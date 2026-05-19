シナモンロール専門店「シナボン」が沖縄で出張販売を開催。「ミニモカチーノボン」を販売！

ＪＲ九州ファーストフーズ株式会社

JR九州ファーストフーズ株式会社（所在地:福岡県福岡市、代表取締役社長:村上悟郎）は、沖縄・デパートリウボウでシナモンロール専門店「シナボン」の出張販売を開催します。

「シナボン」は、東京都の六本木や二子玉川、大阪府の梅田や難波、福岡県の天神や博多など、各エリアで展開しているシナモンロール専門店です。

今回の沖縄出張販売では、定番の「シナボンクラシック」「ミニボンクラシック」に加え、「キャラメルピーカンボン」や 人気の「ミニモカチーノボン」をご用意しております。

また、人気のシナボングッズや、「シナボン」と相性が抜群の「シアトルズベストコーヒー」のドリップバッグコーヒーなど、豊富に取り揃えております。

スタッフ一同、皆さまのお越しを心よりお待ちしております。



■ 出張販売の概要

開催期間：2026年5月26日(火)～6月1日(月)

販売場所：沖縄・デパートリウボウ 1階 プロモーションスペース

営業時間：10:00～20:30 (※売切次第終了)

※状況により変更になる場合がございます。デパートリウボウの営業時間に準じます。

（デパートリウボウ URL： https://ryubo.jp/ ）

■販売内容

・シナボンクラシック(4個入り)

・ミニボンクラシック(6個入り)

・キャラメルピーカンボン(2個入り)

・ミニモカチーノボン(3個入り)

・シアトルズベストコーヒーのドリップバッグ

・シナボン波佐見焼マグカップ

・シナボン波佐見焼プレート

・シアトルズベストコーヒーの有田焼マグカップ(小)

※すべての商品はお持ち帰り専用となります

※シナモンロール単品の販売は行っておりません



【シナボンについて】

アメリカ・シアトルで誕生し、世界56ヵ国約1,800店舗展開するシナモンロール専門店「シナボン」。こだわりのシナモンロールは、シナボンのためだけに特別に栽培・精製されたシナモン"マカラシナモン"を使用し、秘伝のレシピで作られる一度食べたら忘れられない魅惑のシナモンロールとして、世界中で愛されています。



■ WEB・SNS

・WEB: https://www.jrff.co.jp/cinnabon

・Instagram: https://www.instagram.com/cinnabon_japan/