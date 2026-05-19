セイコー創業145周年を記念して、＜キングセイコー＞VANACより、ブルーがダイヤル上で鮮やかに映える限定モデルが登場

セイコーウオッチ株式会社

セイコーウオッチ株式会社（代表取締役会長 兼 CEO 兼 CCO：服部 真二、本社：東京都中央区）は、＜キングセイコー＞VANACより、セイコー創業145周年を記念した限定モデルを7月10日（金）より発売いたします。希望小売価格は396,000円（税込）で、全世界800本の数量限定です。

創業145周年の歩み

セイコーの創業者・服部金太郎は、1881年に「服部時計店（現セイコーグループ株式会社）」を創業しました。「常に時代の一歩先を行く」という信条のもと、1913年には国産初の腕時計を完成させ、その後も日本の時計産業の発展に大きく寄与しました。

1960年代に入ると、世界初や国産初となる製品を次々に発表。1964年には国産初の機械式クロノグラフを、続く1965年には国産初のダイバーズウオッチを発売しました。さらに1969年には世界初となるクオーツ腕時計を世に送り出し、それと前後して海外市場へ本格的に進出するなど、様々な「革新と挑戦」を続け、現在のセイコーの礎となりました。

本作を含むセイコー創業145周年を記念した限定モデルでは、その1960年代に制定され、時代とともに磨き上げられて現在に至る「セイコー・ブルー」から着想を得たブルーをアクセントカラーとして採用しています。

国産高級腕時計の新たな在り方を示し、進化を牽引した＜キングセイコー＞

1961年に誕生した＜キングセイコー＞は、高級腕時計としての性能と先進的なデザイン、および適正な価格の共存を実現し、高級腕時計としての新たな在り方を提示し、その後の国産機械式腕時計の進化を牽引しました。

その後キングセイコーは、2022年に約50年ぶりに復活し、その名にふさわしい性能と風格のあるデザインで、セイコーのハイエンドメカニカルウオッチブランドとして新たな魅力を放ち続けています。

VANAC

1972年、風格あるデザインを特徴としていたキングセイコーから、鮮やかなカラーリングや、斬新な多面形状のケースなど異彩を放つ「VANAC」が発売されました。そして2025年、50余年の時を経て、キングセイコーの新たな可能性を切り開こうとする当時の「VANAC」に込められた意志を継承する新生「VANAC」が登場しました。

≪商品特徴≫

ダイヤル上のホワイトシルバーとブルーのコントラストが、洗練された表情を演出

1970年代の「VANAC」の存在感のあるベゼルに着想を得た、縁がきらりと輝く「インデックスリング」（インデックスの役割を果たすリング状の別体パーツ）には、鮮やかなブルーを採用しており、ホワイトシルバーのダイヤルとのコントラストが際立ちます。３本の針は、ひときわ美しく輝くブルーで仕上げました。12時のインデックスと秒針のカウンターウェイトには、「VANAC」の「V」のシルエットを配しました。

裏ぶたには、キングセイコーの「盾」をモチーフとしたブランドマークを、光沢が美しいブルーであしらい、限定モデルならではの特別感を演出しています。

キングセイコー誕生の地、東京に広がる地平線 “Tokyo Horizon” がデザインコンセプト

本作は、キングセイコーが誕生した東京から望む地平線をコンセプトに、ケース、バンド、ダイヤル・パターンをデザインしています。金属の塊を削り出したかのような力強くダイナミックな形状のケースは、ベゼル(ガラス縁)のないデザインにすることで、エレガントで伸びやかな表情も併せ持っています。また、高度な研磨仕上げにより、広い平面を歪みのない鏡面に仕上げました。そして、ケースと滑らかにつながるブレスレットは、鏡面仕上げとヘアライン仕上げのこまを短いピッチで組み合わせた、水平のラインが際立つデザインであるとともに、快適な着け心地を実現しています。

ダイヤルには、水平方向に広がるストライプの型打パターンを施し、東京の地平線に通ずる伸びやかで開放感のあるデザインに仕上げました。

長い持続時間と安定した精度を兼ね備えたメカニカルムーブメント「キャリバー8L45」

本作では、セイコーの現行メカニカルムーブメントとして最も安定した精度(日差+10秒～-5秒)を実現した「キャリバー8L45」を搭載。スペックアップした動力ぜんまいにより、約72時間のパワーリザーブを達成し、長い持続時間と安定した精度を両立しました。また、ダイバーズウオッチにも搭載することが可能な堅牢性も備えています。回転錘や受には美しい波目模様を施しました。

≪商品仕様≫

セイコー創業145周年記念

<キングセイコー>

VANAC 限定モデル

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10826/table/709_1_e9d7f85cd4a86916abe402a5f546dbaf.jpg?v=202605201251 ]

その他仕様

https://www.seikowatches.com/jp-ja/products/kingseiko/hkf004j

【ムーブメント仕様】

メカニカルムーブメント キャリバー8L45

巻上方式：自動巻(手巻つき)

時間精度：日差+10秒～-5秒（気温5℃～35℃において腕に着けた場合）

パワーリザーブ：約72時間

石数：35石

振動数：28,800振動/時（8振動/秒）

一般のお客様からのお問い合わせ先

セイコーウオッチ（株） お客様相談室

0120-061-012（通話料無料）

セイコーウオッチ（株）の公式 Web サイトアドレス

https://www.seikowatches.com

＜キングセイコー＞ の公式 Web サイトアドレス

https://www.seikowatches.com/jp-ja/products/kingseiko

セイコー創業145周年記念限定モデル 特設ページ

https://www.seikowatches.com/jp-ja/special/145years/

※本リリースの内容は発表日時点の情報です。

予告なしに変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。