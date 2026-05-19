東京メトロの鉄道運営ノウハウで培った新たな技術やサービスを第２回鉄道技術展・大阪２０２６で展示します！

東京地下鉄株式会社鉄道技術展・大阪２０２６のブースイメージ

東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：小坂 彰洋、以下「東京メトロ」）は、東京メトロの鉄道運営ノウハウで培った技術やサービスを２０2６年５月2７日（水）から５月２９日（金）までインテックス大阪にて開催される第２回鉄道技術展・大阪２０２６で展示します。

当社は、将来の労働力不足、お客様に寄り添ったきめ細やかなサービス、技術伝承等に対応 するために、効率的な事業運営、快適性・利便性向上及び人財育成等に取り組んでまいりました。今回の展示では、当社で導入され、様々な効果が確認されている取り組みを５つのカテゴリー（「維持管理支援」「旅客サービス向上」「コスト削減」「環境負荷低減」「人財開発」）に分類し、鉄道社局をはじめ、インフラ事業を営んでいるみなさまのインフラ維持・業務効率化・サービス向上に寄与できる技術などをご紹介いたします。

【ご紹介内容 「５つのカテゴリー」】

維持管理支援： 保守管理業務のDX化や３D計測技術を活用した業務効率化及び

鉄道車両用に特化した強力洗浄剤

旅客サービス向上： 快適な移動を支援するシステムや駅構内の迅速な漏水処置サービス

コスト削減： 土木工作物の工期短縮技術

環境負荷低減： バイオ炭を活用したCO2削減技術

人財開発： 軌道・土木・建築の研修サービス

今後も、AI、センシング技術、ロボティクス等の最新技術を活用してDXの推進やサービス向上を図り、鉄道をはじめとしたインフラの維持・サービス向上に貢献してまいります。

第２回鉄道技術展・大阪２０2６への出展 詳細

１ 開催期間

２０２６年５月2７日（水）～５月２９日（金）10:00～17:00

※２９日（金）は16:30まで

詳細は、鉄道技術展公式ホームページ（https://www.mtij.jp/osaka/）をご覧ください。

２ 開催場所

インテックス大阪（大阪メトロニュートラム中ふ頭駅から徒歩約5分）

３ 当社グループの出展物

東京メトロの鉄道運営ノウハウを活用した技術やサービスについて５つのカテゴリー（「維持管理支援」「旅客サービス向上」「コスト削減」「環境負荷低減」「人財開発」）に分けてご紹介するほか、詳細を解説するステージイベントも開催します。下表の詳細については、当社の鉄道運営ノウハウを活用した新たな技術やサービスの紹介ホームページ（www.tokyometro-techsolutions.jp(https://www.tokyometro-techsolutions.jp/)）においてもご覧いただけます。

出展する技術やサービスの一覧