日焼け対策フェイスカバー「ヤケーヌ」がフィッシングブランド「Galapagos」とのコラボモデルをリニューアル！「イージーブレスネックゲーターPlus+」を5月中旬より発売開始！

株式会社丸福繊維ヤケーヌ×Galapagos コラボレーションヤケーヌ

日焼け・熱中症対策商品の企画製造を行う株式会社丸福繊維（本社：愛知県西尾市、代表：村瀬 智之）は、累計販売数300万点を突破し、2025年楽天年間ランキング「スポーツ・アウトドア部門」で第2位※を受賞。さらに、2026年2月度「楽天ショップ・オブ・ザ・マンス」スポーツジャンル賞においてベストショップも受賞した、日焼け対策専用フェイスカバーシリーズ「ヤケーヌ」を販売しています。同シリーズでは、夏の人気モデル「ヤケーヌ爽クール」をはじめ、入荷のたびに完売するなど高い支持を集めている、シリーズ最高のUVカット率を誇る「ヤケーヌ99.9ブラックレーベル」など、用途やシーンに応じたラインナップを展開しています。このたび、フィッシングブランド「Galapagos（ガラパゴス）」とのコラボレーションアイテムがリニューアルされ、「イージーブレスネックゲーターPlus+」を5月中旬より全国のGalapagos取り扱い店※にて順次発売いたします。

Galapagos公式HP（https://galapagos-fishing.com/products/easybreath-neckgaiter-plus）

今回のリニューアルでは、生地をより薄く、より涼しさを感じやすい素材へと変更。さらに、首元後ろの長さを約4cm長くすることで、下を向いた際にも肌の露出を抑えられる仕様にアップデートしました。また、今回から新たにライトグレーが加わり、ダークグレーとライトグレーの2色展開となりました。紫外線カット率99%、UPF50+の高いUVカット性能に加え、口元の開口部により息苦しさや圧迫感を軽減。長時間の釣行でも快適に過ごせます。Galapagosのロゴをワンポイントであしらったシンプルなデザインは、釣りウェアとの相性も抜群です。

近年の猛暑が続く中、今年も暑さや紫外線への対策は欠かせないものとなっています。気象庁が最高気温40℃以上を「酷暑日」と定義するなど、夏の暑さは年々厳しさを増しています。日焼けによる肌へのダメージに加え、紫外線による影響で感じる疲労感も軽視できません。特に顔まわりは紫外線を受けやすく、暑さも感じやすいため、紫外線対策アイテムにネックゲーターは、今や釣りの必須アイテムになりつつあります。

快適さと機能性をさらに高めてリニューアルした「イージーブレスネックゲーターPlus+」は、日差しの強い時期の釣りを快適に楽しむための心強いアイテムです。

※ 2025年2月1日～6月1日集計 フェイスカバー・ネックカバー部門

※ 取り扱いについては店舗によって異なるため、お取り寄せについては最寄りの釣具店様までお問い合わせください。

■ ヤケーヌ×Galapagos 「イージーブレスネックゲーターPlus+」 ■

アップデートポイント

より薄く涼しい生地へアップデート首元後ろの長さアップ

より薄く涼しい素材へアップデートし、さらに首元後ろを4cm長くすることで、下を向いた際の肌の露出も防げる仕様になりました。

形態安定テープ入り形態安定テープ

鼻部分には形態安定テープ（鼻芯）入りで、口元に空間ができて呼吸しやすく、汗をかいても肌に張り付きにくい仕様です。

呼吸も水分補給も快適呼吸も水分補給も快適

口元に開口部により、快適な呼吸が可能です。

装着したままスムーズに水分補給が可能です。下方向に空気が抜けやすいため、偏光グラスが曇りにくいのも特徴です。

サイズ調整ストッパーサイズ調整ストッパー

留め具のない筒型仕様で、大きめストッパーでサイズ調整可能です。

高UVカット＆広範囲カバー高UVカット＆広範囲カバー

UVカット率99%、UPF50+の高機能で顔まわりをしっかりガード。UVカット効果は何度洗っても持続します。

耳まで覆える設計で広範囲をカバーします。接触冷感とスッキリしたシルエット、高ストレッチ素材で動きにもフィット。長時間の着用も快適です。

■ 商品概要 ■

イージーブレスネックゲーターPlus+（ダークグレー）イージーブレスネックゲーターPlus+（ライトグレー）

商品名 ：「イージーブレスネックゲーターPlus+」

カラー ：ダークグレー・ライトグレー（全2色）

素 材 ：ポリエステル87％・ポリウレタン13％

サイズ ：フリー（耳ひも調節可能）

販売価格：4,620円(税込)

Galapagos公式紹介ページ（https://galapagos-fishing.com/products/easybreath-neckgaiter-plus）

■ 販売先 ■

全国のGalapagos取り扱い店

※当製品の取り扱いについては店舗によって異なります

※商品のお取り寄せについては最寄りの釣具店様までお問い合わせください。

■ Galapagos ■

独自の進化を遂げてきた日本の釣り文化。その進化を深め、世界のあまねく人へ。

Galapagosはバスフィッシング・ソルトルアーフィッシング、それぞれ異なるジャンルのエキスパート達が集まり2021年に設立したフィッシングブランドです。

■ 紫外線・日焼け防止フェイスカバー「ヤケーヌ」 ■

日焼け対策専用フェイスカバー「ヤケーヌ」

株式会社丸福繊維では、紫外線対策を目的とした日焼け防止専用フェイスカバー「ヤケーヌ」を2010年より販売しています。2025年は前年比1.3倍以上の販売実績を記録（※自社統計）。2025年も記録的な暑さが続いたことを背景に、スポーツや屋外作業といった従来の使用シーンに加え、美容目的の日常使いが広がり、外出時の美容ケアの一部として取り入れる方も増え、利用シーンやユーザー層はこれまで以上に多様化しています。中でも、「目尻プラス」や「99.9ブラックレーベル」など、美容視点で開発されたシリーズは高い支持を得ており注目を集めています。

近年続く酷暑の影響で、2026年以降もフェイスカバーを活用した日焼け対策へのニーズはさらに高まると見込まれます。今後も、日常の快適さを支えるアイテムとして、多くの方にご愛用いただけるよう展開してまいります。

■ ヤケーヌの特徴 ■

ヤケーヌの最大の特徴は息苦しさを回避するための上下二部式の構造。

"ブレスルーテック" ロゴマーク

“ブレスルーテック”は特許取得の開口部セパレート構造で、息苦しさを解消。飲み物もそのまま飲めて、メガネも曇りにくい革新的デザインです。

ヤケーヌ独自の3つのポイント

■ 最高レベルのUVカットをいつまでも

何度洗ってもUVカット効果が持続し、経済的

ヤケーヌは、安心・安全の日本製高機能糸を使用し、生地（糸）自体にUVカット効果のあるチタンを練り込んでいます。後加工ではありませんので、洗濯しても効果は半永久的に持続します。

【株式会社丸福繊維について】

社名：株式会社丸福繊維

本社所在地：愛知県西尾市戸ヶ崎町豊美5番地

代表取締役：村瀬智之

事業内容： 紫外線・熱中症対策商品の企画・製造・販売

設立： 1952年

HP：https://www.marufuku.ne.jp/

MARUFUKU楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/suzukachan/

株式会社丸福繊維