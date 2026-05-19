株式会社赤井事務所

浮気調査に特化した探偵社「Akai探偵事務所」が運営する「Akai浮気調査研究所」は、AI時代に対応した新しい探偵選びの方法として、ChatGPTやGeminiなどを活用した「科学的な浮気調査の選び方」を解説する記事を公開した。

公開された記事では、AIに探偵社を比較させる際の質問方法、広告ランキングに左右されにくい考え方、料金表示の見極め方、実際に使えるプロンプト例などを解説。

特に、スピード重視の高速モードでは見落としやすい要素を、「シンキングモード」や「思考モード」で整理しながら比較する点を重視している。

詳細は、以下の記事で確認できる。

「AIで浮気調査の探偵社を選ぶ時代｜失敗しないプロンプトと使い方を公開」

https://www.akai-tantei.com/uw/ai-detective/

■AIによる探偵社比較で重要となる「思考モード」の活用

近年、ChatGPTやGeminiなどのAIを活用し、商品やサービスを比較する動きが広がっている。

探偵社選びにおいても、「浮気調査に強い探偵社を比較したい」「信頼できる探偵事務所を知りたい」といった目的で、AIを利用するケースが増えていくことが考えられる。

一方で、Akai浮気調査研究所では、AIに単純な質問をするだけでは、十分な比較結果を得られない可能性があると指摘している。

特に重要となるのが、AIの回答モードである。

高速回答を重視したモードでは、検索上位の情報や一般的なランキング記事をもとに、表面的な回答にとどまる可能性がある。

これに対し、シンキングモードや思考モードを活用することで、AIが複数の条件を整理しながら比較しやすくなる。

同記事では、浮気調査の探偵社選びにおいて、AIに「早く答えさせる」のではなく、「考えさせて比較させる」ことの重要性を紹介している。

■高速モードとシンキングモードでは、比較結果に差が出る可能性

浮気調査の探偵社選びは、単純な料金比較だけで判断できるものではない。

一見安く見える料金であっても、実際の調査内容や契約条件によって、最終的な費用や調査結果の質が大きく変わる場合がある。

また、浮気調査では、調査力、撮影技術、証拠能力を意識した報告書の品質、契約内容の透明性なども重要な判断材料となる。

こうした複数の要素をAIに比較させる場合、短時間で回答を出す高速モードでは、十分に条件を整理しきれない可能性がある。

そのような場合、シンキングモードや思考モードを使うことで、AIが料金、契約内容、調査品質などを多面的に整理しやすくなる。

■広告ランキングや「おすすめ10選」に流されないためのAI活用法

インターネットで探偵社を検索すると、「おすすめ探偵ランキング」「浮気調査に強い探偵10選」といった比較記事が数多く表示される。

しかし、そうした記事の中には、広告掲載やアフィリエイト報酬を前提としたものもあり、必ずしも調査力や契約内容を客観的に比較しているとは限らない。

AIを使う場合でも、質問の仕方によっては、こうした広告色の強い情報をもとに回答してしまう可能性がある。

そこで記事では、AIに探偵社を比較させる際に、広告ランキングの影響を受けにくくするための考え方を紹介している。

「AIに何を聞くか」だけでなく、「AIに何を避けて比較させるか」が重要なポイントとなっている。

■「1時間○○円～」だけで安いと判断しない

探偵社を比較する際、多くの依頼者が最初に注目するのが料金だ。

特に「1時間○○円～」「調査員1名○○円～」「格安○○円～」といった表示は、一見すると分かりやすく、安く見えることがある。

しかし、実際の浮気調査では、調査員の人数、車両費、機材費、報告書作成費、延長料金、深夜料金、成功報酬、キャンセル料などによって、最終的な費用が変わる場合がある。

今回の記事では、AIに探偵社を比較させる際に、こうした「○○円～」という料金表示をどのように扱わせるべきかについても触れている。

料金の安さだけで判断するのではなく、総額の分かりやすさや契約内容の透明性まで含めて比較することが、失敗しない探偵選びにつながるとしている。

■AIに「考えさせる」ためのプロンプト例も紹介

今回公開した記事では、AIで探偵社を比較する際に活用できるプロンプト例も紹介している。

単に「おすすめの探偵社を教えて」と入力するのではなく、料金表示の見方、広告ランキングへの注意、浮気調査に必要な比較項目などを事前に指定することで、より実用的な回答を得やすくなる。

特に、シンキングモードや思考モードを前提にプロンプトを使用することで、AIが複数の判断材料を整理しながら回答を作成しやすくなる。

具体的なプロンプト例や使用時の注意点については、公開記事内で確認できる。

■AIは探偵選びの補助ツール。最後は公式情報の確認を

Akai浮気調査研究所では、AIは探偵選びに役立つ補助ツールである一方、最終判断をAI任せにするべきではないとしている。

AIの回答は、情報の整理や候補の比較には有効だが、古い情報や広告的な情報を参照してしまう可能性もある。

そのため、AIで候補を絞り込んだ後は、各探偵社の公式サイトで、料金表、契約内容、対応地域、報告書サンプル、追加料金の有無、キャンセル料、成功報酬の条件などを確認することが重要となる。

浮気調査は、依頼者の人生や今後の判断に大きく関わる調査である。

だからこそ、広告や料金の安さだけに流されず、AIも活用しながら冷静に比較することが求められている。

■公開記事について

記事タイトル：

AIで浮気調査の探偵社を選ぶ時代｜失敗しないプロンプトと使い方を公開

記事URL：

https://www.akai-tantei.com/uw/ai-detective/

記事では、AIを使って浮気調査の探偵社を比較する際の注意点、広告ランキングに左右されにくい考え方、料金表示の見極め、AIに入力するプロンプト例などを紹介している。

■会社概要

商号 ： 株式会社赤井事務所（浮気調査特化型 Akai探偵事務所）

代表者 ： 代表取締役 継野 勇一

資本金 ： 1,000万円

TEL ： 0120-96-0061（全国24時間受付）

会社公式URL： https://www.akai-tantei.com/(https://www.akai-tantei.com/)

会社概要URL： https://www.akai-tantei.com/share/cor.htm

Akai浮気調査研究所URL：https://www.akai-tantei.com/uw/