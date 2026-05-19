～まちの未来をともに描く～奥州市の未来デザイン会議を開催します

奥州市役所

奥州市では、次期総合計画※の策定に向けて、市民の皆様と一緒に奥州市の将来像を考えるフォーラム「奥州市の未来デザイン会議」を開催します！

本フォーラムでは、様々な分野でご活躍されている皆様をコーディネーター・パネラーにお迎えし、奥州市の未来について議論を深めます。奥州市の現状・課題・魅力を再確認し、「どのようなまちになったらよいか」をともに考え、まちの未来を描いてみませんか？

また、当日は木のおもちゃで遊ぶことのできる「木こりんパーク」の出展や飲食ブースも開設しておりますので、ぜひご家族と一緒にお気軽にお越しください！

※ 総合計画とは

これからのまちづくりの“全体設計図”であり、長期的な目線で「どのようなまちになったらよいか」という将来像や、優先的に進めるべき取り組みを整理・見える化するための計画です。

１ イベント情報

・開催日時

令和８年5月31日（日）14:00～17:00 （開場 13:00）

・場所

メイプル東館1階特設会場

・対象

どなたでも参加可能です

・参加費

無料

・その他

途中参加・途中退出も可能です。

２ プログラム

13:00 開場

14:00 開会

14:05 市の現状等と総合計画について

14:40 パネルディスカッション「奥州市の未来を考える」

16:50 閉会

３ コーディネーター・パネラー紹介

【コーディネーター】

（株）公園/planter代表 宮本 拓海 氏

【パネラー（5名）】

文秀堂（株）代表取締役社長 高橋 健太郎 氏

メゾンデュラミティエ代表 佐藤 睦 氏

（株）千田精密工業代表取締役 千田 ゆきえ 氏

岩手県農協青年組織協議会理事 若槻 慎也 氏

奥州市社会福祉協議会地域福祉課主事 千葉 泉水 氏

【コメンテーター】

奥州市長 郷右近 浩

４ 駐車場

・メイプル東館

駐車可能台数：約100台

留意事項：エレベーターが故障しているため、階段をご利用ください。

・メイプル西館

駐車可能台数：約100台

留意事項：4階東側、5階西側、屋上をご利用ください。

原則3時間まで無料。月極駐車場には駐車しないでください。

・みずさわ観光物産センターZプラザアテルイ

駐車可能台数：約200台、徒歩約7分その他 近隣の有料駐車場をご利用ください。

【奥州市の未来に向けた市民のみなさまの意見も募集しています！】

また、計画の策定にあたり、市の将来を担う世代や地域で協働する皆様の視点を反映させるため、市民意見を募集します。

WEBフォームによる簡単なアンケートとなっておりますので、市民の皆様の率直な声をお寄せください。

＜対象＞

・奥州市に居住または通勤・通学している方

・奥州市出身者など、奥州市に関心を持っている方

＜応募期限＞

令和8年5月18日（月曜日）～令和8年6月30日（火）