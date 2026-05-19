アジア発グローバル・アーティスト、WIM(ウィム)が放つ次世代シティポップ・アルバム『HONEYMOOD』日本盤CDリリース決定！！

日本出版貿易株式会社[A-VER][B-VER]

急加速するバンコクの音楽シーンから現れたグローバル・アーティスト”WIM”が放つ、次世代シティポップ・アルバム『HONEYMOOD』

ファッションやストリート・カルチャーなど、急成長を続けるタイ・バンコク生まれのグローバル・アーティスト”WIM（ウィム）”。タイの音楽シーンの現在を世界に広く知らしめた音楽ユニット”HYBS”のメンバーとして注目を集め、音楽フェスへの出演やSIRUPとのコラボシングル「I'm Blessed」をリリース。

そしてソロ活動開始後、第2弾となる最新アルバム『HONEYMOOD』をリリース。タイトルは”Honeymoon”と”Mood”を掛け合わせた造語。前作『NOICE』で見せたフレッシュなポップネスから一歩踏み込み、本作では恋の始まりに感じる甘い高揚感から、ふとした瞬間に訪れるセンチメンタルな揺らぎまでを、シルキーなR&Bサウンドで描き出している。

先行シングル「Supernova」「Tokyo」「Snacks & Wine」を含む全10曲を収録。HYBS時代から定評のあるチル感たっぷりのバイブスはそのままに、より洗練されたアレンジと成熟したソングライティングが光る。愛、孤独、日常の儚い美しさをテーマにした楽曲群は、聴く者を甘く切ない逃避行へと誘う。ドライブや夜のリラックスタイムに最適なネオ・シティポップの新たな名盤。

世界初リリースとなる本CDは、ジャケット違いの2バージョンでリリース。A-VERは、オリジナルLPジャケットを採用。B-VERは、ポップカルチャーのテイスト溢れるイラストで注目を集めるヒライノブマサによる書き下ろしイラスト・ジャケットを採用。

【ライブ動画】

WIM - Supernova (ライブ映像)：https://youtu.be/OZUxc6NiprA?si=rj8PV_kfJU5gS8-f

【収録曲】

1. Supernova(スーパーノヴァ)

2. Dear Peach (ディア・ピーチ)

3. The Other Piece Of My Heart (ジ・アザー・ピース・オブ・マイ・ハート)

4. 10K Roses (10Kローゼズ)

5. Moonlight (ムーンライト)

6. Snacks & Wine （スナックス＆ワイン）

7. Tokyo (トーキョー)

8. Highway (ハイウェイ)

9. Guilty Pleasure (ギルティ・プレジャー)

10. For You (フォー・ユー)

【商品情報】

■アーティスト：WIM (ウィム)

■タイトル： HONEYMOOD (ハニームード)

■レーベル：WIM

■発売元／販売元：日本出版貿易株式会社（Japan Publications Trading Co., Ltd.）

■発売日: 2026年6月12日(金)

■商品形態：国内盤CD (帯・対訳歌詞カード付き)

■品番／JANコード：WIMCD-1001／4573603588870

■定価：\3,300（税込）／\3,000（税抜）

※ジャケット2種 （ランダム）

[A-VER] オリジナルLPジャケット

[B-VER] ヒライノブマサ書き下ろしジャケット