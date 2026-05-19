【事例公開】旭山動物園が挑む、「環境発信の拠点」として動物園が担う新たな役割

e-dash株式会社

e-dash株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：山崎冬馬、読み：イーダッシュ、以下「当社」）は、北海道旭川市（市長：今津 寛介）の選定を経て、旭川市旭山動物園のCO2 排出量（Scope 1・2・3）の算定支援・削減案の提案を行いました。旭山動物園が取り組む「Zero Carbon ZOO（ゼロカーボン・ズー）」は、旭川市の脱炭素を牽引する象徴的なプロジェクトです。なぜ今、動物園が脱炭素に挑むのか。具体的な取り組み内容に加え、「来園者へ環境問題への新たな気づきを届けたい」という同園の想いについて、お話を伺いました。

本事業についてのインタビュー記事をぜひご覧ください。

旭山動物園が「環境発信の拠点」として歩み出す、Zero Carbon ZOO（ゼロカーボン・ズー）という新たな価値(https://e-dash.io/story/post-3369)

本事例インタビュー記事のポイント

「伝えるのは、命」から未来へつなぐ、脱炭素のあり方

来園者と動物、そして故郷との架け橋になることこそが「存在意義」として、動物のいきいきとした姿を見せてきた「行動展示」の、その先へ。本格始動した「Zero Carbon ZOO」という取り組みとは。

「自分たちが環境に負荷をかけている」という事実と、正面から向き合う

現在地を知るために、独自にScope 1・2・3 の排出量を算定、公表。しかし、妥当性の検証、再現性の観点から、専門的な知見が必要と判断。e-dashが伴走支援をさせていただくことになりました。あらためて算定・分析を行った結果、浮き彫りになった課題とは。

これからの動物園に必要なこと、そして役割とは

「環境教育の場」として強く期待される動物園。しかし、種の保存や環境保全は、動物園だけで完結するものではありません。動物園らしいアプローチで来園者と動物を繋ぎ、未来の環境へ貢献する環境情報の発信地としての役割を担っています。

旭川市旭山動物園 概要

所在地：〒078-8205 旭川市東旭川町倉沼

概要：旭山動物園は「伝えるのは、命」を理念に掲げ、動物の習性や能力を引き出す「行動展示」を全国に先駆けて確立しました。円柱水槽や頭上の吊り橋など、野生に近い躍動感を見せる手法で日本の展示概念を一新。また、飼育員が解説する「もぐもぐタイム」や手書き看板による直接的な情報発信も先駆的な取り組みです。単なる見学施設ではなく、命の尊さや野生との共生を学ぶ教育の場として、世界的に高い評価を得ています。

URL：https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/asahiyamazoo/

e-dash株式会社

【会社概要】

設立：2022年2月7日

株主：三井物産株式会社、みずほイノベーション・フロンティア株式会社（株式会社みずほフィナンシャルグループの100%子会社）

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂4‐8‐18 赤坂JEBL6階

代表取締役社長：山崎冬馬

コーポレートサイト：https://corp.e-dash.io/



【事業内容】

▼CO2排出量可視化・削減サービスプラットフォーム「e-dash」の開発・運営

https://e-dash.io/

▼カーボンクレジットのマーケットプレイス「e-dash Carbon Offset」の運営

https://carbon-offset.e-dash.io/

▼サプライチェーンのESGデータ収集・分析・アクション実行支援サービス「e-dash Survey」の運営

https://e-dash.io/survey/

▼カーボンフットプリント算定サービス「e-dash CFP」の運営

https://e-dash.io/cfp/

▼カーボンニュートラルを加速させるメディア「accel.」の運営

https://accel.e-dash.io/

▼国内企業における環境対策情報の検索サイト「accel.DB」の運営

https://acceldb.e-dash.io/