アジア最大級の出品数を誇る蒸留酒の品評会にて、青森発アップルブランデーが堂々の2冠獲得！

タグボート株式会社

青森県平川市でりんご酒「CRAZY DAYS（クレイジー デイズ）」や「CRAZY CIDER（クレイジーサイダー）」を展開するタグボート株式会社（所在地：青森県平川市新屋町道ノ下35番地2、代表取締役 水口 清人）は、日本で開催され、アジア最大級の出品数を誇る、蒸留酒の品評会、東京ウイスキー&スピリッツコンペティション（TWSC）に挑戦。

「CRAZY DAYS WHITE DREAM EDITION」が銅賞、そして「CRAZY DAYS RED DREAM EDITION」が金賞を受賞いたしました。

■ 東京ウイスキー＆スピリッツコンペティションについて

「CRAZY DAYS WHITE DREAM EDITION」が銅賞、そして「CRAZY DAYS RED DREAM EDITION」が金賞を受賞。アジア最大級の出品数を誇る、蒸留酒の品評会。

東京ウイスキー&スピリッツコンペティション（TWSC）は、日本文化が培った繊細な味覚をもって、世界中のウイスキーおよびスピリッツの審査を行うアジア最大級の出品数を誇る品評会です。ウイスキー評論家の土屋守が実行委員長を務めるTWSC実行委員会が主催し、品評会を通じて、国内はもとより世界中の高品質なウイスキー・スピリッツを発信していくことや、これからのウイスキー・スピリッツ文化の発展を担う国内の飲み手の育成などが、目的です。

今回受賞した金賞は、日本唯一のウイスキー・スピリッツ品評会において、専門家によるブラインドテイスティングで高く評価された高品質なボトルに授与される賞です。国内外の優れたウイスキーやスピリッツが選出され、その品質が世界的に認められた証となります。

■ 世界に誇る「りんご酒メーカー」への歩み

地域課題の解決を目指し、世界に誇る「りんご酒メーカー」を目指す。

りんご王国・青森は日本一のりんご生産地と言われています。しかし、そんな青森県では高齢化による農家の担い手の減少、耕作放棄園の増加が危惧されています。また、青森県のりんご園のほとんどが生食用りんごを栽培しているなか、日本国内の生食用りんごの消費数が激減するなど危機的な状況です。一方で、ヨーロッパのりんご産業のほとんどはシードルやアップルブランデー用の加工用りんごの栽培が多く、少人力で生産効率を高めることにより農家の所得も安定していることを知りました。

そこで私たちは、これらの課題を解決し、青森県のりんご産業をもっと豊かで未来のある産業に発展させるために、魅力的な加工用りんご産業が必要と考え、世界に認められる「りんご酒メーカー」を目指し、2022年5月にシードルブランド「CRAZY CIDER」の販売を開始。

このシードルは2022年9月には早くも青森県特産品コンクールにて最高賞「青森県知事賞」を受賞し、これを期に青森県内のみならず都内へも販路を拡大。このシードル製造と販売を拡大する中で培った、自信とノウハウ、そして地元青森を盛り上げたいという想いを集結し、「最高のアップルブランデー」作りをスタートしました。

■ CRAZY DAYSブランドについて

世界自然遺産・白神山地に、かつて生息していた強さと賢さの象徴をシンボルマークに。

幻の動物といわれるニホンオオカミ。CRAZY DAYSのラベルには、その姿が描かれています。青森県が誇る世界自然遺産・白神山地に、かつて生息していたニホンオオカミは、他の動物と違い、大規模な群れをつくらず2～3頭から、多くても10頭程度の群れで行動し、過酷な自然界を生き抜くために、仲間とのチームワークを大切にしながら、強さと賢さを備えていました。力強さと知性と仲間への想い。その生き方は、世界に向かって、志しをともにする者と新しい夢へ挑戦する私たちの意志そのものです。

■ CRAZY DAYS WHITE DREAM EDITION

果実まるごとの贅沢。 極上の余韻とともに。

青森県産りんごと白神山地の超軟水を使用した、プレミアムな「未熟成（ホワイト）アップルブランデー」です。新酒ならではのフルーティで華やかな香りと、シャープな余韻が特長の、透明感のある40度のスピリッツです。

熟成させない“ホワイトブランデー”という、すっきりとした飲み心地をお楽しみ頂けます。

■ CRAZY DAYS RED DREAM EDITION

CRAZY DAYS WHITE DREAM EDITIONCRAZY DAYS RED DREAM EDITION熟成樽が醸し出す、エレガントな香り。

青森県産りんごの個性を活かしたい。その想いからスコッチウィスキーと同じく2回の蒸留を経て、フレンチオークの新樽の香りに負けない原酒を作り上げました。酸味と甘みを調和させるためにりんごの品種ごとに熟成させた数種類の原酒を混ぜ、さらに熟成させていないホワイトブランデーをブレンドすることで、食事にも合うようにセッティング。このエレガントな香りとまろやかな味わいを心ゆくまでお愉しみください。

■ 受賞記念！100本限定。特別予約販売開始。

「CRAZY DAYS RED DREAM EDITION」金賞受賞を記念し、100本限定で特別販売決定！

今回のコンペティション受賞を記念し、販売のたびに即完売となり、なかなか手に入れることのできなかった「CRAZY DAYS RED DREAM EDITION」を、このたび特別に100本限定で予約販売いたします。青森県産りんごの個性を活かし、素材・醸造・香りにまでこだわり抜いた一本。今回の受賞は、日頃から応援してくださる皆さまの支えがあってこその結果です。感謝の気持ちを込めた特別販売として、この機会だけの希少な味わいをお届けします。

是非この機会に公式ECよりご購入ください。

▼限定販売ページ

https://crazy-cider.com/?pid=191840944

※予約販売となりますので、準備でき次第の発送となることご了承ください。

■タグボート株式会社 代表取締役 水口 清人コメント

限定100本を、特別予約販売致します。このアワード受賞は、日本のアップルブランデー文化の未来の入り口です。近日中に新商品販売もスタート。

青森県でアップルブランデーを作り始めて、3年目を迎えました。高品質なアップルブランデーが完成するまでには、長い年月がかかります。私としても、まだまだ目指している完成度には程遠いですが、今の出来栄えを確かめてみたいという思いで今回のアワードにエントリーしました。ですので、金賞を受賞できるなんて夢にも思いませんでした。この短期間で、このクオリティに昇華できたのは、まさに青森県の高品質なりんごと、世界自然遺産白神山地の天然水の共演にほかなりません。

私たちが目指してきた道が間違っていなかったと認識できる評価をいただき、本当に嬉しく感じます。青森県から世界一のアップルブランデーを届け、世界中のBARで楽しまれる未来。さらに青森県が世界中の観光客でにぎわう未来を想像してこれからも挑戦を続けていきます。

現在は缶タイプのシードルやハイボールの発売に向けて準備をすすめております。青森県の魅力が詰まった商品です。近日中に皆様にお披露目できると思いますので、楽しみにお待ちください。今後とも応援よろしくお願い致します。

■ 各種ブランドサイト／公式SNS

▼ブランドサイトサイト

CRAZY DAYS公式サイト │ https://crazydays.jp/

CRAZY CIDER公式サイト │ https://crazy-cider.co.jp/

▼公式オンラインサイト

CRAZY CIDER STORE │ https://crazy-cider.com/

▼各種公式SNS

公式Instagram │ https://www.instagram.com/crazy_cider/

公式Facebook │ https://www.facebook.com/CRAZYCIDER.Hirakawa.Aomori.Japan

公式LINEアカウント │ https://lin.ee/oXibApK

公式note │ https://note.com/mizuguchi_481225

■ タグボード株式会社

2014年7月、津軽おのえ温泉「福家」（温浴施設）を現代表取締役の水口清人が経営を開始。前職のホテルマン経験を生かして、温泉＆食事、温泉＆宴会などの各種新商品を開発・販売し5年で売上を2倍にする。事業は安定的に成長していたものの、2020年からの新型コロナウイルス蔓延により、各種事業は大きな影響を受けた。未来のためにも新型コロナの影響を受けにくく、青森県の事業者ならではのアイデアを模索する中で、りんごの果実酒作りを決断する。2022年4月に「CRAZY CIDER」を販売。同年の青森県特産品コンクールにて「CRAZY CIDER DRY」が青森県知事賞を受賞。2024年1月に、世界に認められる「りんご酒メーカー」を実現し、青森県のりんご産業の危機的状況を打開するために、CAMPFIREにてクラウドファンディングを実施。最終目標比426％、2,100万円を超えるご支援をいただく。また、同年1月には、世界自然遺産・白神山地の水と、高品質な青森りんごを使ったプレミアムアップルブランデー『CRAZY DAYS（クレイジーデイズ）』 を発売。

■ 会社概要

会社名:タグボート株式会社

URL:http://tugboat-consultant.com/

本社:〒036-0213 青森県平川市新屋町道ノ下35番地2

製造所:〒036-0213 青森県平川市新屋町道ノ下37番地5

設立:2014年6月

資本金:8,000万円 （資本準備金含む）

代表者:代表取締役 水口 清人

従業員数:48名

事業内容:津軽おのえ温泉 日帰り宿 福家（温泉事業・レストラン事業・物販事業）/障害福祉事業（就労支援B型 すまいるホーム・共同生活援助 すまいるホーム町居）/りんご酒事業（CRAZY CIDER〈りんごの果実酒〉・CRAZY DAYS〈アップルブランデー〉）