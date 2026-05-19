【登録者数75万人超】教育系YouTubeチャンネル「やんばるゼミ」水野孝哉・初の著書『15歳から身につけたい 「あえてひとり」を選べる力』2026年5月21日（木）発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、教育系YouTubeチャンネル「やんばるゼミ」を運営する水野孝哉、初の著書『15歳から身につけたい 「あえてひとり」を選べる力』を2026年5月21日（木）に発売いたします。

10代にとって進路選択は大きな決断であり、その後の人生を大きく左右します。2025年度の大学進学率は58％を超え、多くの学生は「大企業への就職」を念頭に大学進学します。一方で、生成AI台頭の影響もあり、新卒一括採用の仕組みが揺らぎはじめている昨今、進路選択や仕事選びはますます難しくなってきています。

本書『15歳から身につけたい 「あえてひとり」を選べる力』は、登録者75万人超のYouTubeチャンネル「やんばるゼミ」を運営する水野孝哉の初著書です。公立中学校の教員を5年間務め、今なお10代からの悩み相談に答える機会の多い著者が、これまでに受けた相談の中から27個を選び抜き、読みやすい対話形式にまとめました。

「Fラン大学に行く意味はあるの？」

「推薦はずるいっていう空気、どう思う？」

「先生は「いじめ」をどう捉えてる？」

といった、直接先生に聞きづらい相談に答えています。

高校生はもちろんのこと、中学生や大学生、若手社会人や学校の先生、子を持つ親など、若者に関わるすべての人に贈る、珠玉の授業をまとめた一冊です。

目次（一部抜粋）

第1章 学校

ぶっちゃけ、稼ぐのに勉強って必要？

「コミュ力」高い方がコスパよくない？

不登校ってサボりですよね？

第2章 受験

「Fラン大学」に行く意味はあるの？

スマホがやめられない、どうすればいい？

「推薦はずるい」って空気、どう思う？

第3章 進路

奨学金って結局、借金だよね？

志望校ってどうやって決めるの？

大人は自分の進路に後悔してないの？

第4章 仕事

AIに仕事を奪われるってほんと？

安定と挑戦、どっちを優先すべき？

公務員から「YouTuber」になってどう思う？

第5章 人生

他人の目を気にしない人間になれる？

先生は「いじめ」をどう捉えてる？

要領いい人ずるくない？

書誌情報

書名：15歳から身につけたい 「あえてひとり」を選べる力

著者：水野孝哉

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

発売日：2026年5月21日（木）※電子書籍同日配信

判型：四六判

ページ数：224ページ

ISBN：978-4-04-607872-8

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322507001596/)

著者プロフィール

水野孝哉（みずの・たかや）

大学卒業後、公立中学校で教員として5年間勤務。毎日生徒と向き合いながら教育に力を注ぐ中で、その課題についても痛感する。何か自分にできることはないかと考え退職。現在は教育アプリ開発などを手がける株式会社せんせい市場の代表取締役を務め、「公教育の外からの改革」に取り組んでいる。2022年に開設したYouTubeチャンネル「やんばるゼミ」は、学校あるあるや生徒への想いが伝わる動画が好評を博し、2026年5月時点で登録者数は75万人超、総再生回数は24億回を突破している。

- YouTubeチャンネル「やんばるゼミ」：https://www.youtube.com/@yambalsemi- Instagram：@yambalsemi(https://www.instagram.com/yambalsemi/)- X（旧Twitter）：@shogusensei(https://x.com/shogusensei)