効率化の先に問われる人の力とは。元三菱マテリアルCIOが語るAI時代における日本企業の競争力 ー テイラー主催対談ウェビナー「The Big Picture」6月2日（火）配信

写真拡大

テイラー株式会社

ヘッドレスERPプラットフォームを提供するTailor Technologies, Inc.（本社: 米国カリフォルニア州サンフランシスコ、代表：柴田陽）は、ウェビナーシリーズ「The Big Picture」第9回を2026年6月2日に配信いたします。



今回のテーマは、「なぜ日本企業のDXは難しいのか」。



元三菱マテリアルCIO 板野則弘氏を迎え、日本企業特有の“数の暴力”とも言える業務の複雑性 ─米国が100～200種類で成立するビジネスに対し、日本では1億種類に及ぶ現実─ を起点に、ERP導入が失敗する本質的な理由を解き明かします。



さらに、「ERPは誰のものか」という経営と現場の根本的な認識のズレ、そしてAIによる自動化が進んだ先に残る“最後の2%” ─売上と利益を左右する人の意思と創発─ に焦点を当て、ITだけでは解決できない経営課題に迫ります。



デジタル化が進むほど、なぜ人の力がより重要になるのか。


そして、日本企業が本来持つ競争優位はどこにあるのか。


本セッションでは、「ITの話」に閉じない、経営視点からのDXの本質を提示します。



▼詳細・事前登録（無料）はこちらから


https://webinar.tailor.tech/



※後日アーカイブ配信有り




■配信概要

イベント名：「The Big Picture」


日時：2026年6月2日（火）16時30分～17時10分


会場：オンライン　


参加費：無料（事前登録制）


主催：テイラー株式会社


■参加方法

以下のリンクより事前登録のうえお申し込みください。


https://webinar.tailor.tech/



※当日都合がつかずに視聴をご希望される方も、事前登録いただければ後日アーカイブ視聴のURLをご案内いたします。


■登壇者

ゲスト


板野　則弘（いたの　のりひろ）


三菱マテリアルITソリューションズ株式会社 代表取締役社長。1989年三菱化成（現三菱ケミカル）入社。米国シリコンバレー駐在後、情報システム部門に異動しeビジネスを推進。情報システム部長、DX推進リーダーを歴任。2021年三菱マテリアル執行役員CIOに就任し、「日経クロステックCIO/CDOオブ・ザ・イヤー2025」大賞受賞。2026年より現職。



モデレーター


柴田　陽（しばた　よう）


Tailor Technologies, Inc. / テイラー株式会社　代表取締役。元マッキンゼーの連続起業家。



MC


関口　舞（せきぐち　まい）


ラジオパーソナリティ、AIクリエイター・起業家


■参考

第8回プレスリリースはこちら


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000101637.html




Tailor（テイラー）について



Tailor Technologies, Inc.は大企業向けに、個社ごとにテイラーメイドされた業務ソフトウェアを10倍速で開発できるプラットフォーム「Tailor Platform」と、「Tailor Platform」上に構築された世界初(*1)のHeadless ERP（APIベースのERP製品）を、変化に強く、迅速に対応できる業務オペレーション基盤として、エンタープライズ企業向けに提供します。Tailorのコンポーザブルアーキテクチャにより、在庫、購買、出荷、会計、オムニチャネル管理といった業務モジュールを柔軟に組み合わせ、従来のERPにありがちな制約を排除。スキーマ駆動・APIファーストな設計により、自社独自のUI構築や既存システム連携が可能で、AI時代のスピード感をそのまま大企業のDXにもたらします。




【Tailor Technologies, Inc. 会社概要】


会社名：Tailor Technologies, Inc.（テイラーテクノロジーズ）


代表者：CEO　柴田 陽


住所：米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ


URL：https://www.tailor.tech



【テイラー株式会社（日本法人）概要】


会社名：テイラー株式会社


代表者：代表取締役　柴田 陽


本店：東京都港区


設立：2021年7月19日


親会社：Tailor Technologies, Inc. (100%)


URL：https://jp.tailor.tech



*1: 当社調べ