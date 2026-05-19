沖縄ビールとお祭り屋台で沖縄・夏の夜を愉しむ『OKINAWA SUMMER NIGHT FEST』沖縄北部・西海岸 TWIN-LINE HOTEL YANBARU OKINAWA JAPAN

株式会社カトープレジャーグループ

カトープレジャーグループ（東京本社/東京都港区・代表取締役社長 兼 グループCEO/加藤宏明）が運営する『TWIN-LINE HOTEL YANBARU OKINAWA JAPAN（トゥインラインホテル ヤンバル オキナワ ジャパン）』では2026年７月17日より、地元ビールとお祭り屋台で愉しむイベント『OKINAWA SUMMER NIGHT FEST』を開催。沖縄の夏を満喫するイベントで開放的なリゾートステイをご体感ください。「世界ビールの日」8月７日からは世界各地のビールもお愉しみいただけます。

沖縄北部・ライフスタイルホテル 夏フェストを開催「OKINAWA SUMMER NIGHT FEST」

沖縄ビールとお祭り屋台で沖縄・夏の夜を満喫「OKINAWA SUMMER NIGHT FEST」

開放的なガーデンや館内で様々なイベントを開催

アネックス棟前にひろがるガーデンエリアや館内で開催する、沖縄ビールとお祭り屋台のフェスト。夏の開放的な雰囲気を感じるオープンエアの空間で心地よい夏の夜をご体感。地元ビールの飲み比べやお子様が愉しめるお祭り屋台をご用意いたします。

期 間：2026年７月17日(金)～８月31日(月)

時 間：19:30～21:30

場 所：ガーデンエリア＆館内特設エリア

内容＆料金：地元沖縄のビール（有料＆無料）、お祭り屋台（有料＆無料）、フリーフロードリンク各種等

＊雨天・荒天の場合は一部ガーデンでの開催を中止いたします。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

＊ご宿泊のお客様限定のイベントでございます。

＊【世界ビールの日】８月７日から世界各地のビールをご用意

2026年８月７日は「世界ビールの日（International Beer Day）」。ビールをたのしみ、ビールに関わる人々に感謝する国際的な記念日です。当イベントでは8月７日(金)～８月16日（日）の期間中、世界各地の地元ビールもご用意。南国の夏を美味しいビールとご一緒にぜひお愉しみください。

【TWIN-LINE HOTEL YANBARU OKINAWA JAPAN公式サイト特典】公式サイトからご予約のお客様には屋台やビールに使用できる５００円分のチケットをプレゼントいたします。チェックインの際にフロントにてお受けとりください。

５日間限定 『ガーデン沖縄三線ライブ』を開催

８月の５日間限定で開催するガーデンライブ。ビールやフローズンドリンクを片手に三線の音色と沖縄の夏の夜を存分にお愉しみください。

ガーデン三線ライブ

場所：ガーデンエリア

期間：2026年8月8日(土)・11(火)・13(木)・14(金)・15日(土) ＊限定5日間

時間：20:30～ ＊演奏約30分間

料金：ご宿泊者の方限定・無料

＊雨天・荒天の場合は場所の変更または中止いたします。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

TWIN-LINE HOTEL YANBARU OKINAWA JAPAN 【公式サイト限定プラン】

■【公式HP限定】3連泊でディナー1回無料＜朝食付・ラウンジフリーフロー＞

https://twin-line-hotel-yanbaru.jp/plan/plan-864/

■【公式HP限定プラン】オリジナルノベルティ＆ハーブティー2個＆館内利用券1,000円付き（各1泊1室）＜朝食付・ラウンジフリーフロー＞

https://twin-line-hotel-yanbaru.jp/plan/plan-865/

【施設概要】

施設名 TWIN-LINE HOTEL YANBARU OKINAWA JAPAN/トゥインラインホテル ヤンバル オキナワ ジャパン

所在地 〒905-0025沖縄県名護市字幸喜108番地

公式サイトURL https://twin-line-hotel-yanbaru.jp

電話番号 0980-53-0330

客室数 142室 駐車場 108台

附帯施設 レストラン・ラウンジ・ランドリー・屋外ラウンジ・ファンクションルーム・ショップ・アメニティバー・ベンダーコーナー・ガーデンエリア

■Kato Pleasure Groupについて

「日本のレジャーをもっと楽しく！」をテーマに、ホテル・旅館・スモールラグジュアリーリゾート・公共リゾート・スパ・エンターテインメント・フードサービスなど多岐にわたる事業を展開するトータルプロデュースカンパニーです。地の魅力を活かしたコンセプト、建築、インテリア、光、音、香り、食などを総合的にプロデュース。各専門分野に特化したクリエイターとコラボレーションをし、今まで日本になかった事業を多岐に亘りコングロマリットで開発。独自のマネジメントスキームを活かし、新しい価値の創造と収益を実現いたします。また各部門のスタッフは常にお客さまの視点に立ち、最高のホスピタリティマインドを持っておもてなしいたします。

公式サイト：https://www.kpg.gr.jp/