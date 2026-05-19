AI時代に必要な“創造力”を競う「Scratch Olympiad 2026」日本大会エントリー受付中！～昨年の授賞式動画も公開中～ 東京理科大学協賛・締め切りは6月20日

ROBBO JAPAN株式会社

いよいよ始まりました。ROBBO JAPAN株式会社（本社：東京都渋谷区）が主催する「Scratch Olympiad 2026」日本大会のエントリー受付が、2026年5月15日よりスタートしています。

締め切りは6月20日。日本大会で選ばれた優秀作品は、世界大会（最終ステージ）への出場権を獲得できます。

■昨年の授賞式の様子

昨年の授賞式・発表会の様子は特設ページ(https://robbojapan.com/web/2026scratcholympiad/)にて公開しています。どんな作品が評価されるのか、ぜひ参考にしてからエントリーしてください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QzgTBDbjXDI ]

■大会概要

名称：Scratch Olympiad 2026 日本大会

応募期間：2026年5月15日～6月20日

対象：満7歳以上の日本居住の児童・生徒、教育関係者など（ROBBOスクール生以外も参加可能）

※年齢の判定基準日は026年8月27日です

参加費：無料

開催形式：オンライン

協賛：東京理科大学 創域理工学部情報計算科学科

＞ 公式サイト(英語)(https://creativeprogramming.org/jp)

＞ 日本語特設ページ(https://robbojapan.com/web/2026scratcholympiad/)

■こんなお子さまにおすすめ！

・Scratchで作品をつくるのが大好き

・自分の作品を他の人に見てもらいたい

・世界の子どもたちとつながる経験をしてみたい

■参加部門（年齢別）

「My World」（7-8歳）：身の回りの世界をアニメで表現

「My Book」（9-10歳）：好きな物語をアニメ＆音声で紹介

「Know-all」（11-12歳）：学習をテーマにしたクイズゲーム

「Games」（13-14歳）：オリジナルまたは有名ゲームのアレンジ作品

※その他、中学生以上や教育関係者向けの部門も用意しています。

■世界大会へのステップ

日本大会上位入賞者は、世界大会（最終ステージ）への出場権を獲得できます。

お子さまの創造力と技術力を、世界中の審査員や参加者に披露する貴重なチャンスです。

■Scratch Olympiadについて

Scratch Olympiadは、Scratchプログラミングを通じて世界中の子どもたちの創造力と論理的思考力を伸ばすことを目的とした国際コンテストです。

Scratch財団とは提携していませんが、公式プラットフォームである scratch.mit.edu またはROBBO scratchで制作した作品の提出をご提出いただけます。

【お問い合わせ先】

ロッボジャパン株式会社

Web：https://robbojapan.com

Email：info@robbojapan.com

Instagram：@robbo_japan

Facebook：@robbojapan