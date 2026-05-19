新たな「AI」の活用支援を始めます

茨城県産業技術イノベーションセンター

新たなビジネスツールとして期待される「AI」の産業利用を促進していくため、当センターでは、今年度から中小企業に向けた「AI」活用支援に力を入れています。

その一環としてのキックオフイベントを以下の通り開催します。

午前の部は、「生成ＡＩ」の活用による企業の生産性向上を目的とした「第１回生産性向上研究会」を開催し、今後の取組のご紹介のほか、大手IT企業による基調講演会を行います。

午後の部は、「体感するAI」と題し、今注目の技術「フィジカルAI」の最新動向について実機デモを交えてご紹介するセミナーを開催いたします。

報道各社におかれましては、当日の取材をいただきますようお願いいたします。

■開催概要

・日時 ： 2026年５月27日（水）

午前の部 第１回生産性向上研究会 9：30～12：00

事業説明、個別支援プログラムの紹介

基調講演「生成AIが切り拓く未来」

五十嵐祐二氏（ソフトバンク）

午後の部 フィジカルAIセミナー 13：30～15：45

「フィジカルAIの現在地とAIロボット活用の可能性」

大曽根宏幸氏（EmplifAI）

４足歩行ロボットデモンストレーション

・会場 ： 産業技術イノベーションセンター （茨城町長岡3781-1 研修交流センター第１研修室）

※午前の部はオンライン（Zoom）でも配信

・定員：各40名（会場参加）

・対象：県内中小企業の経営者、企画者、立案者 等

・参加費：無料（要事前申込）

■お申し込み方法

2026年５月25日（月）17時までに、下記URL又はFAXよりお申し込みください。

・申込URL：https://apply.e-tumo.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=87834

・申込書（FAX用）：https://www.itic.pref.ibaraki.jp/infolist/studygroup/info-20260427/

・FAX：029-293-8029

茨城県庁プレスリリースPDF

https://www.pref.ibaraki.jp/somu/hodo/hodo/pressrelease/hodohappyoushiryou/2203/documents/260519itic.pdf

研究会＆セミナーチラシ

産業技術イノベーションセンター

IT・マテリアルグループ 西本、青木

電話：029-293-8575