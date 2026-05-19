学芸大学駅西口から徒歩約1分の好立地！「カラオケまねきねこ 学芸大学西口店」5月26日（火）待望のオープン！

株式会社コシダカ

カラオケ店舗数国内NO.1を誇る「カラオケまねきねこ」を展開する株式会社コシダカ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：腰高博）は、2026年5月26日（火）12：00に東急東横線「学芸大学駅」西口から徒歩約1分の好立地に、「カラオケまねきねこ 学芸大学西口店」をグランドオープンします。子育て世代や一人暮らしの方など多様な人々が暮らす学芸大学エリアにおいて、地域の皆様が毎日でも気軽に、そしていつでも立ち寄りたくなるような、親しみやすく心地よいエンターテインメント空間を提供します 。オープンを記念し、地域の皆様の生活を楽しく応援する「詰め放題」イベントなども期間限定で開催いたします 。

コシダカはこれまで、「飲食物の持ち込み自由」や「高校生室料無料（ZEROカラ）」など、消費者視点で業界の常識を塗り替える施策を次々と打ち出し、カラオケの新しい楽しみ方を提案してきました 。 今回オープンする学芸大学西口店も、6つの商店街が賑わう土地柄を活かし、周辺店舗で購入した飲食物の持ち込みを歓迎することで、地域経済と共生しながら、地域の皆様に最も身近な「ワクワク」を届ける拠点となることを目指しています 。

■オープニングプロモーション

オープン期間中は、日常のエンターテインメントを通じて地域の皆様に笑顔をお届けするため、特別感のあるイベントをご用意します。

・開催期間

2026年5月26日（火）～5月31日（日）

・日用品＆お菓子詰め放題

トイレットペーパーやスナック菓子など、物価高の世の中で喜ばれるアイテムの詰め放題チャレンジを実施します。

・お子様向けスーパーボールすくい

ご家族連れのお子様向けに、お祭り気分を味わえるスーパーボールすくいをご用意

・健康応援プレゼント

野菜ジュース（4本セット）などのプレゼントキャンペーンを実施いたします。

※各イベントの詳細は店舗にてご確認ください。数に限りがあるため無くなり次第終了となります。

■店舗特設ページ

URL： https://www.karaokemanekineko.jp/locations/tokyo/meguro-ku/gakugei-daigaku-nishiguchi-store/

■店舗概要

店舗名：カラオケまねきねこ 学芸大学西口店

オープン日時：2026年5月26日（火） 12:00

所在地：〒152-0004 東京都目黒区鷹番3-8-9 第三福田ビル1階～3階

アクセス：学芸大学駅西口から徒歩1分

電話番号：03-6451-0422

営業時間：24時間営業

最大収容人数：20名

■カラオケまねきねこについて

大きな「まねきねこ」の看板が目印の「カラオケまねきねこ」は、北は北海道から南は沖縄まで、業界トップの店舗数を展開するカラオケチェーンです。海外でも韓国、マレーシア、タイ、インドネシアの4カ国に進出し、日本と同様の「安心・安全」「リーズナブル」「フレンドリー」なお店づくりで、着実に知名度を高めています。

その特徴は、お客様に喜んでいただけるよう、心配りのサービスを追求している点にあります。「飲食物持ち込みOK」「全室禁煙」など、業界の先駆けとなった独自のサービスに加え、今後はカラオケルームを使用してのライブビューイングや、シアタールーム、ゲームルームとしての使用、あるいはリモートワークでの使用など、カラオケに限らない新たなエンタメ拠点（Entertainment as Infrastructure）としての開発も進んでいます。高品質な接客と新サービスで、より多くの方々に愛される店舗へ。成長し続ける「カラオケまねきねこ」で、楽しいひと時をお過ごしください。

■株式会社コシダカホールディングスについて

株式会社コシダカホールディングスは、「エンタメをインフラに」をビジョンに「カラオケまねきねこ」のカラオケ事業を中心に展開するエンターテイメント企業です。飲食持込可・全室禁煙などの業界初の取り組みで、誰もが気軽に楽しめる“日常エンタメ”の場を提供してきました。全世界の人々に進化させた有意なサービス・商品を提供し続けることによって、豊かな余暇生活の実現と希望に溢れた平和な世界の構築に貢献してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社コシダカホールディングス 東証プライム（証券コード：2157）

代表者：代表取締役社長 腰高博

東京本社 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2丁目25-12 道玄坂通10F

設立：1967年3月

資本金：25億70百万円（2025年2月末現在）

店舗数：日本を含む世界5か国に813店舗（2026年1月末現在）

売上高：693億87百万円（2025年8月期連結）

■関連リンク

コシダカホールディングス公式ホームページ https://www.koshidakaholdings.co.jp/ja/index.html

株式会社コシダカ公式ホームページ https://www.koshidaka.co.jp/

カラオケまねきねこ公式ホームページ https://www.karaokemanekineko.jp/

カラオケまねきねこ公式X https://x.com/maneki_official

カラオケまねきねこ公式TikTok https://www.tiktok.com/@maneki_official