TVアニメ「拷問バイトくんの日常」のトレーディングメタリック缶バッジ、トレーディング名刺カードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「拷問バイトくんの日常」の商品3種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「拷問バイトくんの日常」の商品の受注を5月13日（水）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1902?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/1902?utm_source=press)

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディングメタリック缶バッジ

セロ、シウ、ミケ、ヒュー、ヘラ、ノエのイラストをメタリック仕様の缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※製造の都合上、缶バッジの地の色が薄く浮き出る場合がございます。あらかじめご了承ください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「セロ&シウ メタリック缶バッジ 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \7,260(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング名刺カード

セロ、シウ、ミケ、ヒューのイラスト、キャラクターの名前、株式会社スピリタスのロゴ、ダミーの住所、電話番号、メールアドレスを両面印刷の名刺風カードに仕上げました。

手軽にコレクションを楽しむことができます。

パスケース、お財布、手帳などに入れて持ち歩いたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「株式会社スピリタス 名刺カード 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \385(税込), BOX \3,080(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（約）91×55mm

素材 ：紙

▼パーツ付きBIGアクリルスタンド

※画像は「セロ パーツ付きBIGアクリルスタンド」を使用しております

セロ、シウ、ミケ、ヒュー、ヘラ、ノエのイラストをパーツ付きのBIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全6種(セロ、シウ、ミケ、ヒュー、ヘラ、ノエ)

サイズ：（約）19.1×12.7cm 厚み：3mm ※組み立て前

素材 ：アクリル

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1902?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/1902?utm_source=press)

https://x.com/AMNIBUS(https://x.com/AMNIBUS)

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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