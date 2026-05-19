【5/30京都開催】ボランティア合同説明会

公益財団法人京都市ユースサービス協会

公益財団法人京都市ユースサービス協会（所在地:京都市中京区、理事長:安保千秋）は、2026年5月30日（土）に京都市中央青少年活動センターにて、青少年を対象としたボランティア合同説明会を開催いたします。

■イベントの概要

京都市内には、青少年活動センターをはじめとしたさまざまな活動場所があります。ボランティアを始める前に「どんな人がいるのか不安」「どんな活動をしているのかもっと知りたい」と思ったことがある方も多いのではないでしょうか。この説明会では京都市内で活動する団体が集まり、気になる活動や団体のスタッフと直接話すことができる場をご用意します。

■イベントの詳細

【日時】 2026年5月30日(土) 14:00～16:00(開場・受付開始13:30)

【会場】 京都市中央青少年活動センター

(京都市中京区東洞院通六角下ル御射山町262)

・京都市営地下鉄烏丸線「四条駅」・「烏丸御池駅」徒歩5分

・阪急電鉄京都線「烏丸駅」徒歩5分

【参加費】 無料

【対象者】京都市内在住・在勤・在学の13～30歳までの方

【参加団体】

・山科醍醐こどものひろば

・東山いきいき市民活動センター

・ユースカウンシル京都

・みささぎの森

・冒険キャンプ実行委員会

・京都市福祉ボランティアセンター

この他にも京都市内で活動する団体が出展予定です

【主催】 公益財団法人京都市ユースサービス協会

【申込方法】 下記URLよりお申込みください（当日受付も可）

https://activo.jp/entry/115184

■京都市ユースサービス協会について

公益財団法人京都市ユースサービス協会は、若者（主に中学生～30歳）の自己成長を支えるユースサービスの理念のもと、居場所づくりや自主活動支援、相談事業等に取り組んでいます。京都市内７か所のセンターのほか、京都市子ども・若者総合相談窓口、京都若者サポートステーションを運営し、2024年度には約52万人の利用がありました。受託している生活困窮世帯等の中学生学習支援事業や社会的養護自立支援事業、学校連携事業等を通じて、若者の成長を支える取組みを幅広く行なっています。



団体名 ：公益財団法人京都市ユースサービス協会

設立 ：1988年3月29日

理事長 ：安保 千秋

所在地 ：京都市中京区東洞院通六角下ル御射山町262

ホームページ URL ：https://kyoto-ys.org/

■お問い合わせ

連絡先 ：office@ys-kyoto.org ／ 075-213-3681

担当者名 ：冨田・八木