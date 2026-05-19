株式会社メグラス、大阪支社を開設空間デザイン×植栽のプロ集団・関西エリアでの事業拡大を加速

株式会社 メグラス

空間デザイン・植栽工事およびメンテナンス事業を手がける株式会社メグラス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：太田豊洋）は、関西エリアでの事業拡大および顧客ニーズへの迅速な対応を目的に、2026年5月13日（水）、大阪支社を開設いたしました。

これにより、これまで首都圏を中心に展開してきた空間グリーンの提案を関西エリアにも本格的に拡張し、より地域に根差したサービス提供を強化してまいります。

支社開設の背景

近年、オフィスや商業施設における「空間価値向上」や「ウェルビーイング」への関心の高まりを背景に、植栽を活用した空間デザインの重要性が高まっています。

当社はこれまで東京を中心に、“空間に変化を生むグリーン”の提案を通じて、利用者の行動やコミュニケーションに影響を与える空間づくりを実現してきました。

こうした実績をもとに、関西エリアにおいても同様の価値を展開すべく、大阪支社を開設いたしました。

メグラスの提供価値

当社は「出会う人の、今日を前へ」を掲げ、植物・草花を通じて空間に変化を生み出す事業を展開しています。利用者の感情や行動にまで影響を与える“体験としての空間”を設計することが当社の特徴です。

空間デザインから施工、さらに維持管理まで一貫して担うことで、継続的に価値が育つ空間づくりを実現しています。

これまでの事例

これまで東京エリアを中心に、オフィスや商業施設、住宅など多様な空間に植栽を提案してきたメグラス。インテリアグリーンからエクステリアまで、空間のコンセプトや利用シーンに合わせた植栽デザインを手がけ、“植物のある空間づくり”を通じて心地よい環境づくりを支援してきました。今回は、その中でも代表的な導入事例をご紹介します。

大阪支社 詳細

空間に合わせて選定するオーダーメイドグリーン四季を感じる緑と生花を取り入れた空間演出都市の屋上に心地の良いもうひとつのワークプレイスエントランスを彩る壁面緑化

名称 ：メグラス大阪支社

所在地 ：〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-16-39 グラントォータス216

TEL ：06-6170-9177／FAX：06-6170-9178

今後の展望

大阪支社の開設により、関西エリアにおけるサービス提供体制を強化し、これまで東京を中心に展開してきた空間デザイン・植栽提案を本格的に拡大してまいります。働く場や商業空間において、“過ごし方そのものが変わる空間”へのニーズは今後さらに高まると考えています。

当社は、植物を通じて空間の価値を再定義し、人の行動や関係性にポジティブな変化を生み出す存在として、関西エリアに新たな選択肢を提示してまいります。

■株式会社メグラス

空間デザイン・植栽メンテナンス事業を展開し、高い専門性を誇るプロフェッショナルチームとして高い満足度を得ています。顧客維持率は4年間で93％を維持。当社の事業を通じて、毎日が楽しく、成長のある日々や、前向きに踏み出せる人があふれる社会を目指しています。

「出会う人の、今日を前へ」

私たちにかかわることで、少しでも日々を前向きに送れること。植物・草花の可能性を信じて、私たちは事業を通じて、空間と瞬間をプロデュースし、より多くのPositiveSeedsを社会にめぐらしていきます。

会社概要

会社名 ：株式会社メグラス

所在地 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目15-7 AMBRE1F

代表者 ：太田 豊洋

TEL ： 03-6434-5923

設立 ：2015年11月10日

事業内容：空間デザイン・植栽メンテナンス事業

企業 HP ：http://megrass.co.jp