【エステー】公式コミュニティサイト「ひよこらぼ」をオープン

エステー株式会社

エステー株式会社は、日ごろからエステーやエステーの製品に関心をお持ちの皆様との交流の場として、公式コミュニティサイト「ひよこらぼ」を2026年5月19日にオープンしました。

・「ひよこらぼ」サイトURL：https://hiyocolabo.st-c.co.jp/

当社は「こころに響くアイデアで、ふとした瞬間を、ふふっと笑顔に。」というパーパスのもと、「くらしと社会を豊かにするウェルネス・カンパニーへ」を掲げ、これまで持続的な成長と企業価値の向上に努めてまいりました。

今回新たにオープンする「ひよこらぼ」は、日ごろから、エステーやエステーの製品に関心をお持ちのすべての皆様との交流の場です。“くらし”をテーマにしたユーザー参加型のサイトで、誰でも自由に参加でき、サイト内のさまざまなコンテンツを楽しむことができます（※1）。

本コミュニティサイトを通じ、参加者同士が日々のいろいろな場面で役に立つ情報を交換し、毎日の新しい発見や驚いたことをシェアしながら「ふふっと笑顔」のあふれる、より良い暮らしを共創していける場を目指します。

さらに、“くらし”を中心にしたコミュニティの活性化を図ることで、エステーとしても毎日の喜びや心地よさを、これまで以上にお客様と共創できるよう取り組んでまいります。

（※1）一部、会員限定の機能・コンテンツがございます

公式コミュニティサイト「ひよこらぼ」概要

「ひよこらぼ」の名前の由来は、エステーのシンボルである“ヒヨコマーク”と、参加者とエステーの交流・協力を意味する“コラボレーション”、参加者の暮らしに新しい発見が生まれるような“ラボ（研究所）”の要素を掛け合わせています。

メニューは、最新情報や製品・キャンペーンのご案内など、エステーからのお知らせが確認できる「ひよこらぼ通信」と、日々のお悩みや製品について、アンケートを通じて参加者から本音やアイデアを募集する「アイデアのたまご」、また、参加者同士の交流を目的とした“くらし”がテーマのトーク型の掲示板「ぴよぴよTALK」と写真投稿型の掲示板「ひよこgram」の4つです。

サイト内のコンテンツは基本的にどなたでも無料で閲覧することができますが、ご自身が投稿する場合や会員限定メニューへの参加、他の参加者とコメントなどで交流するには無料の会員登録が必要です。

（※）テストオープンの期間を設けていたため、5月19日より前の日付の投稿がございます

「ひよこらぼ」メニュー一覧

・「ひよこらぼ」サイトURL：https://hiyocolabo.st-c.co.jp/