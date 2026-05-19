株式会社メグラス、大阪支社を開設空間デザイン×植栽のプロ集団・関西エリアでの事業拡大を加速
空間デザイン・植栽工事およびメンテナンス事業を手がける株式会社メグラス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：太田豊洋）は、関西エリアでの事業拡大および顧客ニーズへの迅速な対応を目的に、2026年5月13日（水）、大阪支社を開設いたしました。
これにより、これまで首都圏を中心に展開してきた空間グリーンの提案を関西エリアにも本格的に拡張し、より地域に根差したサービス提供を強化してまいります。
支社開設の背景
近年、オフィスや商業施設における「空間価値向上」や「ウェルビーイング」への関心の高まりを背景に、植栽を活用した空間デザインの重要性が高まっています。
当社はこれまで東京を中心に、“空間に変化を生むグリーン”の提案を通じて、利用者の行動やコミュニケーションに影響を与える空間づくりを実現してきました。
こうした実績をもとに、関西エリアにおいても同様の価値を展開すべく、大阪支社を開設いたしました。
メグラスの提供価値
当社は「出会う人の、今日を前へ」を掲げ、植物・草花を通じて空間に変化を生み出す事業を展開しています。利用者の感情や行動にまで影響を与える“体験としての空間”を設計することが当社の特徴です。
空間デザインから施工、さらに維持管理まで一貫して担うことで、継続的に価値が育つ空間づくりを実現しています。
これまでの事例
これまで東京エリアを中心に、オフィスや商業施設、住宅など多様な空間に植栽を提案してきたメグラス。インテリアグリーンからエクステリアまで、空間のコンセプトや利用シーンに合わせた植栽デザインを手がけ、“植物のある空間づくり”を通じて心地よい環境づくりを支援してきました。今回は、その中でも代表的な導入事例をご紹介します。
空間に合わせて選定するオーダーメイドグリーン
四季を感じる緑と生花を取り入れた空間演出
都市の屋上に心地の良いもうひとつのワークプレイス
エントランスを彩る壁面緑化
大阪支社 詳細
名称 ：メグラス大阪支社
所在地 ：〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-16-39 グラントォータス216
TEL ：06-6170-9177／FAX：06-6170-9178
今後の展望
大阪支社の開設により、関西エリアにおけるサービス提供体制を強化し、これまで東京を中心に展開してきた空間デザイン・植栽提案を本格的に拡大してまいります。働く場や商業空間において、“過ごし方そのものが変わる空間”へのニーズは今後さらに高まると考えています。
当社は、植物を通じて空間の価値を再定義し、人の行動や関係性にポジティブな変化を生み出す存在として、関西エリアに新たな選択肢を提示してまいります。
■株式会社メグラス
空間デザイン・植栽メンテナンス事業を展開し、高い専門性を誇るプロフェッショナルチームとして高い満足度を得ています。顧客維持率は4年間で93％を維持。当社の事業を通じて、毎日が楽しく、成長のある日々や、前向きに踏み出せる人があふれる社会を目指しています。
「出会う人の、今日を前へ」
私たちにかかわることで、少しでも日々を前向きに送れること。植物・草花の可能性を信じて、私たちは事業を通じて、空間と瞬間をプロデュースし、より多くのPositiveSeedsを社会にめぐらしていきます。
会社概要
会社名 ：株式会社メグラス
所在地 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目15-7 AMBRE1F
代表者 ：太田 豊洋
TEL ： 03-6434-5923
設立 ：2015年11月10日
事業内容：空間デザイン・植栽メンテナンス事業
企業 HP ：http://megrass.co.jp