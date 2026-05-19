『トラックカーナビ』「登坂車線案内」を提供開始

株式会社ナビタイムジャパン

株式会社ナビタイムジャパン（代表取締役社長：大西 啓介、本社：東京都港区）のトラック専用カーナビアプリ『トラックカーナビ by NAVITIME』は、2026年5月19日（火）より、高速道路上の登坂車線の音声案内を提供開始いたします。

高速道路を走行中、登坂車線の開始地点からおよそ500m手前のタイミングで、登坂車線区間の長さを音声にて案内します。また、地図上にも、登坂車線の開始地点と終了地点にアイコンを表示し、直感的に登坂車線区間を確認できます。

本機能は、大型トラックや特殊車両のドライバーより、多くのご要望をいただき、開発いたしました。車両重量のあるトラックの場合、急な上り坂ではアクセルを最大限に踏み込んでも速度維持が難しく、後続車との速度差が生じやすくなるため、一般の乗用車よりも早めに車線変更の判断をする必要があります。

また、登坂車線の区間長は、500mに満たない短いものから5km以上に及ぶものまで場所によってさまざまです。そのため、走り慣れない道路で区間の長さを知らずに登坂車線へ進入してしまうと、加速が不十分なまま、本線車両との速度差がある状態で本線への合流が必要になるなど、かえって危険を伴うケースもあります。事前に区間長を把握し、車線変更するか否かの判断をサポートすることは、安全な輸送を実現するための重要な情報となります。

本機能により、ドライバーは登坂車線の出現や終了（合流）地点を事前に把握できるため、周辺の交通状況に応じた最適な走行車線の選択が可能になります。具体的には、余裕を持って車線変更や合流の判断ができることで、本線車両への急ブレーキ誘発や、立ち往生の防止にも寄与します。さらに、区間の長さを把握することで、合流地点に向けた加速のタイミングや、最適なギア選択等を計画的に行えるようになり、スムーズな運行を支援します。

また、登坂車線の位置と長さがわかるので、道路の混雑状況等を見ながら、登坂車線を利用するかどうかの判断を、余裕をもって行えます。登坂車線を走るべきかという迷いや、渋滞の要因になってしまうのではという焦りから解放することで、安全運転を支援します。

●『トラックカーナビ by NAVITIME』アプリについて

高精度な到着予想時刻表示、車高・車幅・車長・大型車規制などと車両別に走行実績が多い道路を考慮したルート検索、複数の訪問先の最適訪問順の自動計算、大型車が駐車可能な施設検索など、トラックドライバー向けに特化した日本初のカーナビアプリです。

▶アプリ紹介サイト(https://truck.products.navitime.co.jp/)

▶iOS(https://itunes.apple.com/jp/app/id1147473077?mt=8)

▶Android OS(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.navitime.local.navitimetruck)

▶法人一括契約について(https://truck.products.navitime.co.jp/truck/businessplan)

※「NAVITIME」は、株式会社ナビタイムジャパンの商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名や商品名等は、各社の商標又は登録商標です。