆様- 学べること:導入後の「思っていたのと違う」を防ぐ選定基準職員の事務負担を最小限に抑える管理画面の見極め方特定担当者に依存しない、属人化の防ぎ方自団体に最適な「伴走型サポート」の活用法

お申し込み方法【LINE/WEBフォーム/電話】

イベントのお申し込みは、スマート公共ラボLINE公式アカウント、Webフォーム、電話のいずれかから受け付けています。

- LINE：スマート公共ラボLINE公式アカウント：LINE ID @169hntco- WEBフォーム：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw7jLjfAL4F2b_mzY_LZaDv7s_vHVPMmGQu-QiD-awaEEKiw/viewform?usp=dialog- 電話：03-6303-9818(GovTech事業部)

イベントのお申し込みは、スマート公共ラボLINE公式アカウント、Webフォーム、電話のいずれかから受け付けています。

■スマート公共ラボLINE公式アカウントからお申し込み

- スマート公共ラボのLINEアカウントに友だち登録- リッチメニュー「イベント」をタップし、タイムラインのイメージ画像「活用事例セミナー」をタップ- 必要事項に入力いただきお申込み完了- お申込み完了後、セミナー開催場所のZOOM URLがご確認いただけます。

LINE ID @169hntco

スマート公共ラボについて

スマート公共ラボは、役所での各種窓口業務や、お問い合わせ対応をLINEで完結でき、業務の効率化と住民の利便性向上させる行政DXソリューションです。

導入にあたり、企画段階からコンテンツ内容を相談しながら設計し、住民と職員の双方にとって満足して利用できるようサポート、リリース後も原課様が自走して運用できる支援致します。現在、全国180以上の自治体が導入。

「スマート公共ラボ」はLINEを行政DXのツールとして活用することで、行政手続きのデジタル化・広報・子育て・生活・防災・コロナ対応・観光・ふるさと納税など、多くの分野で住民サービスを展開することが可能です。

「スマート公共ラボ」は今後も同プログラムの導入支援を積極的に行うことを通じて、全国の自治体や公共機関のデジタル化・DX推進に貢献してまいります。

スマート公共ラボ導入先一覧

https://www.playnext-lab.co.jp/service-information/govtech-news/govtech-clients/

スマート公共ラボ導入事例冊子

https://www.playnext-lab.co.jp/service-information/casebook/

＜プレイネクストラボ株式会社について＞

会社名：プレイネクストラボ株式会社

https://www.playnext-lab.co.jp/

設立：2016年1月

本社：〒141-0021

東京都品川区上大崎2-15-19 MG目黒駅前 9階

2016年創業。”技術と多様性で未来をつくる”をビジョンとし、スマホゲーム・HR TECHサービス・チャットボットシステム開発などの多彩なサービスを手がけてきた他、近年では行政と市民を繋ぐGovTech（ガブテック）のサービス提供にも注力しています。

17カ国からメンバーが集まるグローバルなエンジニアチームの開発力を武器に、自社サービスの成長を追求し、社会とクライアントを最新技術で支える「デジタルトランスフォーメーション創出カンパニー」を目指します。

＜問い合わせ先＞

本リリースに関するお問い合わせはこちら

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E-mail: info@playnext-lab.co.jp