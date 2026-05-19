全室オーシャンビューのリゾート「ホテルマハイナ ウェルネスリゾートオキナワ」、2026年7月1日より新ディナー「島の恵みビュッフェ」を提供開始

株式会社 前田産業ホテルズ





株式会社 前田産業ホテルズ（所在地：沖縄県名護市、代表取締役：仲座 寛人）が運営するホテルマハイナ ウェルネスリゾートオキナワ（所在地：沖縄県国頭郡本部町、総支配人：比嘉直志）のビュッフェレストラン「マーセン」は、2026年7月1日（水）、リニューアルオープンいたします。沖縄北部・やんばるの大自然を感じさせる空間演出と、大人もお子様も楽しめる新メニューで、食べて元気になれる特別なディナータイムをご提供します。

■ リニューアルの背景

これまで多くの子連れファミリーにご利用いただいてきたホテルマハイナですが、夕食時により一層ご家族で楽しい時間を過ごしていただくため、「行きたい魅力」を追求しました。やんばるに位置する当ホテルならではの「森・ジャングル」という独自の世界観を構築し、和洋中バラエティ豊かな料理を揃え、沖縄の旬を味わう50種類以上のメニューの中から、今の気分に合わせて好きなものを好きなだけお楽しみいただけるレストランに生まれ変わります。

■ 新生「マーセン」 3つの目玉メニュー

1. シェフによるライブキッチン

大人気のステーキは、ライブキッチンで焼き上げ、カットして付け合わせと一緒にご提供。さらに、エビマヨやフライドフィッシュ、プルドポークなど沖縄素材を楽しめる「タコスコーナー」を新設。お好みのタコスをお客様の目の前でシェフがお作りします。

焼き立てステーキ進化系タコス 3種2. 選べるポキ丼

新鮮なマグロを、ハワイ名物のポキ丼で楽しめます。島の隠れた美味しさを、ほかの島の恵みとともに。スタンダードからスパイシーまで3種類の味付けからお気に入りを見つけて。

・ハワイアンポキ（上）

・韓国風スパイシーポキ（左）

・沖縄風ポキ（右）

3.シェフ特製本格担々麺

沖縄中華をベースに胡麻を効かせた担々麺が新登場！

中華シェフが仕込むマハイナオリジナルの本格担々麺は虜になる美味しさ。

お好きな具材をお好きなだけ乗せてお楽しみください。





■お子様が主役！遊び心満載のキッズコンテンツ

楽しくお食事していただけるよう、お子様向けのエンタメを強化しました。

■大人も大満足の充実ドリンク

- オリジナルハンバーガー作り: 自分好みのトッピングで「自分だけのハンバーガー」を作れる体験コーナー。- お菓子のガチャガチャ: 野菜を食べたらもらえるコインを使って楽しむお菓子のガチャガチャで野菜も楽しく食べられます。

季節の沖縄素材を使ったジュースやスムージーに加え、セルフ形式でのオリオンビールサーバーを設置。泡盛や地元産ラムを使った「カクテル」など、お食事に合わせたお酒も自由なスタイルでお楽しみいただけます。

※アルコール飲み放題は現地にて1,500円（税込）で追加可能です。

■ 新ディナー 概要

- 提供開始日: 2026年7月1日（予定）- 営業時間: 18:00～22:00（ラストオーダー 21:00）※やむおえない事情により営業時間が異なる場合がございますため、最新情報はHPでご確認ください。- 料金（消費税・サービス料込）: 大人 4,500円 / 小学生 1,800円 / 幼児（4・5歳）無料- オプション: お一人様 1,500円の追加料金にて、アルコール類の飲み放題プランをご用意しております。

ホテルマハイナはこれからも、ご家族の笑顔溢れるリゾートステイをご提案してまいります。新しくなった「新生マーセン」へ、せひ足をお運びください。

■ ホテル概要

ホテルマハイナ ウェルネスリゾートオキナワ

全室オーシャンビューのリゾートホテルで、沖縄美ら海水族館がある海洋博公園が真向かいという好立地の大型リゾートホテル。全室オーシャンビューで40平米以上の客室は長期滞在にも大人気。“やんばる”の豊かな自然や文化に囲まれながら、心と身体をゆるめる滞在時間をお楽しみいただけます。

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