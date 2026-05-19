新たな「AI」の活用支援を始めます

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茨城県産業技術イノベーションセンター

　新たなビジネスツールとして期待される「AI」の産業利用を促進していくため、当センターでは、今年度から中小企業に向けた「AI」活用支援に力を入れています。


　その一環としてのキックオフイベントを以下の通り開催します。


　午前の部は、「生成ＡＩ」の活用による企業の生産性向上を目的とした「第１回生産性向上研究会」を開催し、今後の取組のご紹介のほか、大手IT企業による基調講演会を行います。


　午後の部は、「体感するAI」と題し、今注目の技術「フィジカルAI」の最新動向について実機デモを交えてご紹介するセミナーを開催いたします。


報道各社におかれましては、当日の取材をいただきますようお願いいたします。


■開催概要


　・日時 ： 2026年５月27日（水）　


　　　　　 午前の部　第１回生産性向上研究会　9：30～12：00


　　　　　　　　　　　事業説明、個別支援プログラムの紹介


　　　　　　　　　　　基調講演「生成AIが切り拓く未来」


　　　　　　　　　　　　五十嵐祐二氏（ソフトバンク）


　　　　　　午後の部　フィジカルAIセミナー　13：30～15：45


　　　　　　　　　　　 「フィジカルAIの現在地とAIロボット活用の可能性」


　　　　　　　　　　　　 大曽根宏幸氏（EmplifAI）


　　　　　　　　　　　　 ４足歩行ロボットデモンストレーション


　・会場 ： 産業技術イノベーションセンター　（茨城町長岡3781-1　研修交流センター第１研修室）


　　　　　　※午前の部はオンライン（Zoom）でも配信


　・定員：各40名（会場参加）


　・対象：県内中小企業の経営者、企画者、立案者　等


　・参加費：無料（要事前申込）



■お申し込み方法


　2026年５月25日（月）17時までに、下記URL又はFAXよりお申し込みください。


　・申込URL：https://apply.e-tumo.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=87834


　・申込書（FAX用）：https://www.itic.pref.ibaraki.jp/infolist/studygroup/info-20260427/


　・FAX：029-293-8029　


茨城県庁プレスリリースPDF


https://www.pref.ibaraki.jp/somu/hodo/hodo/pressrelease/hodohappyoushiryou/2203/documents/260519itic.pdf




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究会＆セミナーチラシ


産業技術イノベーションセンター


IT・マテリアルグループ　西本、青木


電話：029-293-8575