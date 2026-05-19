“ペットも家族時代”に応えるキッズ・ベビー×ワンちゃんのリンクコーデブランド「Doudou wau」誕生

株式会社Riz

株式会社Riz（本社：福岡県福岡市博多区 代表取締役：今尾和真 以下Riz）はベビー・キッズ用品とワンちゃん用品のリンクコーデに特化したD2Cブランド「Doudou wau（ドゥドゥ ワウ）」を2026年5月18日(月)より公式ECサイトにて販売を開始いたしました。

子どもとワンちゃんは、特別な存在ではなく、毎日の暮らしを共にする家族の一員。

同じ空間で遊び、眠り、成長していく時間は、ごく自然な日常です。

「Doudou wau」は、そんな家族のかたちに寄り添い、ベビー・キッズとワンちゃんが一緒に楽しめるアイテムを届けるブランドとして誕生しました。

【Doudou wau（ドゥドゥ ワウ）」について】

ブランド立ち上げの背景：ベビー・キッズ×ワンちゃんを「同じ家族」として捉えるという発想

これまで、親子や兄弟、カップルなど、人を中心としたリンクコーデは広く親しまれてきました。近年では、子どもとワンちゃんが同じ空間で暮らし、日常を共にする家庭も増えています。

Doudou wauの構想は、ディレクターの妊娠前からワンちゃんと暮らす生活の中で生まれました。出産を機に家族の形が変わり、子どもとワンちゃんが同じ時間を過ごし、共に成長していく日々が始まったことで、散歩や外出といった何気ない日常も、特別な一日も、

どちらも後から振り返ることのできない大切な時間であると感じるようになりました。

一方で、そうした共生の暮らしに寄り添い、子どもとワンちゃんを同じ家族として捉えたリンクコーデは、まだ選択肢が限られているのが現状です。ECサイトやSNS上でも、素材やデザイン、サイズ感を含め、統一感のある選択肢を求める声が見られるようになっています。

ブランドコンセプト：「家族とワンコと、しあわせ時間をおそろいで。」

「Doudou wau」は、記念日として意識的に残す時間だけでなく、

日常の中に積み重なっていく何気ない時間も、一つの大切なシーンとして捉えたいという想いから生まれました。

「着る」という日常の行為を通じて、

子どもとワンちゃんの間に生まれる特別な絆を形にすること。

それがDoudou wauのものづくりの起点です。

散歩や外出、家の中で過ごす時間。

特別なことをしなくても、そうした日々の積み重ねが、後から振り返ったときにかけがえのない記録になると考えています。

子どもとワンちゃんを分けて考えるのではなく、同じ家族として、同じ時間を楽しむこと。

日々の散歩や外出、ふとした瞬間までもが、後から振り返ったときにかけがえのない思い出になるような、そんな家族の時間に寄り添うリンクコーデを提案します。

【商品について】

「家族とワンコと、しあわせ時間をおそろいで。」

というブランドコンセプトのもと、子どもとワンコが過ごす何気ない日常を、

自然に記念として残していくためのアイテムを展開しています。

ベビー・キッズウェア

スタイやパンツ、ハンドタオルなど、毎日の暮らしの中で自然に使えるベビー・キッズアイテムを揃えています。ワンちゃんと並んだときにやさしくなじむデザインで、家族の時間をさりげなく彩ります。

ワンちゃん用アイテム

ハーネスやリードなど、ワンちゃんとのお出かけ時間をやさしく彩るアイテムを揃えています。

子どもと並んだときに自然となじむデザインで、家族の時間をさりげなくつなぎます。

ギフトラッピング

出産祝いや記念日など、家族のはじまりや節目のシーンに寄り添う、Doudou wauオリジナルのギフトラッピングをご用意しています。

国内での企画・品質管理体制

ベビー・キッズウェアは、赤ちゃんの肌に直接触れるものだからこそ、日本国内の工場で日本人の職人が一枚一枚丁寧に縫製。日常使いしやすい着心地と安全性を重視した仕様です。

ワンちゃん用品は日本で企画・設計を行い、素材・仕様・検品基準を日本側で定めたうえで、犬用品に強みを持つ工場で生産しています。

リンクコーデとしての統一感

おそろいの統一感を大切にしながら、子どもとワンちゃんそれぞれの身体特性や動きに配慮した設計で、毎日無理なく使い続けられるリンクコーデを実現しました。Doudou wauは、特別な日だけでなく、日常の中で自然に手に取りたくなる存在であることを目指しています。



日常に寄り添う、唯一無二の柄

デザインはすべて、家族で身につけることを前提にオリジナルで描き起こした柄です。子どもとワンちゃんが並んだときに自然に調和するよう、色のトーンやモチーフの大きさ、配置のバランスまで細かく設計。どちらか一方のためではなく、同じ空間で過ごす家族全員に心地よく映ることを大切にしています。

【創業者、ブランドディレクターのコメント】

Doudou wauは、「日常を、記念に残す」ライフスタイルを支えるブランドとして、商品と体験の幅を広げていきます。

今後は国内ECを軸にラインナップを拡充し、子どもとワンコの成長に合わせて使い続けられるアイテムを展開していく予定です。現在の小型～中型犬向け商品に加え、大型犬向けアイテムの展開も順次進めていきます。また、ブランドの成長に合わせて、保護犬の支援や、子どもを取り巻く環境への支援にも段階的に取り組んでいく方針です。中長期的には、共生ライフスタイルへの関心が高い海外市場にも展開し、日本発のブランドとしてDoudou wauの世界観を届けていきます。Doudou wauは、家族とワンコの時間が、自然と記録として積み重なっていく。そんな日常に、これからも寄り添い続けたいと考えています。

代表コメント：子どもとワンちゃんと暮らす中で、ふと気づいたことがあります。朝の散歩、リビングでのお昼寝、何でもない夕方の時間―振り返ると、そうした一瞬一瞬が関わり合っているかけがえのない家族の記憶になっていました。

「この子たちにお揃いの服があったら、もっとこの時間を残せるのに。」そんな小さな願いや思いが、『Doudou wau』の出発点です。

実際にマーケットを調べてみると、同じ想いを持つご家庭は少なくありませんでした。しかし、その気持ちに応えられるブランドはほとんど存在していなかった。ニーズと供給の間に大きなギャップがあると確信し、事業として本格的に取り組む決意をしました。子どもとワンちゃんを「同じ家族」として捉え、一緒に過ごす時間をもっと愛おしく、もっと自然に残していける―そんな世界を、『Doudou wau』から届けてまいります。まずはこのカテゴリーでブランドの認知を広げ、ゆくゆくは新たなカテゴリーへの展開、そして海外へと、この想いを届ける範囲を広げていきたいと考えています。



ディレクターコメント：愛犬「リズ」との出会いをきっかけに、愛犬も大切な家族の一員であることを改めて実感しました。 妊娠・出産を経て、「愛犬と子ども、家族みんなで過ごす時間をもっと特別なものにしたい」という想いから、Doudou wauを立ち上げました。

お手元に届いた皆さまの日常が、おそろいを通して少しでも温かく、幸せな時間で彩られますように。

【ブランド概要】

・ブランド名：Doudou wau（ドゥドゥ ワウ）

・発売開始日：2026年5月18日(月)21:00

・公式サイト：https://doudouwau.com/

・Instagram：https://www.instagram.com/doudou_wau/

・Pinterest ：https://jp.pinterest.com/0209gz3noajf9pqxwh5dbawd8x2hvy/

・問い合わせ先：info@riz-group.com

※Doudou wauの最新情報や商品ラインナップは、公式ECサイト＆インスタグラムにてご覧いただけます。

※商品写真、着用イメージ、家族とワンコのシーンなども順次追加掲載予定です。

【会社概要】

会社名：株式会社Riz

所在地：福岡県福岡市博多区博多駅前１丁目２３番２号ＰａｒｋＦｒｏｎｔ博多駅前１丁目５Ｆ-Ｂ

代表者：代表取締役 今尾和真

事業概要：ベビー服・キッズ服及びペット用衣料品の企画、製造、販売、ECサイトの企画および運営

設立：2025年9月

会社URL：https://riz-group.com/