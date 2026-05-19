街で見かけたらラッキー！？高島市の街並みを描いたラッピングバスが滋賀県内を運行開始

株式会社桑原組

株式会社桑原組（本社：滋賀県高島市、代表取締役：桑原 勝良）は、このたび近江鉄道バスにて、高島市の街並みや地域の魅力をデザインしたラッピングバス2台の運行を開始いたしました。

本ラッピングバスは、大津・草津エリアを中心に運行され、滋賀県内各地を走行します。

1台目：高島市の街並みや自然をモチーフに、株式会社桑原組のロゴをあしらった側面ラッピング

■ 運行の背景：街の景色から、皆様へ「エール」を

桑原組は地域に根ざした企業として、総合建設業を通じて街づくりに取り組んでまいりました。

今回のラッピングバスでは、日常の風景の中で地域の魅力を発信し、滋賀県全体を少しでも明るく元気にするきっかけになればという想いを込めています。

このバスが、地域の皆様にとって少しでも親しみのある存在となり、街を走る新たな風景のひとつとして楽しんでいただければ幸いです。

【運行概要】

運行エリア：大津市・草津市エリア一円（近江鉄道バス）

車両台数：2台

運行開始日：2026年4月より運行中

終了時期：未定（長期運行予定）

2台目：後部にオリジナルイラストをラッピング。「地域を支える力」や「未来へ繋ぐまちづくりへの想い」を表現側面は株式会社ハウスドゥジャパン様のラッピングを施しており、共同展開により実現したデザインです。

■ 未来への展望：街を走りながら、地域に前向きな風景を

私たちは、自分たちの仕事が「街を創り、地域を支える」ものであることに誇りを持っています。

このラッピングバスが、地域住民の皆様にとって、日々の暮らしの中で少しでも前向きな気持ちになれる存在となり、滋賀の街に新たな彩りや話題を届けられればと考えております。

これからも地域に寄り添いながら、滋賀の魅力発信につながる取り組みを続けてまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社桑原組

所在地：滋賀県高島市

代表者：代表取締役 桑原 勝良

事業内容：総合建設業（建築工事・土木工事・建設資材製造販売 等）

設立：1959年（昭和34年）

URL：https://kuwahara-group.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社桑原組

担当：企画室 勝井

TEL ：0740-32-2345

【桑原組公式SNS】

公式TikTok

URL：https://www.tiktok.com/@kuwahara_group

公式YouTube クワチャン【桑原組公式】

URL：https://www.youtube.com/@kuwachan-1959?sub_confirmation=1

公式Instagram

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公式note

URL：https://note.com/kuwachan_1959