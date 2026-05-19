宮城県多賀城市に冷蔵ロッカー型”卵自動販売機”が登場！～中学生がデザインした自動販売機で、卵の無人販売を開始～

株式会社パルサー

株式会社パルサーが運営する「自動販売機JP」は、株式会社ホクリヨウ様（多賀城GP工場）へ、冷蔵ロッカー型自動販売機の設置をお知らせいたします。

■ 背景：直売における「品質管理・業務効率化」の両立

株式会社ホクリヨウ様は、新鮮な卵をお手頃な価格で地域の方々に届けるため、以前より多賀城GP工場の敷地内で自動販売機を活用した直売を行ってきました。

この度、さらなる品質管理の追求と、補充回数の削減による業務効率化の両立を目指して自動販売機の更新を決定。新たな冷蔵ロッカー型自動販売機の導入に至りました。

■ 導入のポイント：品質管理と無人販売をサポートする冷蔵ロッカー型自動販売機

今回導入された冷蔵ロッカー型自動販売機「F-40LVM」は、卵の品質維持と、スマートな無人販売を支える仕組みを整えます。

・適切な温度管理による品質保持の追求：新たな冷蔵機能により、季節や外気温の影響を抑え、庫内を適切な温度帯に保ちやすくなりました。卵の鮮度維持に努め、廃棄ロスの低減を図ります。

・省人化と業務効率化への取り組み：最大40品目の収納が可能なロッカー型を採用し、10個入りパックの卵であれば1つの区画に2パックの収納が可能です。大幅な容量アップにより、1日の補充回数を軽減し、スタッフの業務負担を軽減する「省人化」を目指します。

・利便性と機会損失の抑制： 新紙幣にも対応し、お客様にスムーズな購買体験を提供することで販売機会の損失を抑制する環境を整えます。

■ 地域との共創：中学生による温かみのあるデザイン

自動販売機の外装には、仙台市立加茂中学校の生徒が職場体験の一環で考案したイラストとデザインが全面にあしらわれています。自動販売機JPに在籍するプロのデザイナーが、職場見学の一環で生徒たちへ「デザインの作り方」を直接レクチャーし、生徒たちが悩み抜いて描いた手描きイラストの風合いを生かしたまま、実際のデザインに反映させました。

設置後には関係者が出席したお披露目セレモニーが開催され、生徒からは「自分たちの絵やデザインが載っていて嬉しい」との声が寄せられました。デザインの温かみが、地域の方々に親しまれるシンボルとなることが期待されます。

■ 今後の展望：持続可能な省人化モデルを目指して

株式会社ホクリヨウ様での本取り組みは、人手不足が課題となる食品販売分野において、24時間無人で高品質な販売のサポートをする「省人化モデル」の好例です。株式会社パルサーは、今後も自動販売機の技術を通じて、生産者が守り抜いてきた「こだわり」を消費者にダイレクトかつ最適に届けるための支援を続けてまいります 。

【F-40LVMについて】冷蔵タイプのロッカー型なら様々な商品に対応

【取扱品目】 40品目

【サイズ】 W1744mm×H1834mm×D620mm

【使用硬貨】 500円、100円、50円、10円

【使用紙幣】 1,000円（最大4枚）

自動販売機の詳細はこちら :https://jidohanbaiki.jp/vm-type/f-40lvm/【会社概要】

・会社名：株式会社ホクリヨウ

・住所：〒985-0874 宮城県多賀城市八幡一本柳

・MAP：https://maps.app.goo.gl/YJMr8d7mQV7u7h8i7

・公式サイト：https://www.hokuryo.co.jp/

【自動販売機JPとは】

自動販売機JPは、自動販売機にてさまざまな商品を販売したいというお客様のニーズを叶えるために誕生したサービスです。30種類以上の多種多様な業種・業態向けの自動販売機を取り扱っており、導入実績は2,500台を超えました。冷凍・冷蔵・保冷機能を搭載した機種や屋外・屋内設置対応、キャッシュレス決済対応などあらゆるニーズに対応した自動販売機をご提供できます。

サービスサイト：https://jidohanbaiki.jp/

【自動販売機に関するお問い合わせ先】

自動販売機JP

お問い合わせフォーム：https://jidohanbaiki.jp/contact/

公式LINE：https://lin.ee/BF4L3hE

Instagram：https://www.instagram.com/jidohanbaiki.jp/

【株式会社パルサーについて】

本社所在地：宮城県仙台市泉区加茂1丁目48番4号 加茂ビル2階

代表： 代表取締役 阿部 章

設立： 1989年2月

URL ： https://plsr.jp/