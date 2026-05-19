【茨城県｜水戸プラザホテル】メロン出荷量日本一の茨城が誇る旬の味覚！青肉・赤肉の食べ比べ付きの「メロンアフタヌーンティーセット」登場

株式会社伊勢甚本社 水戸プラザホテルメロンアフタヌーンティーセット

水戸プラザホテル（所在地：茨城県水戸市千波町2078-1）内の“カフェ＆バー プラザ”にて、茨城県が誇る旬のメロンを主役に、青肉と赤肉のメロンの食べ比べまで楽しめる贅沢な「メロンアフタヌーンティーセット」を、2026年6月末までの期間限定で販売いたします。

メロン出荷量日本一を誇る茨城県。なかでも全国有数のメロン産地として知られる“鉾田市”は、県内でも最大の生産量を誇り、豊かな自然環境のもとで育まれた上質なメロンが多くの人々に親しまれています。今回のアフタヌーンティーでは、その旬を迎えるメロンの魅力を、多彩なスイーツで余すことなく表現。

果実のみずみずしさや芳醇な香り、品種ごとに異なる味わいを堪能する、この季節ならではの優雅なひとときを、緑に囲まれたアトリウムガーデンにてお楽しみください。

■メロンアフタヌーンティーセット概要

期間

2026年5月16日(土) ～ 6月30日(火)

料金

\4,800(税金・サービス料込)



提供時間

＜平 日＞12:00～16:00

＜土日祝＞２部制 12:00～ ／ 15:00～

※土日祝は、120分のご利用となります

【スイーツ】

メロンショートケーキ

完熟メロンに特製のスポンジと生クリーム。シンプルだからこそ際立つ贅沢な味わい。

メロンマカロン

メロンに模した愛らしいフォルムに、バタークリームをサンドした心ときめくマカロン。

メロンのヴェリーヌ

メロンの果肉とジュレ、異なる食感で楽しむメロンソーダのような瑞々しいグラススイーツ。

メロンの生チョコタルト

サクサクのタルトにメロン香るガナッシュを流し込んだ、芳醇なくちどけが広がる一品。

メロンシュー

プチシューにメロンカスタードをたっぷり。クッキー生地で仕上げたヘタが遊びの効いたルックス。

本格イギリススコーン2種

香ばしく焼き上げた英国伝統のスコーンは、中はしっとり食感に仕上げたこだわりの逸品。

スコーン付け合わせ

特製苺ジャムとクリームチーズの２種類をご用意。組み合わせ次第でまた違った美味しさに。

【セイボリー】

・生ハムとオレンジブルストのカプレーゼ

・じゃがいもの冷製ポタージュ

・サンドイッチ２種 [ハムチーズ＆チキンエッグ]

【茨城県産青肉・赤肉メロンの食べ比べ】

メロン出荷量日本一を誇る茨城県。なかでも最も生産量が多い“鉾田市”にある「方波見農園」から直送されるフレッシュメロン。

“イバラキング”や“むつみレッド”など旬の品種でご用意する２種類を贅沢にお楽しみいただけます。

茨城県鉾田市「方波見農園」方波見農園[かたばみのうえん]

〒311-1504 茨城県鉾田市安房1947

TEL.0291-33-3351

＜コメント＞

最適な土壌作りに始まり、温度管理、水分管理を徹底し、約半年をかけて方波見農園のメロンは完成します。この芸術的な、甘みのあるメロンを、ぜひご賞味ください。

「方波見農園」WEBサイト :https://katabami.8341831.com/

【セットドリンク】 ※平日限定 フリードリンク120分制

＊コーヒー

ブレンド ／ アメリカン ／ アイス



＊紅茶（ロンネフェルトティー）

今月のフレーバーティー ／ 今月のフルーツハーブティー ／ アールグレイ ／ イングリッシュブレックファースト ／ スプリングダージリン［ファーストフラッシュ］ ／ ダージリンサマーゴールド［セカンドフラッシュ



＊ハーブティー

カモミールブレンド ／ ローズヒップ＆ハイビスカスブレンド ／ ペパーミントブレンド ／ レモングラスブレンド



＊ソフトドリンク

オレンジジュース ／ アップルジュース

【店舗】カフェ＆バー・プラザ

カフェ … 10:00～19:00(L.O. 18:30)

バー … 17:00～21:00(L.O. 19:30) ※完全予約制

【TEL】050-3503-1022

【予約】Web予約はこちらから(https://www.tablecheck.com/ja/shops/mito-plaza-cafebar/reserve)

水戸プラザホテル

2024年10月1日に創業300周年を迎えた(株)伊勢甚本社が所有・運営する“森の中の迎賓館”がコンセプトのホテル。

発明家として有名なエジソンの曾孫にあたる「ジョン・デビッド・エジソン」が手がけたインテリアデザインで2001年にオープン。

【所在地】〒310-0851 茨城県水戸市千波町2078-1

【TEL】029-305-8111(代表)

【WEB】ホームページはこちらから(https://www.mito-plaza.jp/)